Последний шанс на капитуляцию Украины: Скоробогатый о Путине, Трампе и интриге с Днепропетровском

Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на внешнеполитическом... Украина.ру, 10.08.2025
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на внешнеполитическом контуре и на фронте, а также рассказал о готовности сторон к большой войне: 00:26 - О предстоящей встрече Путина и Трампа; 05:45 - Санкционная война США против БРИКС; 13:37 - Готова ли Европа к войне с Россией? 17:15 - Что Россия хочет от Трампа по украинскому конфликту и каких договорённостей по Украине нужно достичь? 23:41 - На чём завязан дипломатический успех России? 28:29 - Запас прочности российского ВПК и армии.
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на внешнеполитическом контуре и на фронте, а также рассказал о готовности сторон к большой войне:
00:26 - О предстоящей встрече Путина и Трампа;
05:45 - Санкционная война США против БРИКС;
13:37 - Готова ли Европа к войне с Россией?
17:15 - Что Россия хочет от Трампа по украинскому конфликту и каких договорённостей по Украине нужно достичь?
23:41 - На чём завязан дипломатический успех России?
28:29 - Запас прочности российского ВПК и армии.
