Последний шанс на капитуляцию Украины: Скоробогатый о Путине, Трампе и интриге с Днепропетровском - 10.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250810/posledniy-shans-na-kapitulyatsiyu-ukrainy-skorobogatyy-o-putine-trampe-i-intrige-s-dnepropetrovskom-1066771501.html
Последний шанс на капитуляцию Украины: Скоробогатый о Путине, Трампе и интриге с Днепропетровском
Последний шанс на капитуляцию Украины: Скоробогатый о Путине, Трампе и интриге с Днепропетровском - 10.08.2025 Украина.ру
Последний шанс на капитуляцию Украины: Скоробогатый о Путине, Трампе и интриге с Днепропетровском
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на внешнеполитическом... Украина.ру, 10.08.2025
2025-08-10T17:32
2025-08-10T17:32
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
пётр скоробогатый
украина.ру
брикс
впк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0a/1066771381_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_45ac480b60f454b76a182eb1f948c7c5.jpg
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на внешнеполитическом контуре и на фронте, а также рассказал о готовности сторон к большой войне: 00:26 - О предстоящей встрече Путина и Трампа; 05:45 - Санкционная война США против БРИКС; 13:37 - Готова ли Европа к войне с Россией? 17:15 - Что Россия хочет от Трампа по украинскому конфликту и каких договорённостей по Украине нужно достичь? 23:41 - На чём завязан дипломатический успех России? 28:29 - Запас прочности российского ВПК и армии.Ссылка на ТГ-канал журнала "Монокль": https://t.me/sowa_expertРабочий канал с лентой новостей СВО: https://t.me/SVOdkiSowa Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0a/1066771381_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_25c73f5b6653c4954a8649b03ecc19f8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, пётр скоробогатый, украина.ру, брикс, впк, видео
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Пётр Скоробогатый, Украина.ру, БРИКС, ВПК

Последний шанс на капитуляцию Украины: Скоробогатый о Путине, Трампе и интриге с Днепропетровском

17:32 10.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на внешнеполитическом контуре и на фронте, а также рассказал о готовности сторон к большой войне:
00:26 - О предстоящей встрече Путина и Трампа;
05:45 - Санкционная война США против БРИКС;
13:37 - Готова ли Европа к войне с Россией?
17:15 - Что Россия хочет от Трампа по украинскому конфликту и каких договорённостей по Украине нужно достичь?
23:41 - На чём завязан дипломатический успех России?
28:29 - Запас прочности российского ВПК и армии.
Ссылка на ТГ-канал журнала "Монокль": https://t.me/sowa_expert
Рабочий канал с лентой новостей СВО: https://t.me/SVOdkiSowa
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинПётр СкоробогатыйУкраина.руБРИКСВПК
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:51Скандал в киевском суде: сотрудница позировала с нацистской символикой
17:49Пир стервятников. Как апологеты и бенефициары войны на Украине работают на срыв саммита на Аляске
17:36Украинские войска в полном окружении под Константиновкой
17:32Последний шанс на капитуляцию Украины: Скоробогатый о Путине, Трампе и интриге с Днепропетровском
17:27Путин информирует лидеров БРИКС и СНГ о предстоящих переговорах с Трампом
17:21ЕС пытается не остаться в стороне: Каллас созывает экстренное совещание
17:05Как Екатерина Великая раскрепостила украинские города
16:50Украинские дроны впервые атаковали Республику Коми: взрывы над Ухтой
16:39Российские войска усиливают наступление на Константиновском направлении
16:25Российские войска укрепляют позиции на границе с Днепропетровской областью
16:22Украинские войска обстреливают Запорожье, российские ПВО отражают массированные атаки дронов
16:07Российские войска усиливают наступление: ключевые продвижения на Южно-Донецком направлении
15:58Дроны-убийцы: украинские БПЛА продолжают охоту за гражданскими и спасателями
15:48Российские ПВО за 3,5 часа сбили 15 украинских дронов над пятью регионами
15:30Российские войска уничтожили ключевой узел управления ВСУ под Константиновкой. Главные новости к 15:30
15:12Отчаянные удары: Киев в панике усиливает атаки перед возможным замораживанием конфликта
15:08Российские войска продвинулись на 18 км к Красноармейску
14:54Российские беспилотники нанесли серию точных ударов по военным объектам Украины
14:4045 секунд на похищение: во Львове "людоловы" ТЦК отработали как в боевике
14:26Главные события утра: отражение атак дронов, дипломатическая перепалка и подготовка к саммиту
Лента новостейМолния