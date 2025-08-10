https://ukraina.ru/20250810/posledniy-shans-na-kapitulyatsiyu-ukrainy-skorobogatyy-o-putine-trampe-i-intrige-s-dnepropetrovskom-1066771501.html

Последний шанс на капитуляцию Украины: Скоробогатый о Путине, Трампе и интриге с Днепропетровском

10.08.2025

Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на внешнеполитическом контуре и на фронте, а также рассказал о готовности сторон к большой войне: 00:26 - О предстоящей встрече Путина и Трампа; 05:45 - Санкционная война США против БРИКС; 13:37 - Готова ли Европа к войне с Россией? 17:15 - Что Россия хочет от Трампа по украинскому конфликту и каких договорённостей по Украине нужно достичь? 23:41 - На чём завязан дипломатический успех России? 28:29 - Запас прочности российского ВПК и армии.Ссылка на ТГ-канал журнала "Монокль": https://t.me/sowa_expertРабочий канал с лентой новостей СВО: https://t.me/SVOdkiSowa Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

