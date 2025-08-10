https://ukraina.ru/20250810/na-ucht-vozmus-a-voevat--shish-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-10-avgusta-1066761908.html

Коалиция желающих не горит желанием отправлять войска на Украину. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Коалиция желающих не хочет отправлять войска на Украину, сообщило издание The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства обороны Великобритании."Учитывая, что никто не хочет посылать войска умирать на Украине, речь идет о том, чтобы убедиться, что украинцы могут устроить нечто большее (подготовиться к дальнейшему противостоянию с Россией. — Ред.)", — отмечалось в публикации.Там же отмечалось, что в качестве альтернативы европейские страны планируют укреплять украинский военно-промышленный комплекс. По данным The Sunday Times, это позволит Киеву создать собственные дальнобойные ракеты.Ранее, 31 июля, министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина "очень близка" к созданию собственных баллистических ракет. При этом, как указали некоторые военные эксперты, данное заявление должно узаконить применение Украиной западных дальнобойных ракет, которые будут обозначать как "украинские разработки".Обстрелы и налётыУтром 10 августа Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 20:00 9 августа до 06:10 по московскому времени 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: 29 – над территорией Краснодарского края, 15 – над территорией Республики Крым, 13 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Белгородской области, 9 – над территорией Воронежской области, 8 – над территорией Саратовской области, 8 – над территорией Ставропольского края, 7 – над территорией Калужской области, 6 – над территорией Тульской области, 5 – над территорией Ростовской области, 4 – над территорией Рязанской области, 2 – над акваторией Азовского моря, 1 – над территорией Смоленской области, 1 – над территорией Орловской области, 1 – над территорией Тверской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об одном погибшем в результате налёта."Нескольким жителям понадобилась медицинская помощь. Она оказана на месте, один человек госпитализирован в лечебное учреждение. К сожалению, есть один погибший. Семье будет оказана помощь", — описал Бусаргин в последствия атаки украинских БПЛА.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 07:55 до 08:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Калужской области", — сообщило министерство обороны.Спустя некоторое время Минобороны РФ рассказало о новых атаках."В период с 08:30 до 11:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: по 6 БПЛА – над территорией Курской области и над акваторией Азовского моря, 3 БПЛА – над территорией Орловской области, по 2 БПЛА – над территориями Калужской и Брянской областей", — отмечалось в публикации пресс-службы министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшее время Вооружённые силы Украины нанесли 8 ударов по территории этого региона России.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 8 боеприпасов.Поступили сведения 2 гражданских лиц. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 28 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 6; Каховка — 4; Малая Лепетиха — 3; Новая Каховка — 5; Днепряны — 4; Старая Маячка — 6", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Малая Лепетиха, Каховка, Днепряны и Новая Каховка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 10 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Без последствий", — отмечалось в сводке.В Белгородском районе по посёлку Малиновка, сёлам Бессоновка, Бочковка, Красная Нива, Нечаевка, Соловьевка, Ясные Зори и хутору Церковный выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 8 беспилотников, 2 из которых сбиты."В районе хутора Церковный вследствие атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль ранен мужчина. Пострадавший продолжает лечение в больнице. Вся необходимая помощь оказывается", — сообщил Гладков.В селе Нечаевка повреждён частный дом, в хуторе Церковный — помещение сельхозпредприятия, в посёлке Малиновка — 2 надворные постройки, в селе Бочковка — заборы двух домов, в селе Бессоновка — 2 автомобиля.В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Байцуры, Берёзовка, Грузское и Хотмыжск выпущен один боеприпас и совершены атаки 6 беспилотников."В селе Байцуры в результате удара дрона по движущемуся автомобилю погибла супружеская пара. Транспортное средство повреждено. В посёлке Борисовка вследствие сдетонировавшего дрона погиб 19-летний парень. Ещё один мужчина получил ранения. Лечение продолжает амбулаторно. На месте атаки повреждены 3 частных дома", — писал Гладков.В селе Берёзовка повреждён частный дом, в селе Хотмыжск — инфраструктурный объект связи, в селе Байцуры огнём уничтожен частный дом.В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Казинка, Кукуевка и Подгорное, хутора Дубровка и Леоновка подверглись атакам 24 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Уразово повреждено ограждение домовладения, в хуторе Дубровка — линия электропередачи, в селе Казинка — коммерческий объект, частный дом, административное здание предприятия и грузовой автомобиль, в селе Двулучное — линия электропередачи, частный дом и хозпостройки, в хуторе Леоновка — 2 частных домовладения.Над Волоконовским районом системой ПВО сбиты 6 беспилотников. Также село Грушевка атаковано 2 беспилотниками — повреждён инфраструктурный объект связи."В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, сёлам Глотово, Головчино, Замостье и Козинка, а также хутору Масычево в ходе 2 обстрелов выпущено 6 боеприпасов и нанесены удары 7 беспилотников, один из которых сбит. В городе Грайвороне повреждена линия электропередачи, в селе Замостье — 2 частных дома, в селе Головчино — линия электропередачи и автомобиль, в хуторе Масычево — одна машина", — указывалось в сводке.Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Без пострадавших и разрушений.В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье подверглись 6 обстрелам с применением 22 боеприпасов и атакам 17 беспилотников, один из которых сбит. В посёлке Красная Яруга повреждён грузовой автомобиль.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит один беспилотник. Без последствий.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Максимовка, Маломихайловка, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Стадников совершены атаки 14 беспилотников, 10 из которых подавлены. В селе Новая Таволжанка от удара дрона повреждён социальный объект.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик".

