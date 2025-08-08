В Белоруссии к концу года будет ядерное оружие и "Орешник" – Лукашенко

https://ukraina.ru/20250808/v-belorussii-k-kontsu-goda-budet-yadernoe-oruzhie-i-oreshnik--lukashenko-1066686752.html

Белоруссия готовится к войне и до конца 2025 года разместит на своей территории ядерное оружие и ракетные комплексы "Орешник". Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью американскому журналу Time, сообщает 8 августа пресс-служба президента Белоруссии.

2025-08-08T16:09

2025-08-08T16:09

2025-08-08T16:36

новости

белоруссия

россия

польша

александр лукашенко

владимир путин

одкб

сво

союзное государство

союзники

Лукашенко общался с журналистом "Тайм" около трех часов, в том числе в формате off the record ("не под запись"). В ходе интервью зашла речь о военной помощи России, с которой Белоруссия состоит в таких интеграционных объединениях, ка Союзное государство и ОДКБ. Также обсуждалась специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).Лукашенко обратил внимание на тесные союзнические отношения между Белоруссией и Россией, которые сложились исторически и закреплены в многочисленных документах. В этой связи он упомянул про ракетный комплекс "Орешник" с баллистическими ракетами средней дальности, применявшейся в ходе СВО в безъядерном гиперзвуковом оснащении."Поэтому какие-то западные европейцы и прочие, даже американцы, в наши отношения с Россией пусть не лезут. У нас есть отношения в военной области. Вы это знаете. Начиная от "Орешника", заканчивая ядерным оружием. У нас есть отношения военно-технического характера, экономического (это наш рынок, самый емкий рынок для Белоруссии - российский). Мы оттуда закупаем энергоносители - только в России. И так далее. Нам кто-то это заменить может? Нет", - сказал Лукашенко.Он напомнил, что в российских документах нападение на Белоруссию приравнено к нападению на Россию."Точно так и у нас. Нападение на Россию - это нападение на Белоруссию. Поэтому у нас теснейшие отношения. Разорвать их никто не может, особенно болтуны Европейского союза", - добавил он.Говоря о ядерной доктрине Белоруссии, Лукашенко рассказал о подписанном им указе, который регламентирует обращение с ядерным оружием. Он находится в сейфах и в нём "цели определены"."У России достаточно сил, чтобы нас усилить. Мы же готовимся к войне. Я это откровенно говорил: мы каждый день, каждый месяц готовимся к войне, чтобы избежать ее, - заявил Лукашенко. - Мы знаем, что делать. Мы извлекли уроки из всех последних войн. Наша концепция основана на том, что мы готовы нанести неприемлемый ущерб Польше, Литве, Латвии там, Эстонии - кто против нас будет воевать. Неприемлемый ущерб. Я один из элементов вам только что описал. Поэтому они понимают, что в данном случае мы, может быть, и не победим в этой войне, но морду набьем хорошо. И Россия в том объеме, который нам сегодня нужен, помогает и поможет как союзник".Лукашенко сообщил также, когда в Белоруссии появится "Орешник"."Кроме ядерного оружия к концу года у нас будет и такое оружие, как "Орешник". И первые позиции – мы уже определили – строятся эти районы, обустраиваются. Мы получим и такое оружие", - сказал он, отметив, что комплексы "Орешник" могут нести и ядерный боезаряд."Применять ядерное оружие ни Путин, ни я, никто не хочет. Мы же не самоубийцы. Но ваши сателлиты, ваши друзья, союзники пусть тоже это поймут, и я открыто говорил: если только кто-то переступит нашу границу, мы ответим сразу всем тем оружием, которое у нас есть. Это не запугивание, я просто предупреждаю", - подчеркнул Лукашенко.Он также рассказал о своём видении хода СВО и восприятии Москвой контактов официального Минска с США.Также в новостях: Лукашенко: Россия не против воздушного перемирия с Украиной при одном условии.

2025

Новости

