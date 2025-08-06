https://ukraina.ru/20250806/polsha-nakanune-inauguratsii-novogo-prezidenta-karolya-navrotskogo-bez-ukrainy-ne-oboshlos-1066526709.html

Польша накануне инаугурации нового президента Кароля Навроцкого. Без Украины не обошлось

Польша накануне инаугурации нового президента Кароля Навроцкого. Без Украины не обошлось - 06.08.2025 Украина.ру

Польша накануне инаугурации нового президента Кароля Навроцкого. Без Украины не обошлось

В среду, 6 августа, примет присягу новый президент Польши Кароль Навроцкий. Накануне его предшественник Анджей Дуда подвёл итоги 10 лет своего правления, а правительство начало очередной виток репрессий против оппозиции.

2025-08-06T05:18

2025-08-06T05:18

2025-08-06T05:20

польша

украина

россия

кароль навроцкий

анджей дуда

владимир путин

ес

сейм

институт национальной памяти

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1a/1059212563_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_dd0c81be46c5c20d9930fb4cbe1646b1.jpg

Кароль Навроцкий вступает в должность на фоне споров о законности его победы на президентских выборах, его прошлом и отсутствии политического опыта. Новому президенту-консерватору предстоит непростое сосуществование с леволиберальным правительством Дональда Туска и постоянная борьба за легитимность в глазах значительной части польского общества, отмечают польские СМИ.Издание Украина.ру подробно писало о том, что часть правящей коалиции пыталась сорвать или перенести принятие присяги избранного президента Польши. Не исключено, что во время Национального Собрания (специального совместного заседания Сейма и Сената Польши), на котором примет президентскую присягу Кароль Навроцкий, депутаты от партий власти попытаются организовать какой-либо демарш с выкриками и плакатами.Стоит отметить, что в Сейме (нижней палате парламента) Польши и в ходе обычных заседаний хватает провокационных выступлений. К примеру, 24 июля, когда депутаты рассматривали вопрос продолжения помощи для граждан Украины, въехавших в Польшу после начала СВО, представитель премьерской партии "Гражданская коалиция" Клаудия Яхира закончила своё выступление с трибуны лозунгом "Слава Украине!"Напомню, этот лозунг и отзыв к нему ("Героям слава") в 1941 году был утверждён как партийное приветствие бандеровского крыла Организации украинских националистов *(ОУН)* по образцу приветствия немецких нацистов – "Хайль Гитлер – Зиг хайль". При этом в решении Второго великого собрания ОУН*(б) было прямо сказано, что приветствие произносится со вскидыванием правой руки в нацистском салюте. Несмотря на это, лозунг "Слава Украине – героям слава" с 2018 года является официальным приветствием всех вооружённых формирований Украины.Слова Яхиры поначалу оказались незамеченными, но накануне инаугурации о них вспомнил депутат Роман Фриц из группы эпатажного политика Гжегожа Брауна (он в первом туре президентских выборов занял четвёртое место с 6,34% голосов, а во втором туре поддержал Кароля Навроцкого). Фриц прокрутил запись выступления коллеги и заявил: "Мы увидели здесь пример позорного поведения – бандеровского и нацистского! Никогда раньше такого в польском Сейме не было. Как будто кто-то крикнул „Зиг хайль!“" Депутат также добавил, что "тут Польша, а не Киевское воеводство".В ответ посол Украины в Польше Василий Боднар написал в социальных сетях, что комментарий польского парламентария относительно "официального национального лозунга" Украины является неприемлемым. "Под лозунгом "Слава Украине!" украинские воины идут в бой, чтобы защитить свою землю от российского агрессора, отстаивать независимость государства и безопасность Европы, включая Польшу", – пафосно написал украинский дипломат. Посол также отметил, что для украинцев этот лозунг имеет значение, сопоставимое с польским "Да здравствует Польша!"Такое нахальство представителя Киева неудивительно, ведь за помощь Украине, в том числе военную, в Польше выступает и власть, и оппозиция. К примеру, когда 4 августа глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев попросил у Польши кредит в размере 120 миллионов евро для закупки оружия у польских производителей, в Варшаве это никак не прокомментировали – а молчание, как известно, знак согласия. Кроме этого, в июне стало известно, что Польша выплатила более 100 млн злотых (более 20 миллионов евро) по кредиту, который Украина взяла у Евросоюза. Проценты будут выплачиваться Польшей до конца 2027 года, пока ЕС не установит новые финансовые рамки на 2028-2034 годы.Да и уходящий президент Польши Анджей Дуда, который, как и его преемник, принадлежит к среде нынешней консервативной оппозиции, назвал помощь Украине одним из главных итогов своего десятилетнего пребывания у власти. "Мы поддержали Украину, когда на неё начали падать российские ракеты. В те драматические моменты Польша и поляки не подвели. Мы проявили солидарность и добивались этой солидарности от других государств и народов. И мы все можем этим невероятно гордиться!", – заявил Дуда в обращении к нации вечером 5 августа. Уходящий президент также сказал, что "Польша была права в ключевых вопросах: предупреждая Европу и мир об угрозе со стороны Путина и России, о зависимости от российской нефти и газа, о гибридной войне и о безответственной иммиграционной политике".За несколько дней до завершения полномочий Анджея Дуды была издана его книга под незамысловатым названием "Это я", которую уходящий президент вручил своему преемнику Каролю Навроцкому. Однако вряд ли тот имел время прочитать почти 400 страниц текста, ведь накануне присяги правящая коалиция развернула новое наступление как на непосредственных соратников Навроцкого, так и на депутатов из оппозиционной партии "Право и Справедливость" (ПиС), которая поддерживала избранного президента на выборах.Во-первых, 5 августа премьер Дональд Туск обратился в Главный административный суд Польши с требованием лишить допуска к секретной информации профессора Славомира Ценкевича, которого Навроцкий планирует назначить руководителем Бюро национальной безопасности. Ценкевич, который ранее был директором Военно-исторического бюро, летом 2023 года по просьбе тогдашнего министра обороны Польши Мариуша Блащака снял гриф секретности с оборонных планов, утверждённых предыдущими правительствами Туска в 2007-2015 годах. Эти планы предполагали в случае атаки России и Белоруссии отступление польских войск до Вислы, и ПиС широко использовала этот факт в избирательной кампании 2023 года как пример пораженчества своих оппонентов.Однако "Право и Справедливость" парламентские выборы проиграла, и Дональд Туск начал мстить. В частности, Служба военной контрразведки Польши в июле прошлого года лишила Славомира Ценкевича допуска к секретной информации. Однако чиновник это решение обжаловал, и в июне 2025-го воеводский административный суд его отменил, несмотря на то, что Ценкевичу дополнительно были предъявлены обвинения в разглашении военной тайны. Как в этом статусе он будет руководить Бюро национальной безопасности, учитывая утверждения членов правительства об отсутствии у него допуска к государственным секретам, пока сказать сложно.Во-вторых, также 5 августа Сейм лишил иммунитета депутата от ПиС, бывшего министра обороны Антония Мачеревича. Ему тоже ставят в вину разглашение государственной тайны – но уже касательно катастрофы польского правительственного самолёта под Смоленском в апреле 2010 года. По большому счёту, это личная месть Дональда Туска, поскольку Мачеревич неоднократно называл его виновным в этой катастрофе, а также обвинял в работе на Кремль. Стоит отметить, что скоро число депутатов от ПиС, которых лишили иммунитета, достигнет двух десятков.В сложившейся ситуации Каролю Навроцкому в первое время точно будет не до международной политики, за которую он отвечает согласно Конституции Польши (как и за оборону). Конечно, он будет пытаться блокировать продвижение Украины на пути в НАТО (это его формальное обещание) и ЕС, а также участие Польши в "коалиции желающих", созданной Великобританией, Францией и Германией для военной помощи Украине.Скорее всего, новый президент Польши как бывший директор Института национальной памяти продолжит линию на ухудшение отношений с Украиной. Кароль Навроцкий неоднократно заявлял, что в Евросоюзе не место Украине как стране, которая не может закрыть "мрачные страницы в своей истории". Речь о "Волынской резне", этнической чистке поляков, устроенной украинскими националистами в годы Второй мировой, в ходе которой погибло более 100 тысяч мирных поляков.Однако Польша всё же парламентско-президентская республика, в которой основные решения принимает правительство, и уверенным можно быть лишь в том, что Навроцкий не подпишет указ о вводе польских войск на Украину ни при каких обстоятельствах (в таких случаях необходимо одобрение президента Польши).Ключевым изменением польской внешней политики при Кароле Навроцком, скорее всего, станет попытка снизить зависимость Варшавы от Брюсселя и восстановить отношения с Вашингтоном. Кроме того, теперь польские консерваторы – как ПиС, так и националистическая "Конфедерация", поддержавшая Навроцкого во втором туре, – могут стать новой точкой сборки всех европейских сторонников Дональда Трампа. Одно дело небольшие Венгрия и Словакия, и совсем другое – Польша, без которой ЕС будет достаточно сложно принимать даже решения, требующие лишь относительного большинства.Что же касается польско-российских отношений, то ожидать их "разморозки" при новом президенте Польши не приходится. И дело не только в том, что Кароль Навроцкий в бытность директором Института национальной памяти руководил процессом уничтожения памятников советским воинам, за что был объявлен в розыск в России. Электорат Навроцкого придерживается русофобских взглядов, и политик старается им соответствовать.Скажем, в феврале в феврале 2025 года Кароль Навроцкий заявил, что "готов сесть за стол переговоров с Путиным", но сразу же добавил: "Как историк, я знаю, что в истории не раз приходилось вести переговоры с людьми, ответственными за убийства, изнасилования и разрушения, и что роль ответственного политика – сидеть за таким столом". О Владимире Зеленском, чья страна выпустила по территории Польши ракету, убившую двух поляков, и чьи исторические предшественники (те самые, чьим лозунгом были слова "Слава Украине") устроили Волынскую резню, в которой погибли более 100 тысяч мирных граждан, в том числе старики, дети и женщины, Навроцкий ничего подобного не говорил.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

польша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

польша, украина, россия, кароль навроцкий, анджей дуда, владимир путин, ес, сейм, институт национальной памяти, эксклюзив