Без шансов на отход: ВСУ потеряли 600 бойцов в Константиновском "котле"
В Донецкой Народной Республике (ДНР) 600 бойцов ВСУ, в том числе бывшие бойцы "Азова"*, попали в огненное кольцо на Константиновском направлении. Об этом 8 августа сообщил Телеграм-канал Mash
По его данным, армия ВСУ попала в окружение между сёлами Александра-Калиново и Клебан-Бык. Из-за наступления ВС РФ мотострелковый полк украинской армии отошёл к водохранилищу в парке Клебан-Бык. По словам российских бойцов, боевики ВСУ "уплывать не спешили", лодок и других плавательных средств для эвакуации у них не было. Вражеские силы были оттеснены в лесной массив и подвергались обстрелу самоходной артиллерией.* Организация признана террористической, ее деятельность в РФ запрещена.
11:44 08.08.2025 (обновлено: 11:50 08.08.2025)
