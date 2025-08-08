Без шансов на отход: ВСУ потеряли 600 бойцов в Константиновском "котле" - 08.08.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250808/bez-shansov-na-otkhod-vsu-poteryali-600-boytsov-v-konstantinovskom-kotle-1066659280.html
Без шансов на отход: ВСУ потеряли 600 бойцов в Константиновском "котле"
Без шансов на отход: ВСУ потеряли 600 бойцов в Константиновском "котле" - 08.08.2025 Украина.ру
Без шансов на отход: ВСУ потеряли 600 бойцов в Константиновском "котле"
В Донецкой Народной Республике (ДНР) 600 бойцов ВСУ, в том числе бывшие бойцы "Азова"*, попали в огненное кольцо на Константиновском направлении. Об этом 8 августа сообщил Телеграм-канал Mash
2025-08-08T11:44
2025-08-08T11:50
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
"азов"
новости
По его данным, армия ВСУ попала в окружение между сёлами Александра-Калиново и Клебан-Бык. Из-за наступления ВС РФ мотострелковый полк украинской армии отошёл к водохранилищу в парке Клебан-Бык. По словам российских бойцов, боевики ВСУ "уплывать не спешили", лодок и других плавательных средств для эвакуации у них не было. Вражеские силы были оттеснены в лесной массив и подвергались обстрелу самоходной артиллерией.* Организация признана террористической, ее деятельность в РФ запрещена.
донецкая народная республика
россия
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, "азов", новости
Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, "Азов", Новости

Без шансов на отход: ВСУ потеряли 600 бойцов в Константиновском "котле"

11:44 08.08.2025 (обновлено: 11:50 08.08.2025)
 
© telegram ukr_2025_ruПо оперативным сведениям, село Катериновка освобождено от присутствия нацистов ВСУ
По оперативным сведениям, село Катериновка освобождено от присутствия нацистов ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© telegram ukr_2025_ru
В Донецкой Народной Республике (ДНР) 600 бойцов ВСУ, в том числе бывшие бойцы "Азова"*, попали в огненное кольцо на Константиновском направлении. Об этом 8 августа сообщил Телеграм-канал Mash
По его данным, армия ВСУ попала в окружение между сёлами Александра-Калиново и Клебан-Бык. Из-за наступления ВС РФ мотострелковый полк украинской армии отошёл к водохранилищу в парке Клебан-Бык.
По словам российских бойцов, боевики ВСУ "уплывать не спешили", лодок и других плавательных средств для эвакуации у них не было. Вражеские силы были оттеснены в лесной массив и подвергались обстрелу самоходной артиллерией.
Азов* в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
4 августа, 18:13
"А мой в Азове*": пиар-провал нацистского батальона возмутил соцсетиПропагандисты националистического батальона "Азов"* (запрещен в РФ) предприняли очередную попытку романтизировать войну, выпустив провокационный рекламный ролик.
* Организация признана террористической, ее деятельность в РФ запрещена.
