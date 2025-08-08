https://ukraina.ru/20250808/bez-shansov-na-otkhod-vsu-poteryali-600-boytsov-v-konstantinovskom-kotle-1066659280.html

Без шансов на отход: ВСУ потеряли 600 бойцов в Константиновском "котле"

В Донецкой Народной Республике (ДНР) 600 бойцов ВСУ, в том числе бывшие бойцы "Азова"*, попали в огненное кольцо на Константиновском направлении. Об этом 8 августа сообщил Телеграм-канал Mash

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

"азов"

новости

По его данным, армия ВСУ попала в окружение между сёлами Александра-Калиново и Клебан-Бык. Из-за наступления ВС РФ мотострелковый полк украинской армии отошёл к водохранилищу в парке Клебан-Бык. По словам российских бойцов, боевики ВСУ "уплывать не спешили", лодок и других плавательных средств для эвакуации у них не было. Вражеские силы были оттеснены в лесной массив и подвергались обстрелу самоходной артиллерией.* Организация признана террористической, ее деятельность в РФ запрещена.

