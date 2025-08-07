https://ukraina.ru/20250807/vozgoraniya-v-pole-i-na-zheleznodorozhnoy-stantsii-pvo-nochyu-otrazili-ataku-ukrainskikh-bespilotnikov-1066589199.html

Возгорания в поле и на железнодорожной станции: ПВО ночью отразили атаку украинских беспилотников

Российская система противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожила 82 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает 7 августа телеграм-канал Украина.ру

Из них 31 – над акваторией Азовского моря, 11 над Крымом, десять над Ростовской областью, девять над Краснодарским краем, восемь – над акваторией Черного моря, семь над Волгоградской, четыре над Белгородской, по одному над Курской и Орловской областями.Ранним утром жители поселка Афипский в Краснодарском крае сообщали о взрывах и пожаре. Как писал телеграм-канал SHOT, мощный взрыв раздался в начале седьмого утра, после этого в районе одного из местных предприятий очевидцы увидели столб черного дыма.В результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадал мужчина, его госпитализировали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Кроме того, обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона.В Новороссийске ВС РФ отразили атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.ПВО отразила атаку БПЛА на объекты в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров."На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами", - заявил Бочаров.Он отметил, что на железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА, повреждений объектов нет. Движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

