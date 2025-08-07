https://ukraina.ru/20250807/peregovory-peregovorami-a-oreshnik---po-raspisaniyu-1066628693.html

Переговоры переговорами, а "Орешник" - по расписанию

На фоне громких заявлений о готовности к переговорам, контактов с американским спецпосланником, обсуждений будущей линии разграничения и возможного мирного меморандума — реальная повестка дня не перестаёт напоминать, что мы по-прежнему живём в логике эскалации. Не громкой, не демонстративной, но глубокой и структурной.

Пока команды Вашингтона и Москвы ведут тонкую дипломатическую настройку, пока Киев спешно ищет деньги на выборы и в европейских столицах звучат слова "транзит власти на Украине", — в белорусских лесах готовятся пусковые. Не под учения. Не под блеф. А под вполне реальные боевые задачи.Россия официально вышла из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности . И это не старт гонки, а её признание. Все уже бегут — просто Москва перестала изображать, что остаётся на старте.Американские Typhon и PrSM размещаются у восточного фланга НАТО. Франция и Британия не тянут гонку вооружений экономически, но включились по полной в цифровом, инженерном и производственном смысле. Германия милитаризуется и возрождает призыв. А значит, ответ России не может быть декоративным. В игру возвращаются системы вроде "Орешника" — не как наследие холодной войны, а как новый облик её второго сезона. И если раньше казалось, что война возможна только как глобальная катастрофа, то теперь модель меняется. Речь идёт не о взаимном уничтожении, а о сети локальных войн и о шагах на упреждение. А если прямое и тотальное столкновение станет реальностью? Тут остается только вопрос — сколько боеголовок успеют взлететь в тот самый момент? И успеют ли вообще?Дмитрий Анатольевич Медведев это сформулировал без экивоков: "Это новая реальность, с которой придётся считаться всем нашим оппонентам. Ждите дальнейших шагов".И если кто-то в Евро-Атлантике думает, что Россию можно поманить частичным снятием санкций и переговорами, а новая архитектура безопасности будет строиться на бумаге (с новыми заводами Rheinmetall и цифровым НАТО под управлением программного кода от PALANTIR) — пусть посмотрит, как быстро её эскиз чертят мобильные пусковые в белорусском лесу.Вообще, межконтинентальный удар — это концепт XX века. Долго, высоко, с предсказуемым временем полёта. Даже ядерная война в той логике строилась как обмен ударами — с равными шансами на взаимное уничтожение. Но XXI век внёс корректировку. И она куда опаснее любой дипломатической ноты. Американские подлодки типа "Огайо", вооружённые баллистическими ракетами Trident II, способны выйти на позиции, откуда удар по стратегическим целям в России не просто возможен — он станет фатальным в течение двух минут. Речь о трёх зонах: северное побережье Норвегии, акватория у Камчатки и восточное Средиземноморье. Именно оттуда может быть нанесён удар по "пистолетной траектории" — когда ракета не уходит в космос, а летит по верхнему краю атмосферы, с минимальным баллистическим временем, буквально срывая возможность отреагировать.Подобный удар минует зону действия Системы предупреждения о ракетном нападении, а прохождение сигнала тревоги, подтверждение пуска, расчёт траектории и передача команды на ответ — займут больше времени, чем потребуется Trident’у, чтобы ударить по российским базам на Севере и на Камчатке. А там сосредоточено до 90% российских морских сил ядерного сдерживания. Потеря этих баз — это обнуление второй компоненты триады, без единого ответа. А удар с южного направления, через Восточное Средиземное море, способен уничтожить радары СПРН, дотянуться до Москвы буквально за 4–5 минут.Да, система "Периметр" должна отработать даже в такой ситуации, но опасность состоит в том, что количество ракет, которые смогут успешно стартовать и достигнуть целей на территории США, будет кратно меньше, чем находится у России на боевом дежурстве. И главный вопрос, станет ли это количество нокаутирующим для врага, либо причинит умеренный ущерб?Поэтому тезис что в ядерной войне не будет победителей, вовсе не является аксиомой, и именно поэтому опираясь на способы сокрушения российского ядерного щита, США создают систему ПРО, которая позволит уменьшить количество долетевших до них ядерных блоков. А вовсе не от стран - террористов, с единичными ракетам в теории.А соответственно, логика "ядерного паритета" больше не работает, точнее работает несколько иначе. И молчать в ответ — значит подписать себе смертный приговор. И как следствие, наступает время новой доктрины — где подвижность, децентрализация, скорость и скрытность становятся не опцией, а условием выживания. Именно в этом контексте появляется "Орешник" — не как замена триаде, а как тот самый нож, что всегда при себе.Что такое "Орешник"?. Кто-то считает его развитием комплекса РС-26 "Рубеж", другие говорят о прямом наследии советского "Пионера". Есть и те, кто утверждает, что речь идёт о совершенно новой технологии, в которой учтён весь постсоветский опыт с "Тополями", "Искандерами" и даже с "Ярсами". Но в любом случае ясно одно: это ракета среднего класса, и она будет там, где ей и положено быть — в самом центре геополитического давления.Советский Союз не просто разрабатывал РСМД — он готовил под них инфраструктуру в промышленных масштабах. Западные округа были буквально пронизаны логистикой, бетонированными позициями, укрытиями, командными пунктами. И пусть за тридцать лет кое-что ушло под землю, кое-что заросло мхом, но приведение этих объектов в боевое состояние — это дело не лет, а недель.Особое значение в этом плане имеет Беларусь. Не только как союзник, но и как территория с уникальной географией. Дальность полета "Орешника" оценивается в 5000–5500 км, он накрывает Европу от Лиссабона до Хельсинки, откуда угодно с Европейской части России. Но размещение комплекса в Белоруссии не просто выводит его на пистолетную дистанцию до целей в Европе, а фактически приставляет к виску европейских русофобов и милитаристов.Показательный момент: визит Путина и Лукашенко на Валаам. На первый взгляд — сугубо духовное мероприятие, но для внимательного наблюдателя — это часть стратегического диалога. Именно в ходе этой поездки было впервые официально сказано о запуске серийного производства "Орешника". В общем, это был тонкий намек на толстые обстоятельства.Ведь с точки зрения военной стратегии Белоруссия в Союзном государстве — это сухопутный Крым внутри Европейского моря. Форпост, стратегический выступ, заложенный ещё в советской, и еще раньше, имперской географии. И размещение там РСМД это ответ на вызов готовящегося Европой континентального кризиса 2030 года, призванного, по задумке глобалистов "рептилоидов", перекроить карту Восточной Европы.Вообще, если бы "Орешник" был просто ещё одним элементом в ядерной триаде, его не стали бы так оберегать и молчаливо вводить в обиход. Но в нём — другая логика. Логика не возмездия, а прецизионного давления. Не глобального апокалипсиса, а точечного и очень болезненного принуждения к здравому смыслу.Это не "оружие последнего часа". Это — инструмент реального боя, который можно применять как в обычной, так и в ядерной конфигурации. При необходимости — без объявления войны, без пересечения красных линий, просто как реакцию на "внезапную и экзистенциальную провокацию" (например блокаду Калиниграда). Он не требует огромной инфраструктуры, не привязан к шахтам или большим базам, не нуждается в стационарной охране. Его можно перекинуть авиацией, развернуть из укрытия, ударить — и уехать.Отличие от стратегических систем в одном: "Орешник" можно использовать — и остаться в живых. Он не влечёт неминуемый обмен глобальными ударами. Он создаёт военно-политическую ситуацию, когда противник уже облит бензином, но ещё не понимает, что в его руке спичка. Это — зона предмаксимума. Счёт идёт не на мегатонны, а на время подлёта и невозможность отследить подготовку к запуску. Традиционная разведка не работает. Никакие договоры не действуют. И в этом — суть его появления. Он не заменяет "Ярсы" и не дублирует "Искандеры" — он занимает ту зону, где раньше была пустота.Первые сигналы уже были. Когда удар по Днепропетровску разрушил инфраструктуру плотно прикрытую ПВО — это была демонстрация, а не операция. Демонстрация того, что "Орешник" — это та самая новая реальность о которой писал Медведев. Удар комплекса может быть с ядерной боеголовкой и без нее. Может быть одиночным, а может серией. Может быть с нулевым информационным сопровождением — только пыль и обломки в эфире. Это и есть суть новой войны: ты даже не узнаешь, когда проиграл.Резюмируя. Главная ошибка тех, кто следит только за переговорами или только за фронтом — это вера в то, что дипломатия и вооружения идут по противоположным траекториям, а тема глобального сдерживания и архитектуры мировой безопасности осталась где-то в далеком 2021-м году и похоронена украинским кризисом. Но реальность — другая и она жёстче. Переговоры не отменяют развёртывания. Они идут параллельно. И чем дальше заходит первый процесс — тем глубже второй."Орешник" — это не вызов переговорам. Это гарантия их предметности. Потому что без этой страховки, без этой системы аргументов на колёсах, любое соглашение становится пустым листом.Мир в современной реальности — это всегда формула расчёта рисков. Сколько пусковых у одной стороны? Сколько боеголовок у другой? Какая дальность, какое подлётное время, сколько мобильных платформ, и кто способен нанести ответ, если всё пойдёт не так? Так теперь выглядят стол переговоров. Он окружён тенями. Это не жестокость — это новая трезвость. Парадокс в том, что именно наличие таких систем и отмена ограничений по ним, и делает возможной долгую и взвешенную дипломатическую игру. И в этом дух нового времени. Времени когда мир после холодной войны, сформировавшийся после поражения в ней Советского Союза, мир однобокий и несправедливый, окончательно канал в лету. Так что выход из РСМД и "Орешник" это конечно про ответ на эскалацию. Но, еще и про принуждение к миру и принятию новых правил сосуществования.О том, как возникла тема "Орешника" в беседе Владимира Путина и Александра Лукшенко - в статье "От "Орешника" до переговоров: российский президент о ходе СВО, переговорах и новом оружии"

