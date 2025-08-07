Обрушение долларовой империи и благосостояния Америки: аналитик про главную угрозу для экономики США - 07.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250807/obrushenie-dollarovoy-imperii-i-blagosostoyaniya-ameriki-analitik-pro-glavnuyu-ugrozu-dlya-ekonomiki-ssha-1066597352.html
Обрушение долларовой империи и благосостояния Америки: аналитик про главную угрозу для экономики США
Обрушение долларовой империи и благосостояния Америки: аналитик про главную угрозу для экономики США - 07.08.2025 Украина.ру
Обрушение долларовой империи и благосостояния Америки: аналитик про главную угрозу для экономики США
Трамп пытается спасти экономику США через санкции против России, Китая и Индии, но этот план обречен на провал — вместо необходимого триллиона долларов пошлины принесут лишь 300 миллиардов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
2025-08-07T10:50
2025-08-07T10:50
новости
сша
россия
америка
дональд трамп
стив уиткофф
украина.ру
брикс
нпз
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/18/1042922289_0:146:1921:1226_1920x0_80_0_0_9b30bdae1fc6ad8e09a4e03d4f607bb1.jpg
По его словам, введенные пошлины против покупателей российского оружия и нефти не дадут нужного эффекта.Эксперт объясняет: "Спрос на нефть в мире постоянный. При этом нефть бывает разных сортов. Под эти разные сорта нефти заточены определенные заводы. Чтобы перенастроить НПЗ на другой сорт нефти, нужны длительные и большие вложения". Именно поэтому, несмотря на санкции, российская нефть продолжает поступать на мировые рынки, хотя и через посредников.Особое внимание Нагаев уделяет угрозе отказа от доллара: "Еще зимой Трамп сказал, что считает главной угрозой, если государства БРИКС откажутся от доллара. Если это произойдет, начнет рушиться долларовая империя и благосостояние США". Аналитик напоминает, что 28% доходов бюджета США составляет торговля нефтью, нефтепродуктами и газом, называя Америку "страной-бензоколонкой".При этом Нагаев отмечает парадокс: "Трамп угрожает пошлинами Китаю, Индии, Бразилии и России, но именно эти действия могут ускорить переход стран БРИКС на расчеты в национальных валютах". По его мнению, это будет иметь катастрофические последствия для доллара как мировой резервной валюты.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.На тему визита Стивена Уиткоффа в Россию — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250806/maykl-bom-tarifnaya-igra-trampa-ne-stoit-svech-rychagi-davleniya-ssha-na-rossiyu-ne-budut-imet-effekta-1066517633.html
сша
россия
америка
индия
китай
бразилия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/18/1042922289_46:0:1874:1371_1920x0_80_0_0_f93374362efebf246a57fd050ef63e9d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, америка, дональд трамп, стив уиткофф, украина.ру, брикс, нпз, нефть, доллар, экономика, экспортные пошлины, индия, китай, бразилия, главные новости
Новости, США, Россия, Америка, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Украина.ру, БРИКС, НПЗ, нефть, доллар, экономика, экспортные пошлины, Индия, Китай, Бразилия, Главные новости

Обрушение долларовой империи и благосостояния Америки: аналитик про главную угрозу для экономики США

10:50 07.08.2025
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Читать в
ДзенTelegram
Трамп пытается спасти экономику США через санкции против России, Китая и Индии, но этот план обречен на провал — вместо необходимого триллиона долларов пошлины принесут лишь 300 миллиардов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев

"Положение у [президента США Дональда] Трампа довольно сложное. Все свои реформы он должен был начать еще на первом сроке. Сейчас они уже не спасут ситуацию в той мере, в какой ему бы хотелось", — констатирует Нагаев.

По его словам, введенные пошлины против покупателей российского оружия и нефти не дадут нужного эффекта.
Эксперт объясняет: "Спрос на нефть в мире постоянный. При этом нефть бывает разных сортов. Под эти разные сорта нефти заточены определенные заводы. Чтобы перенастроить НПЗ на другой сорт нефти, нужны длительные и большие вложения".
Именно поэтому, несмотря на санкции, российская нефть продолжает поступать на мировые рынки, хотя и через посредников.
Особое внимание Нагаев уделяет угрозе отказа от доллара: "Еще зимой Трамп сказал, что считает главной угрозой, если государства БРИКС откажутся от доллара. Если это произойдет, начнет рушиться долларовая империя и благосостояние США".
Аналитик напоминает, что 28% доходов бюджета США составляет торговля нефтью, нефтепродуктами и газом, называя Америку "страной-бензоколонкой".
При этом Нагаев отмечает парадокс: "Трамп угрожает пошлинами Китаю, Индии, Бразилии и России, но именно эти действия могут ускорить переход стран БРИКС на расчеты в национальных валютах". По его мнению, это будет иметь катастрофические последствия для доллара как мировой резервной валюты.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.
На тему визита Стивена Уиткоффа в Россию — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.
Майкл Бом интервью - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Вчера, 06:01
Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффектаЕсли Россия, Украина и США не придут к компромиссу до 8 августа, Трамп может ввести символические санкции против РФ и ее нефтяных партнеров. Также есть шанс, что американский лидер увеличит поставки вооружений ВСУ, но за счет европейцев.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияАмерикаДональд ТрампСтив УиткоффУкраина.руБРИКСНПЗнефтьдолларэкономикаэкспортные пошлиныИндияКитайБразилияГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:50Обрушение долларовой империи и благосостояния Америки: аналитик про главную угрозу для экономики США
10:49Киев готовит провокацию в роддоме Краматорска по образцу мариупольского сценария – советник главы ДНР
10:49Подготовить встречи как можно скорее. Главное на утро 7 августа
10:30Тяжелые бои идут в районе Юнаковки в Сумской области
09:21Над Крымом сбито более девяти ракет Storm Shadow
09:09В сети появились кадры массированной атаки ВС РФ по Днепропетровской области
08:45ВСУ из-за больших потерь оттягивают силы и средства из Колодезей ДНР - Марочко
08:15Главное за ночь 7 августа
08:00Завербованные Киевом несовершеннолетние россияне пытались убить военного ядами - ФСБ
07:52Без оберега на войне нельзя! Интересная история ветерана СВО из Краснодарского края Дмитрия Лапшина
07:34Возгорания в поле и на железнодорожной станции: ПВО ночью отразили атаку украинских беспилотников
07:18МЧС предупредило об опасности: выбросы пепла из вулкана Ключевского на Камчатке могут достигнуть 12 км
07:00Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике
07:00Прорыв на Липцевском направлении: Алехин раскрыл, как ВС РФ молотят ВСУ в Казачьей Лопани
06:40"На фронт идут контрактники-добровольцы" – военный эксперт о моральном превосходстве бойцов ВС РФ
06:20Харьковский фронт: Алехин раскрыл, как ВС РФ усиливают наступление под Купянском и Волчанском
06:00"Поражаем на всю глубину тылы ВСУ": Роман Насонов рассказал о тактическом превосходстве России
05:40Мощный удар по Лозовой: полковник Алехин о разгроме ключевого логистического узла ВСУ
05:22Русофобия - это уже диагноз. Зачем и почему на Украине судят покойного Жириновского
05:20"Мы усилили Калининградскую область и подтянули С-400": эксперт про заявление Трампа об атомных подлодках
Лента новостейМолния