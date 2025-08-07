https://ukraina.ru/20250807/obrushenie-dollarovoy-imperii-i-blagosostoyaniya-ameriki-analitik-pro-glavnuyu-ugrozu-dlya-ekonomiki-ssha-1066597352.html

Обрушение долларовой империи и благосостояния Америки: аналитик про главную угрозу для экономики США

Обрушение долларовой империи и благосостояния Америки: аналитик про главную угрозу для экономики США - 07.08.2025 Украина.ру

Обрушение долларовой империи и благосостояния Америки: аналитик про главную угрозу для экономики США

Трамп пытается спасти экономику США через санкции против России, Китая и Индии, но этот план обречен на провал — вместо необходимого триллиона долларов пошлины принесут лишь 300 миллиардов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев

2025-08-07T10:50

2025-08-07T10:50

2025-08-07T10:50

новости

сша

россия

америка

дональд трамп

стив уиткофф

украина.ру

брикс

нпз

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/18/1042922289_0:146:1921:1226_1920x0_80_0_0_9b30bdae1fc6ad8e09a4e03d4f607bb1.jpg

По его словам, введенные пошлины против покупателей российского оружия и нефти не дадут нужного эффекта.Эксперт объясняет: "Спрос на нефть в мире постоянный. При этом нефть бывает разных сортов. Под эти разные сорта нефти заточены определенные заводы. Чтобы перенастроить НПЗ на другой сорт нефти, нужны длительные и большие вложения". Именно поэтому, несмотря на санкции, российская нефть продолжает поступать на мировые рынки, хотя и через посредников.Особое внимание Нагаев уделяет угрозе отказа от доллара: "Еще зимой Трамп сказал, что считает главной угрозой, если государства БРИКС откажутся от доллара. Если это произойдет, начнет рушиться долларовая империя и благосостояние США". Аналитик напоминает, что 28% доходов бюджета США составляет торговля нефтью, нефтепродуктами и газом, называя Америку "страной-бензоколонкой".При этом Нагаев отмечает парадокс: "Трамп угрожает пошлинами Китаю, Индии, Бразилии и России, но именно эти действия могут ускорить переход стран БРИКС на расчеты в национальных валютах". По его мнению, это будет иметь катастрофические последствия для доллара как мировой резервной валюты.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.На тему визита Стивена Уиткоффа в Россию — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250806/maykl-bom-tarifnaya-igra-trampa-ne-stoit-svech-rychagi-davleniya-ssha-na-rossiyu-ne-budut-imet-effekta-1066517633.html

сша

россия

америка

индия

китай

бразилия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, америка, дональд трамп, стив уиткофф, украина.ру, брикс, нпз, нефть, доллар, экономика, экспортные пошлины, индия, китай, бразилия, главные новости