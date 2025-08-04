https://ukraina.ru/20250804/iz-za-chego-evropa-mozhet-narvatsya-na-nash-oreshnik-i-k-chemu-pora-gotovitsya-boevikam-vsu--leonkov-1066404239.html

Из-за чего Европа может нарваться на наш "Орешник" и к чему пора готовиться боевикам ВСУ — Леонков

Из-за чего Европа может нарваться на наш "Орешник" и к чему пора готовиться боевикам ВСУ — Леонков - 04.08.2025 Украина.ру

Из-за чего Европа может нарваться на наш "Орешник" и к чему пора готовиться боевикам ВСУ — Леонков

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру объяснил, какие возможности открываются перед армией России после освобождения Часова Яра, а также рассказал, каких провокаций можно ожидать от НАТО и как ВС России движутся к достижению целей СВО

2025-08-04T08:57

2025-08-04T08:57

2025-08-04T08:57

видео

россия

европа

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066404116_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c285361d5f669ee45072c47ac5c35617.jpg

00:35 – Освобождение Часова Яра и последствия этого шага.07:25 – Ситуации с ФАБами у ВС России.09:28 – Ситуация под Красноармейском (Покровском) и продвижение ВС России на Купянском направлении.17:17 – Победа России на фронте.19:16 – Провокации НАТО.* В интервью упоминаются батальон "Айдар", а также украинское диверсионное подразделение "Кракен", которые признаны террористическими организациями и запрещены в России.

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, европа, нато, вооруженные силы украины, видео