https://ukraina.ru/20250804/iz-za-chego-evropa-mozhet-narvatsya-na-nash-oreshnik-i-k-chemu-pora-gotovitsya-boevikam-vsu--leonkov-1066404239.html
Из-за чего Европа может нарваться на наш "Орешник" и к чему пора готовиться боевикам ВСУ — Леонков
Из-за чего Европа может нарваться на наш "Орешник" и к чему пора готовиться боевикам ВСУ — Леонков - 04.08.2025 Украина.ру
Из-за чего Европа может нарваться на наш "Орешник" и к чему пора готовиться боевикам ВСУ — Леонков
Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру объяснил, какие возможности открываются перед армией России после освобождения Часова Яра, а также рассказал, каких провокаций можно ожидать от НАТО и как ВС России движутся к достижению целей СВО
2025-08-04T08:57
2025-08-04T08:57
2025-08-04T08:57
видео
россия
европа
нато
вооруженные силы украины
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00:35 – Освобождение Часова Яра и последствия этого шага.07:25 – Ситуации с ФАБами у ВС России.09:28 – Ситуация под Красноармейском (Покровском) и продвижение ВС России на Купянском направлении.17:17 – Победа России на фронте.19:16 – Провокации НАТО.* В интервью упоминаются батальон "Айдар", а также украинское диверсионное подразделение "Кракен", которые признаны террористическими организациями и запрещены в России.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, европа, нато, вооруженные силы украины, видео
Видео, Россия, Европа, НАТО, Вооруженные силы Украины
Из-за чего Европа может нарваться на наш "Орешник" и к чему пора готовиться боевикам ВСУ — Леонков
Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру объяснил, какие возможности открываются перед армией России после освобождения Часова Яра, а также рассказал, каких провокаций можно ожидать от НАТО и как ВС России движутся к достижению целей СВО
00:35 – Освобождение Часова Яра и последствия этого шага.
07:25 – Ситуации с ФАБами у ВС России.
09:28 – Ситуация под Красноармейском (Покровском) и продвижение ВС России на Купянском направлении.
17:17 – Победа России на фронте.
* В интервью упоминаются батальон "Айдар", а также украинское диверсионное подразделение "Кракен", которые признаны террористическими организациями и запрещены в России.