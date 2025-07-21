"Наступление на Великий Бурлук грозит ВСУ потерей Купянска": Алехин рассказал про бои под Харьковом - 21.07.2025 Украина.ру
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"Наступление на Великий Бурлук грозит ВСУ потерей Купянска": Алехин рассказал про бои под Харьковом
"Наступление на Великий Бурлук грозит ВСУ потерей Купянска": Алехин рассказал про бои под Харьковом - 21.07.2025 Украина.ру
"Наступление на Великий Бурлук грозит ВСУ потерей Купянска": Алехин рассказал про бои под Харьковом
Российские войска активизировали наступление в Харьковской области, нанося удары по ключевым логистическим узлам ВСУ. Одним из приоритетных направлений стал Великий Бурлук, контроль над которым позволит перерезать пути снабжения ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-07-21T06:40
2025-07-21T06:40
новости
россия
харьков
харьковская область
евгений норин
вооруженные силы украины
украина.ру
наступление
наступление вс рф
наступление россии
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"Подразделения двух российских группировок — "Север" и "Запад" — развивают наступление в сторону Великого Бурлука", — отмечает эксперт. "Удар в этом направлении позволит перерезать один из важнейших путей военной логистики ВСУ в Харьковской области".По словам Алехина, это снизит возможности украинской армии в долговременной обороне Купянска. "Город стоит на двух берегах реки, является важнейшим транспортным узлом, и его освобождение повлияет не только на ситуацию с продвижением ВС РФ в Харьковской области, но и создаст условия для развития успеха на Славянско-Краматорском участке", — подчеркнул собеседник издания.Кроме того, российские войска продолжают зачистку лесных массивов в окрестностях Бессаловки и отражают контратаки ВСУ у Кондратовки. "Противник безостановочно контратакует, регулярно попадая под удары тяжёлых авиабомб", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст статьи Геннадия Алехина Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО —в материале "Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы".
https://ukraina.ru/20250720/1065589742.html
россия
харьков
харьковская область
славянск
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новости, россия, харьков, харьковская область, евгений норин, вооруженные силы украины, украина.ру, наступление, наступление вс рф, наступление россии, славянск, славянско-краматорская агломерация, краматорск, главные новости, война, война на украине
Новости, Россия, Харьков, Харьковская область, Евгений Норин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, наступление, наступление ВС РФ, наступление России, Славянск, Славянско-Краматорская агломерация, Краматорск, Главные новости, война, война на Украине

"Наступление на Великий Бурлук грозит ВСУ потерей Купянска": Алехин рассказал про бои под Харьковом

06:40 21.07.2025
 
© Донецкое агентство новостей
© Донецкое агентство новостей
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Российские войска активизировали наступление в Харьковской области, нанося удары по ключевым логистическим узлам ВСУ. Одним из приоритетных направлений стал Великий Бурлук, контроль над которым позволит перерезать пути снабжения ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Подразделения двух российских группировок — "Север" и "Запад" — развивают наступление в сторону Великого Бурлука", — отмечает эксперт. "Удар в этом направлении позволит перерезать один из важнейших путей военной логистики ВСУ в Харьковской области".
По словам Алехина, это снизит возможности украинской армии в долговременной обороне Купянска.
"Город стоит на двух берегах реки, является важнейшим транспортным узлом, и его освобождение повлияет не только на ситуацию с продвижением ВС РФ в Харьковской области, но и создаст условия для развития успеха на Славянско-Краматорском участке", — подчеркнул собеседник издания.
Кроме того, российские войска продолжают зачистку лесных массивов в окрестностях Бессаловки и отражают контратаки ВСУ у Кондратовки. "Противник безостановочно контратакует, регулярно попадая под удары тяжёлых авиабомб", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО —в материале "Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы".
- РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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