https://ukraina.ru/20250721/nastuplenie-na-velikiy-burluk-grozit-vsu-poterey-kupyanska-alekhin-rasskazal-pro-boi-pod-kharkovom-1065604615.html
"Наступление на Великий Бурлук грозит ВСУ потерей Купянска": Алехин рассказал про бои под Харьковом
"Наступление на Великий Бурлук грозит ВСУ потерей Купянска": Алехин рассказал про бои под Харьковом - 21.07.2025 Украина.ру
"Наступление на Великий Бурлук грозит ВСУ потерей Купянска": Алехин рассказал про бои под Харьковом
Российские войска активизировали наступление в Харьковской области, нанося удары по ключевым логистическим узлам ВСУ. Одним из приоритетных направлений стал Великий Бурлук, контроль над которым позволит перерезать пути снабжения ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-07-21T06:40
2025-07-21T06:40
2025-07-21T06:40
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"Подразделения двух российских группировок — "Север" и "Запад" — развивают наступление в сторону Великого Бурлука", — отмечает эксперт. "Удар в этом направлении позволит перерезать один из важнейших путей военной логистики ВСУ в Харьковской области".По словам Алехина, это снизит возможности украинской армии в долговременной обороне Купянска. "Город стоит на двух берегах реки, является важнейшим транспортным узлом, и его освобождение повлияет не только на ситуацию с продвижением ВС РФ в Харьковской области, но и создаст условия для развития успеха на Славянско-Краматорском участке", — подчеркнул собеседник издания.Кроме того, российские войска продолжают зачистку лесных массивов в окрестностях Бессаловки и отражают контратаки ВСУ у Кондратовки. "Противник безостановочно контратакует, регулярно попадая под удары тяжёлых авиабомб", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст статьи Геннадия Алехина Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО —в материале "Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы".
https://ukraina.ru/20250720/1065589742.html
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"Наступление на Великий Бурлук грозит ВСУ потерей Купянска": Алехин рассказал про бои под Харьковом
Российские войска активизировали наступление в Харьковской области, нанося удары по ключевым логистическим узлам ВСУ. Одним из приоритетных направлений стал Великий Бурлук, контроль над которым позволит перерезать пути снабжения ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин