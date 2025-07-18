https://ukraina.ru/20250718/rossiyskie-boytsy-udarili-po-ukraine-1065476161.html

Российские бойцы ударили по Украине

Российские бойцы ударили по Украине - 18.07.2025 Украина.ру

Российские бойцы ударили по Украине

Российские военные поразили цели Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-18T07:19

2025-07-18T07:19

2025-07-18T07:19

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"Взрывы прозвучали в городе Павлоград. "Герани" снова поражают цели в Павлограде Днепропетровской области. <...> ВС РФ осуществляют пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области. <...> Продолжаются удары ВС РФ по Изюму Харьковской области. <...> Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье", - говорится в постах канала.Первые сообщения о поражении целей в Павлодаре поступили вскоре после полуночи. После этого местные источники писали о ещё, как минимум, двух мощных атаках на объекты в городе.Ночью также сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по объектам противника в оккупированных Славянске и Краматорске."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область