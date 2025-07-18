Российские бойцы ударили по Украине
© ФотоГерань
© Фото
Российские военные поразили цели Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Взрывы прозвучали в городе Павлоград. "Герани" снова поражают цели в Павлограде Днепропетровской области. <...> ВС РФ осуществляют пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области. <...> Продолжаются удары ВС РФ по Изюму Харьковской области. <...> Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье", - говорится в постах канала.
Первые сообщения о поражении целей в Павлодаре поступили вскоре после полуночи. После этого местные источники писали о ещё, как минимум, двух мощных атаках на объекты в городе.
Ночью также сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по объектам противника в оккупированных Славянске и Краматорске.
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
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