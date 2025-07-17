https://ukraina.ru/20250717/mariya-zakharova-germaniya-poluchila-polnuyu-amneziyu-dazhe-svoey-nyneshney-noveyshey-istorii--1065455919.html
Мария Захарова: Германия получила полную амнезию даже своей нынешней новейшей истории
Мария Захарова: Германия получила полную амнезию даже своей нынешней новейшей истории - 17.07.2025 Украина.ру
Мария Захарова: Германия получила полную амнезию даже своей нынешней новейшей истории
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой
2025-07-17T17:59
2025-07-17T17:59
2025-07-17T17:59
мария захарова
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Есть ли перспективы восстановления отношений России и Германии, если Берлин сейчас – самый активный в ЕС поставщик оружия для Украины, а Писториус призывает убивать русских? И что для этого необходимо?
германия
россия
берлин
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/11/1065455735_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_668e402ee4c9f75afecbff612d732d38.jpg
Мария Захарова о возобновлении отношений с Германией
Мария Захарова о возобновлении отношений с Германией
2025-07-17T17:59
true
PT7M20S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мария захарова, германия, россия, видео, видео, новости, берлин, борис писториус, украина.ру, ес
Мария Захарова, Германия, Россия, Видео, Новости, Берлин, Борис Писториус, Украина.ру, ЕС
Мария Захарова: Германия получила полную амнезию даже своей нынешней новейшей истории
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой
2025-07-17T17:59
true
PT7M20S
Мария Захарова: Германия получила полную амнезию даже своей нынешней новейшей истории
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой
Есть ли перспективы восстановления отношений России и Германии, если Берлин сейчас – самый активный в ЕС поставщик оружия для Украины, а Писториус призывает убивать русских? И что для этого необходимо?