https://ukraina.ru/20250717/mariya-zakharova-germaniya-poluchila-polnuyu-amneziyu-dazhe-svoey-nyneshney-noveyshey-istorii--1065455919.html

Мария Захарова: Германия получила полную амнезию даже своей нынешней новейшей истории

Мария Захарова: Германия получила полную амнезию даже своей нынешней новейшей истории - 17.07.2025 Украина.ру

Мария Захарова: Германия получила полную амнезию даже своей нынешней новейшей истории

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой

2025-07-17T17:59

2025-07-17T17:59

2025-07-17T17:59

мария захарова

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Есть ли перспективы восстановления отношений России и Германии, если Берлин сейчас – самый активный в ЕС поставщик оружия для Украины, а Писториус призывает убивать русских? И что для этого необходимо?

германия

россия

берлин

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Захарова о возобновлении отношений с Германией Мария Захарова о возобновлении отношений с Германией 2025-07-17T17:59 true PT7M20S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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