Мария Захарова: Германия получила полную амнезию даже своей нынешней новейшей истории - 17.07.2025 Украина.ру
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Мария Захарова: Германия получила полную амнезию даже своей нынешней новейшей истории
Мария Захарова: Германия получила полную амнезию даже своей нынешней новейшей истории - 17.07.2025 Украина.ру
Мария Захарова: Германия получила полную амнезию даже своей нынешней новейшей истории
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой
2025-07-17T17:59
2025-07-17T17:59
мария захарова
германия
россия
видео
новости
берлин
борис писториус
украина.ру
ес
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Есть ли перспективы восстановления отношений России и Германии, если Берлин сейчас – самый активный в ЕС поставщик оружия для Украины, а Писториус призывает убивать русских? И что для этого необходимо?
германия
россия
берлин
Украина.ру
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2025
Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Мария Захарова о возобновлении отношений с Германией
Мария Захарова о возобновлении отношений с Германией
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мария захарова, германия, россия, видео, видео, новости, берлин, борис писториус, украина.ру, ес
Мария Захарова, Германия, Россия, Видео, Новости, Берлин, Борис Писториус, Украина.ру, ЕС
Мария Захарова: Германия получила полную амнезию даже своей нынешней новейшей истории
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой
2025-07-17T17:59
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Мария Захарова: Германия получила полную амнезию даже своей нынешней новейшей истории

17:59 17.07.2025
 
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой
Есть ли перспективы восстановления отношений России и Германии, если Берлин сейчас – самый активный в ЕС поставщик оружия для Украины, а Писториус призывает убивать русских? И что для этого необходимо?
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