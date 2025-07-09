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Точно в цель. Киев в бешенстве из-за возвращения самых титулованных фехтовальщиц РФ на мировую арену

Точно в цель. Киев в бешенстве из-за возвращения самых титулованных фехтовальщиц РФ на мировую арену - 09.07.2025 Украина.ру

Точно в цель. Киев в бешенстве из-за возвращения самых титулованных фехтовальщиц РФ на мировую арену

Главные российские соперницы двукратной олимпийской чемпионки Ольги Харлан возвращаются на международные соревнования спустя 6 лет. На Украине по этому поводу, мягко говоря, негодуют и не выбирают цензурных выражений

2025-07-09T17:58

2025-07-09T17:58

2025-07-09T17:59

эксклюзив

украина

ольга харлан

софья великая

станислав поздняков

международная федерация фехтования

сбу

снбо

спорт

чемпионат

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Постепенно российские спортсмены в отдельных дисциплинах начинают возвращаться на мировую арену, пусть и в нейтральном статусе.И вот Международная федерация фехтования (FIE) объявила 8 июля имена 24 спортсменов из РФ, которые выступят на чемпионате мира в Тбилиси 22-30 июля как в личных, так и в командных соревнованиях. В этом списке значатся, в частности, олимпийские чемпионки Ольга Никитина и Марта Мартьянова, действующая чемпионка Европы Айзанат Муртазаева, двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов, серебряные призёры Олимпиады-2020 Владислав Мыльников, Антон и Кирилл Бородачёвы, а также двукратные олимпийские чемпионки Софья Великая и Яна Егорян.Ожидаемо сильнее всего эта новость разозлила или даже взбесила Украину. Национальная федерации фехтования назвала это решение "плевком в лицо не только украинским спортсменам, но и всей мировой спортивной общественности". "Мы с самого начала отмечали, что весь этот процесс проверки российских фехтовальщиков на предмет нейтральности является фарсом. Теперь, надеюсь, это стало понятно всем другим иностранным федерациям, которые делали вид, что отбор нормальный. Такое дерзкое решение стало возможным, поскольку все предыдущие жалобы ФФУ оставались без реагирования, в том числе со стороны Международного олимпийского комитета", – заявил президент ФФУ Михаил Ильяшев.Федерация не только пообещала определить дальнейшие юридические шаги по противодействию решению о допуске российских спортсменов, но и публично призвала СНБО и СБУ применить меры в отношении руководства FIE.Ответ из России не заставил себя долго ждать. Бывший министр спорта РФ Павел Колобков сказал, что реакция Украины понятна, они уже давно работают по одной и той же методичке, у них все формулировки давно заготовлены."Что касается Ильяшева, то мне, честно говоря, неизвестен такой фехтовальщик — в большом спорте я его не наблюдал. Но прозвучавшее в заявлении ФФУ обращение к СНБО и СБУ с призывом применить меры по отношению к руководству Международной федерации фехтования многое говорит об интеллекте этого руководителя, а также о том, от кого зависит якобы независимая организация, им возглавляемая", - добавил олимпийский чемпион по фехтованию.В свою очередь двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, комментируя выпады ФФУ, заявил: "Почему они хотят выместить злость именно на спортсменах? На людях, которые аполитичны и не вступают ни в какие дрязги и не пытаются давать какие-то политические оценки. Это просто спортсмены, но если вы ведёте оголтелую борьбу со всем русским, то это называется нацизмом".Сборная Украины на мировое первенство в Тбилиси тоже поедет, но без своей главной звезды - двукратной олимпийской чемпионки в командных соревнованиях Ольги Харлан. В заявку соревнований саблистка не вошла, но это не значит, что она осталась в стороне от ситуации. В соцсети Харлан опубликовала коллаж из фотографий, на которых Яна Егорян изображена рядом с президентом РФ Владимиром Путиным, а Софья Великая и Ольга Никитина– с Сергеем Шойгу, когда он ещё был министром обороны РФ, причём обе девушки в военной форме, и добавила подпись на английском языке "Нейтралитет" отправляется на чемпионат мира в Тбилиси. Отлично сработано, Международная федерация фехтования".Требования для получения нейтрального статуса включают отсутствие связей с воинскими организациями или органами национальной безопасности и запрет на высказывания политического характера, вот в чём заключаются претензии Харлан.Как же получилось, что спортсменов, представлявших ЦСКА и имеющих воинские звания, допустили до соревнований в нейтральном статусе, объяснил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов: все они члены Международного совета военного спорта CISM, который был официально признан МОК в 1991 году, и чтобы участвовать во Всемирных военных играх (олимпийских играх среди военнослужащих, проходящих раз в 4 года), спортсменам надо иметь отношение к воинским рангам. Причём эта практика принята во всех ведущих фехтовальных странах мира."Доводы, которые мы приводили, гласят о том, что наши фехтовальщики прежде всего - спортсмены, и их век до отметки, когда они осознают, что уже неконкурентоспособны, очень короток. Если бы не требование иметь отношение к воинской службе со стороны CISM, наши спортсмены были бы обычными гражданскими лицами, коими по факту они и являются. Вся остальная информация по этой теме - не более чем кривотолки. Мы благодарны FIE за мудрое решение и за то, что наши доводы были услышаны", - заявил он.Мамедов напомнил, что российские фехтовальщики последний раз принимали участие в чемпионате мира в 2019 году в Будапеште."Очередной шаг к тому, что наши спортсмены возвращаются на международную арену. Поэтапно, маленькими партиями. Трудно поверить, что Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка, восьмикратный чемпион мира, уже 6 лет не участвует в чемпионатах мира. Думали, что уже не вернутся — возраст идёт. Для спортивной жизни возраст солидный, но для обычной — прекрасный. К счастью, сейчас произошли изменения", - сказал президент федерации.Тогда, в венгерской столице, Великая завоевала золото в командных соревнованиях и серебро в личных, уступив, кстати, Харлан. На церемонии награждения девушки сделали шуточное фото, на котором россиянка "душила" украинку, а та смеялась, после чего девушки по-дружески обнялись.В 2019 году Великая сказала, что, возможно, это последний чемпионат мира в её жизни. Но нет, совсем скоро она поборется за очередные медали в Тбилиси.Харлан – не единственная украинская фехтовальщица, негативно высказавшаяся о предстоящем участии атлетов из РФ в чемпионате в Грузии. Чемпионка Олимпийских игр-2024 (в отсутствие россиян) в составе сборной Украины Елена Кравацкая (к слову, на чемпионате мира-2014 в Казани в первом круге она проиграла Софье Великой) выразилась не просто эмоционально, а крайне нецензурно."Взяли лопату г***а и кинули нам в лицо", - сказала она в видеообращении в своём телеграм-канале.Участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе российским спортсменам FIE разрешила ещё весной 2023 года, но ведущим членам сборной - Великой, Егорян, Никитиной и ещё одной двукратной олимпийской чемпионке Софии Поздняковой - допуск не выдала из-за принадлежности к ЦСКА. И чтобы не допустить раскола внутри коллектива, российские фехтовальщики приняли решение не участвовать в Олимпийских играх в Париже, объяснял Мамедов.Любопытно, что при всех высказываниях Харлан в адрес ведущих соперниц из РФ, в некоторых аспектах её жизненный опыт схож с одной из них: муж Софии Поздняковой, саблист Константин Лоханов, на момент начала СВО находился на реабилитации в Германии и решал не возвращаться на Родину, а полетел в США. Его супруга отказалась последовать за ним, не желая покидать Россию, и подала на развод.Харлан тоже развелась с мужем-саблистом Дмитрием Бойко после его отъезда на работу в США, но причиной стала не только и не столько длительная разлука, сколько начавшийся роман с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле. Она переехала к своему избраннику в солнечную Италию в 2022 году, так что все рассказы в многочисленных интервью, как ей тяжело из-за происходящего на Украине, выглядят как-то не очень правдоподобно, особенно глядя на фотографии улыбающихся Харлан и Самеле на побережье в разных странах или на тихих итальянских улочках.Сразу на ум приходят слова из сказки Леонида Филатова "Про Федота-стрельца, удалого молодца": "Для меня мой народ – моя родня! Я без мыслей об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд - сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льётся в рот!"И ещё одна интересная деталь о переплетении судеб спортсменов из двух стран: финальный бой на Олимпиаде-2020, в котором Позднякова одержала победу над Великой, судил нынешний президент Олимпийского комитета Украины, а на тот момент министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт, который вместе с её отцом, тогда ещё председателем Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым, в 1992 году в составе Объединённой команды бывших республик СССР стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях.Так что яростно требуя не допускать россиян к международным соревнованиям, Харлан при этом демонстрирует двойные стандарты, даже лицемерие. Все помнят один из самых громких скандалов, связанных с украинской саблисткой: на чемпионате мира в Милане в июле 2023 года Харлан отказалась от рукопожатия с россиянкой, а без этого, согласно регламенту FIE, бой не считается оконченным. В итоге Анна Смирнова оставалась на фехтовальной дорожке в ожидании соперницы ещё почти час, организаторы даже вынесли ей стул, протест российской стороны на пересмотр итогов поединка отклонили, но Харлан присудили техническое поражение и в следующую стадию соревнований она не прошла. А через год на Олимпиаде в Париже украинка без всяких колебаний обнимала после боя уроженку Тольятти Анну Башту, выступающую сейчас за Азербайджан.Так надо быть последовательной: после перехода в другую сборную русской она быть не перестала, а Харлан же осуждает всех представителей РФ. Например, теннисистка Даяна Ястремская отказалась пожать руку Варваре Грачёвой, когда она уже стала выступать за Францию.И почему-то Харлан не возмущается из-за того, что на чемпионате мира в Тбилиси в составе сборной США будет выступать бывший российский шпажист Олег Кныш, один из тех фехтовальщиков, кто сбежал в Америку сразу после начала СВО. Для допуска к соревнованиям в Штатах они должны были выполнить несколько условий, в частности осудить действия России, и они это сделали.Если раньше с гордостью говорили, что спорт вне политики, то теперь спорт стал частью этой самой политики, и, к сожалению, не объединяет людей, а, наоборот, вносит раскол между ними.Читайте также: "Клинок, вонзившийся в мозг": как гибель украинского рапириста изменила мировое фехтование

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, ольга харлан, софья великая, станислав поздняков, международная федерация фехтования, сбу, снбо, спорт, чемпионат