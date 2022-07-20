"Клинок, вонзившийся в мозг": как гибель украинского рапириста изменила мировое фехтование - 20.07.2022 Украина.ру
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"Клинок, вонзившийся в мозг": как гибель украинского рапириста изменила мировое фехтование
"Клинок, вонзившийся в мозг": как гибель украинского рапириста изменила мировое фехтование - 20.07.2022 Украина.ру
"Клинок, вонзившийся в мозг": как гибель украинского рапириста изменила мировое фехтование
Украина.ру, 20.07.2022
2022-07-20T15:15
2022-07-20T16:19
эксклюзив
спорт
фехтование
ссср
усср
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Ровно 40 лет назад, 20 июля 1982 года, на чемпионате мира по фехтованию олимпийский чемпион Владимир Смирнов, которому прочили большое будущее, погиб прямо во время поединка — сломавшийся клинок его соперника Маттиаса Бера пробил маску советскому спортсмену. Этот случай заставил пересмотреть требования к экипировке, благодаря чему нынешним фехтовальщикам ничего не угрожает.Соревнования фехтовальщиков всегда захватывают дух, потому что проходят динамично и счёт может кардинально измениться в течение минуты. Всё внимание приковано к поединку как таковому, к спортивной составляющей, за безопасность спортсменов беспокоиться нет повода, несмотря даже на то, что, в частности, их костюмы находятся под электрическим напряжением. Однако так было не всегда. Фехтование изменилось после жуткой трагедии, которая стоила жизни величайшему фехтовальщику, и имя его — Владимир Смирнов.Украинец, специализировавшийся на рапире, но также выступавший в соревнованиях шпажистов, был одним из лучших фехтовальщиков мира конца 1970-х — начала 1980-х годов. На Олимпиаде в Москве он завоевал 3 награды: бронзовую медаль в командных соревнованиях по шпаге, серебряную — в составе команды рапиристов и золотую — в индивидуальных соревнованиях рапиристов (за прошедший с тех Игр 41 год никто из советских и российских рапиристов не смог стать олимпийским чемпионом).Даже после такого триумфа Смирнов не расслаблялся и продолжал тренироваться изо всех сил.«Он как будто был сделан из железа — не кулаки, а чайники. Помнится, когда он выходил на дорожку, мы шутили: "Володя фехтует как в последний раз!"» — вспоминал его партнёр по сборной СССР Хусейн Исмаилов.На чемпионат мира 1982 года в Рим Смирнов ехал в статусе лидера. Как рассказывал его тренер Виктор Быков, перед поездкой спортсмен сильно нервничал и даже придумывал различные причины, чтобы пропустить соревнования: то отдохнуть надо, то не подготовлен и команду подводить не хочет. Одной из причин беспокойства было то, что рядом на чемпионате не будет тренера, которого Смирнов воспринимал как своего родственника, — Быков был невыездным из СССР, да и самого спортсмена долго не хотели выпускать из страны из-за незадекларированной валюты. Нехорошее предчувствие было и у его супруги Эммы.Тем не менее Смирнов вместе со сборной отправился в Рим. На командном турнире рапиристов 20 июля его соперником стал Маттиас Бер из ФРГ, шедший в мировом рейтинге вслед за ним, на 2-й строчке. Оба спортсмена предпочитали силовую манеру ведения боя.«Мы оба очень хотели заработать первое очко. Всё происходило очень быстро, буквально в сотые доли секунды. Я помню, как атаковал, а что было дальше… Это я знаю только со слов очевидцев», — рассказывал немец.А произошло вот что. Во время одной из обоюдных атак у Бера сломалась рапира, но он не заметил этого и по инерции продолжил движение — обломанный клинок пробил маску советского фехтовальщика и попал в левую глазницу, вонзившись в мозг на 14 сантиметров и уперевшись в затылочную кость. Бер незамедлительно вытащил рапиру и, еле сдерживая рыдания, с окровавленным клинком в руках бросился к судейскому столику, требуя срочно найти врачей. Смирнов с криком снял маску и упал на дорожку.«Я сидел в двух метрах от Володи. Он только сказал: "Ой, б**" — и упал. Все вскочили, вызвали скорую, соревнования прекратились. Часа 3 никто не фехтовал», — рассказывал капитан сборной СССР Александр Романьков.Советского спортсмена на носилках вынесли из здания, всё время, пока его везли в больницу, Бер плакал на трибуне.«Клинок немца раскололся вдоль по косой. Конец получился как заострённое шило. Если бы клинок просто сломался пополам, он бы ткнулся в маску и не смог бы пройти между ячейками. Даже если бы острый конец попал на миллиметр выше, в надбровную дугу, Володя отделался бы лёгким ранением…» — сказал его тренер Быков.Вся команда была настолько потрясена произошедшим, что, по словам главы делегации СССР на чемпионате мира Геннадия Шибаева, о соревнованиях думали меньше всего, члены сборной каждый день навещали своего напарника, пережившего клиническую смерть и впавшего в кому. И всё же советские спортсмены завоевали золотые медали в командных соревнованиях.Врач сборной, вернувшись из больницы сразу после трагического инцидента на помосте, сразу дал понять, что шансов нет. Супруге о произошедшем рассказали не сразу, но, когда Эмма обо всём узнала, незамедлительно вылететь в Рим не могла — партком не хотел выпускать из страны ни её, ни Быкова. Никакого содействия в организации поездки посольство СССР в Италии не оказало. Дело сдвинулось с мёртвой точки только после того, как в ситуацию вмешалось командование войсками Киевского военного округа — Смирнов выступал за киевский СКА (Спортивный клуб армии) — и распорядилось отправить в итальянскую столицу лучшего советского нейрохирурга. Однако было уже слишком поздно. Через 3 дня после рокового поединка на спортивном помосте руководитель медицинской комиссии, занимающейся лечением фехтовальщика, заявил, что Смирнову уже ничем нельзя помочь: организм продолжал функционировать, но мозг был мёртв. Врачи несколько раз обратились к советской делегации с просьбой изъять органы спортсмена для дальнейшей пересадки другим людям, но Шибаева это предложение обескуражило, и он наотрез отказался. Ещё через 5 дней, 28 июля, Смирнова отключили от аппарата жизнеобеспечения.Тело величайшего спортсмена доставили в Киев на военном самолёте в двух гробах: обычном деревянном внутри цинкового. У родственников возникли подозрения, что органы у него всё-таки изъяли несмотря на отсутствие их разрешения.«Похороны провели в какой-то спешке, мне даже не дали с мужем проститься по-человечески — не привезли его домой, не позволили одеть. Так и закопали в грязной простыне, которой накрыли Володю в римском морге. А на уровне груди я в окошко увидела кровавое пятно. Откуда? Ведь у него травма головы была — мозг вытек. Так что вскрытия не должны были делать. Сердце, лёгкие, печень, почки у мужа здоровыми были», — говорила супруга.В Советском Союзе о трагической гибели фехтовальщика не особо говорили, ограничившись коротким некрологом в газетах. Государство выплатило Эмме компенсацию 300 рублей и назначило ежемесячную пенсию в размере 137 рублей, друзья помогали чем могли, а иностранные спортсмены, в том числе Маттиас Бер, организовали фонд помощи семье Смирнова.Немец очень тяжело переживал произошедшее. Бер хотел приехать на похороны Смирнова, но потом решил, что «убийце» там не место, пытался связаться с Эммой, но она не ответила ни на одно из его многочисленных писем. Спортсмен на полгода забросил тренировки, но потом всё же смог вернуться к фехтованию и завоевать новые награды, в том числе стать чемпионом мира в командных соревнованиях 1983 и 1987 годов, несколько раз приезжал в Киев на Международный турнир памяти Смирнова. Как рассказывал тренер Быков, Бер приходил на могилу Смирнова и плакал. Долгие годы немец лечился от депрессии, а в 2002-м чуть не совершил самоубийство.«Я стоял на мосту. Это был прекрасный весенний день, но я не замечал красот вокруг. Я больше не мог страдать от этих чувств, но в какой-то момент я подумал: "А что, если я упаду на чью-то машину и пострадают другие люди?" Эта мысль заставила меня уйти с моста. Возможно, тогда мне помог сам Бог», — писал он в мемуарах.В 2017 году Бер смог встретиться со вдовой погибшего соперника, это произошло во время съёмок документального фильма. Они вместе посетили могилу Владимира, немец возложил его любимые жёлтые розы и долго плакал. Эмма сказала, что никогда не винила его в гибели супруга, но Бер сказал, что до сих пор живет с тяжёлым чувством вины.После трагического случая чемпионата мира 1982 года Международная федерация фехтования пересмотрела стандарты безопасности: теперь клинки изготавливают из мартенситностареющей стали, их практически невозможно сломать, а костюмы, которые стали шить из прочнейшей ткани «кевлар», и маски выдерживают уколы в 4 раза большей силы, чем во времена Владимира Смирнова.Вот так молодой и перспективный советский спортсмен ценой своей жизни кардинально изменил мировое фехтование и спас других от гибели на помосте во время поединков.
https://ukraina.ru/20210731/1031966908.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, спорт, фехтование, ссср, усср

"Клинок, вонзившийся в мозг": как гибель украинского рапириста изменила мировое фехтование

15:15 20.07.2022 (обновлено: 16:19 20.07.2022)
 
© РИА Новости . Юрий Сомов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Юрий Сомов
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Читать в
Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Ровно 40 лет назад, 20 июля 1982 года, на чемпионате мира по фехтованию олимпийский чемпион Владимир Смирнов, которому прочили большое будущее, погиб прямо во время поединка — сломавшийся клинок его соперника Маттиаса Бера пробил маску советскому спортсмену. Этот случай заставил пересмотреть требования к экипировке, благодаря чему нынешним фехтовальщикам ничего не угрожает.
Соревнования фехтовальщиков всегда захватывают дух, потому что проходят динамично и счёт может кардинально измениться в течение минуты. Всё внимание приковано к поединку как таковому, к спортивной составляющей, за безопасность спортсменов беспокоиться нет повода, несмотря даже на то, что, в частности, их костюмы находятся под электрическим напряжением. Однако так было не всегда. Фехтование изменилось после жуткой трагедии, которая стоила жизни величайшему фехтовальщику, и имя его — Владимир Смирнов.
Украинец, специализировавшийся на рапире, но также выступавший в соревнованиях шпажистов, был одним из лучших фехтовальщиков мира конца 1970-х — начала 1980-х годов. На Олимпиаде в Москве он завоевал 3 награды: бронзовую медаль в командных соревнованиях по шпаге, серебряную — в составе команды рапиристов и золотую — в индивидуальных соревнованиях рапиристов (за прошедший с тех Игр 41 год никто из советских и российских рапиристов не смог стать олимпийским чемпионом).
© РИА Новости . Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
Даже после такого триумфа Смирнов не расслаблялся и продолжал тренироваться изо всех сил.
«Он как будто был сделан из железа — не кулаки, а чайники. Помнится, когда он выходил на дорожку, мы шутили: "Володя фехтует как в последний раз!"» — вспоминал его партнёр по сборной СССР Хусейн Исмаилов.
На чемпионат мира 1982 года в Рим Смирнов ехал в статусе лидера. Как рассказывал его тренер Виктор Быков, перед поездкой спортсмен сильно нервничал и даже придумывал различные причины, чтобы пропустить соревнования: то отдохнуть надо, то не подготовлен и команду подводить не хочет. Одной из причин беспокойства было то, что рядом на чемпионате не будет тренера, которого Смирнов воспринимал как своего родственника, — Быков был невыездным из СССР, да и самого спортсмена долго не хотели выпускать из страны из-за незадекларированной валюты. Нехорошее предчувствие было и у его супруги Эммы.
Тем не менее Смирнов вместе со сборной отправился в Рим. На командном турнире рапиристов 20 июля его соперником стал Маттиас Бер из ФРГ, шедший в мировом рейтинге вслед за ним, на 2-й строчке. Оба спортсмена предпочитали силовую манеру ведения боя.
«Мы оба очень хотели заработать первое очко. Всё происходило очень быстро, буквально в сотые доли секунды. Я помню, как атаковал, а что было дальше… Это я знаю только со слов очевидцев», — рассказывал немец.
А произошло вот что. Во время одной из обоюдных атак у Бера сломалась рапира, но он не заметил этого и по инерции продолжил движение — обломанный клинок пробил маску советского фехтовальщика и попал в левую глазницу, вонзившись в мозг на 14 сантиметров и уперевшись в затылочную кость. Бер незамедлительно вытащил рапиру и, еле сдерживая рыдания, с окровавленным клинком в руках бросился к судейскому столику, требуя срочно найти врачей. Смирнов с криком снял маску и упал на дорожку.
«Я сидел в двух метрах от Володи. Он только сказал: "Ой, б**" — и упал. Все вскочили, вызвали скорую, соревнования прекратились. Часа 3 никто не фехтовал»,рассказывал капитан сборной СССР Александр Романьков.
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Советского спортсмена на носилках вынесли из здания, всё время, пока его везли в больницу, Бер плакал на трибуне.
«Клинок немца раскололся вдоль по косой. Конец получился как заострённое шило. Если бы клинок просто сломался пополам, он бы ткнулся в маску и не смог бы пройти между ячейками. Даже если бы острый конец попал на миллиметр выше, в надбровную дугу, Володя отделался бы лёгким ранением…» — сказал его тренер Быков.
Вся команда была настолько потрясена произошедшим, что, по словам главы делегации СССР на чемпионате мира Геннадия Шибаева, о соревнованиях думали меньше всего, члены сборной каждый день навещали своего напарника, пережившего клиническую смерть и впавшего в кому. И всё же советские спортсмены завоевали золотые медали в командных соревнованиях.
Врач сборной, вернувшись из больницы сразу после трагического инцидента на помосте, сразу дал понять, что шансов нет. Супруге о произошедшем рассказали не сразу, но, когда Эмма обо всём узнала, незамедлительно вылететь в Рим не могла — партком не хотел выпускать из страны ни её, ни Быкова. Никакого содействия в организации поездки посольство СССР в Италии не оказало. Дело сдвинулось с мёртвой точки только после того, как в ситуацию вмешалось командование войсками Киевского военного округа — Смирнов выступал за киевский СКА (Спортивный клуб армии) — и распорядилось отправить в итальянскую столицу лучшего советского нейрохирурга. Однако было уже слишком поздно. Через 3 дня после рокового поединка на спортивном помосте руководитель медицинской комиссии, занимающейся лечением фехтовальщика, заявил, что Смирнову уже ничем нельзя помочь: организм продолжал функционировать, но мозг был мёртв. Врачи несколько раз обратились к советской делегации с просьбой изъять органы спортсмена для дальнейшей пересадки другим людям, но Шибаева это предложение обескуражило, и он наотрез отказался. Ещё через 5 дней, 28 июля, Смирнова отключили от аппарата жизнеобеспечения.
Тело величайшего спортсмена доставили в Киев на военном самолёте в двух гробах: обычном деревянном внутри цинкового. У родственников возникли подозрения, что органы у него всё-таки изъяли несмотря на отсутствие их разрешения.
«Похороны провели в какой-то спешке, мне даже не дали с мужем проститься по-человечески — не привезли его домой, не позволили одеть. Так и закопали в грязной простыне, которой накрыли Володю в римском морге. А на уровне груди я в окошко увидела кровавое пятно. Откуда? Ведь у него травма головы была — мозг вытек. Так что вскрытия не должны были делать. Сердце, лёгкие, печень, почки у мужа здоровыми были», — говорила супруга.
В Советском Союзе о трагической гибели фехтовальщика не особо говорили, ограничившись коротким некрологом в газетах. Государство выплатило Эмме компенсацию 300 рублей и назначило ежемесячную пенсию в размере 137 рублей, друзья помогали чем могли, а иностранные спортсмены, в том числе Маттиас Бер, организовали фонд помощи семье Смирнова.
Немец очень тяжело переживал произошедшее. Бер хотел приехать на похороны Смирнова, но потом решил, что «убийце» там не место, пытался связаться с Эммой, но она не ответила ни на одно из его многочисленных писем. Спортсмен на полгода забросил тренировки, но потом всё же смог вернуться к фехтованию и завоевать новые награды, в том числе стать чемпионом мира в командных соревнованиях 1983 и 1987 годов, несколько раз приезжал в Киев на Международный турнир памяти Смирнова. Как рассказывал тренер Быков, Бер приходил на могилу Смирнова и плакал. Долгие годы немец лечился от депрессии, а в 2002-м чуть не совершил самоубийство.
«Я стоял на мосту. Это был прекрасный весенний день, но я не замечал красот вокруг. Я больше не мог страдать от этих чувств, но в какой-то момент я подумал: "А что, если я упаду на чью-то машину и пострадают другие люди?" Эта мысль заставила меня уйти с моста. Возможно, тогда мне помог сам Бог», — писал он в мемуарах.
В 2017 году Бер смог встретиться со вдовой погибшего соперника, это произошло во время съёмок документального фильма. Они вместе посетили могилу Владимира, немец возложил его любимые жёлтые розы и долго плакал. Эмма сказала, что никогда не винила его в гибели супруга, но Бер сказал, что до сих пор живет с тяжёлым чувством вины.
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После трагического случая чемпионата мира 1982 года Международная федерация фехтования пересмотрела стандарты безопасности: теперь клинки изготавливают из мартенситностареющей стали, их практически невозможно сломать, а костюмы, которые стали шить из прочнейшей ткани «кевлар», и маски выдерживают уколы в 4 раза большей силы, чем во времена Владимира Смирнова.
Вот так молодой и перспективный советский спортсмен ценой своей жизни кардинально изменил мировое фехтование и спас других от гибели на помосте во время поединков.
 
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