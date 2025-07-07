https://ukraina.ru/20250707/razgrom-pod-sumami-polkovnik-alekhin-obyasnil-pochemu-vsu-ne-smogli-ukrepit-novye-rubezhi-1064769236.html

Разгром под Сумами: полковник Алехин объяснил, почему ВСУ не смогли укрепить новые рубежи

Разгром под Сумами: полковник Алехин объяснил, почему ВСУ не смогли укрепить новые рубежи - 07.07.2025 Украина.ру

Разгром под Сумами: полковник Алехин объяснил, почему ВСУ не смогли укрепить новые рубежи

После поспешного отступления из Курской области украинские войска так и не смогли организовать прочную оборону, оставив позиции незащищёнными от российских ударов с воздуха Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-07-07T06:15

2025-07-07T06:15

2025-07-07T06:15

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Военные эксперты отмечают критические просчёты в подготовке оборонительных рубежей ВСУ после выхода из Курской области. "Позиции оказались не укреплёнными, а окопы — совершенно не защищёнными от дронов", — подчеркнул Алехин.Особую проблему представляет острая нехватка минных заграждений на ключевых направлениях. Украинское командование вынуждено экстренно перебрасывать элитные подразделения, чтобы закрыть бреши, что приводит к хаосу в управлении войсками.Ситуацию усугубляет эффективная работа российской авиации и артиллерии, которые методично уничтожают живую силу и технику противника на этих незащищённых позициях, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.Также на тему украинской армии: "Закопанные миллиарды и оружейный голод. Эксперты и политики Украины обсуждают мрачную реальность страны" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250706/armiya-rossii-otrabotala-nochyu-voennye-tseli-v-neskolkikh-regionakh-ukrainy-1064746860.html

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