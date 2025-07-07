Разгром под Сумами: полковник Алехин объяснил, почему ВСУ не смогли укрепить новые рубежи - 07.07.2025 Украина.ру
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Разгром под Сумами: полковник Алехин объяснил, почему ВСУ не смогли укрепить новые рубежи
Разгром под Сумами: полковник Алехин объяснил, почему ВСУ не смогли укрепить новые рубежи - 07.07.2025 Украина.ру
Разгром под Сумами: полковник Алехин объяснил, почему ВСУ не смогли укрепить новые рубежи
После поспешного отступления из Курской области украинские войска так и не смогли организовать прочную оборону, оставив позиции незащищёнными от российских ударов с воздуха Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-07T06:15
2025-07-07T06:15
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Военные эксперты отмечают критические просчёты в подготовке оборонительных рубежей ВСУ после выхода из Курской области. "Позиции оказались не укреплёнными, а окопы — совершенно не защищёнными от дронов", — подчеркнул Алехин.Особую проблему представляет острая нехватка минных заграждений на ключевых направлениях. Украинское командование вынуждено экстренно перебрасывать элитные подразделения, чтобы закрыть бреши, что приводит к хаосу в управлении войсками.Ситуацию усугубляет эффективная работа российской авиации и артиллерии, которые методично уничтожают живую силу и технику противника на этих незащищённых позициях, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.Также на тему украинской армии: "Закопанные миллиарды и оружейный голод. Эксперты и политики Украины обсуждают мрачную реальность страны" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250706/armiya-rossii-otrabotala-nochyu-voennye-tseli-v-neskolkikh-regionakh-ukrainy-1064746860.html
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новости, сумы, курская область, украина, геннадий алехин, всу, потери всу, разгром всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, оборона, спецоперация, потери украины, война
Новости, Сумы, Курская область, Украина, Геннадий Алехин, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, оборона, Спецоперация, потери Украины, война

Разгром под Сумами: полковник Алехин объяснил, почему ВСУ не смогли укрепить новые рубежи

06:15 07.07.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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После поспешного отступления из Курской области украинские войска так и не смогли организовать прочную оборону, оставив позиции незащищёнными от российских ударов с воздуха Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Военные эксперты отмечают критические просчёты в подготовке оборонительных рубежей ВСУ после выхода из Курской области. "Позиции оказались не укреплёнными, а окопы — совершенно не защищёнными от дронов", — подчеркнул Алехин.
Особую проблему представляет острая нехватка минных заграждений на ключевых направлениях. Украинское командование вынуждено экстренно перебрасывать элитные подразделения, чтобы закрыть бреши, что приводит к хаосу в управлении войсками.
"Сейчас мы видим, как ВСУ бросают на передовую даже неподготовленные части территориальной обороны, что ведёт к неоправданным потерям", — отметил военный аналитик.
Ситуацию усугубляет эффективная работа российской авиации и артиллерии, которые методично уничтожают живую силу и технику противника на этих незащищённых позициях, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинской армии: "Закопанные миллиарды и оружейный голод. Эксперты и политики Украины обсуждают мрачную реальность страны" на сайте Украина.ру.
Герань - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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