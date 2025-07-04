https://ukraina.ru/20250704/arsenaly-ssha-pusteyut-krapivnik-raskryl-realnoe-polozhenie-del-s-postavkami-oruzhiya-ukraine-1064704673.html

Арсеналы США пустеют: Крапивник раскрыл реальное положение дел с поставками оружия Украине

Арсеналы США пустеют: Крапивник раскрыл реальное положение дел с поставками оружия Украине - 04.07.2025 Украина.ру

Арсеналы США пустеют: Крапивник раскрыл реальное положение дел с поставками оружия Украине

Белый дом официально подтвердил приостановку поставок Украине зенитных ракет для "Пэтриотов", 155-мм снарядов и боеприпасов для "Хаймарсов". Однако ситуация не столь критична для армии США, как ее пытаются представить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-07-04T22:20

2025-07-04T22:20

2025-07-04T22:20

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"Мне трудно поверить, что у США серьезные проблемы со 155-мм снарядами. Да, американцы много чего отдали, но боекомплекты из действующих бригад и дивизий они Украине не передавали", - заявил эксперт. Он отметил, что в Техасе построен автоматизированный завод, увеличивший производство до 65 тысяч снарядов в месяц.Однако Крапивник признал реальный дефицит ракет для "Хаймарсов" и систем ПВО. "Все понимают, кому реально принадлежит власть в Америке. Украина для Трампа - это второстепенный клиент, а Израиль - это его хозяин", - подчеркнул военный эксперт.Офицер также обратил внимание на ограниченные возможности производства ракет для "Пэтриотов". "Максимальное производство - 660 ракет в год. По меркам СВО этого хватит на три дня", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250704/pochemu-rossiya-prodvigaetsya-na-fronte-medlennee-chem-bylo-vo-vremya-velikoy-otechestvennoy--baranets-1064680175.html

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