Арсеналы США пустеют: Крапивник раскрыл реальное положение дел с поставками оружия Украине - 04.07.2025 Украина.ру
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Арсеналы США пустеют: Крапивник раскрыл реальное положение дел с поставками оружия Украине
Арсеналы США пустеют: Крапивник раскрыл реальное положение дел с поставками оружия Украине - 04.07.2025 Украина.ру
Арсеналы США пустеют: Крапивник раскрыл реальное положение дел с поставками оружия Украине
Белый дом официально подтвердил приостановку поставок Украине зенитных ракет для "Пэтриотов", 155-мм снарядов и боеприпасов для "Хаймарсов". Однако ситуация не столь критична для армии США, как ее пытаются представить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-07-04T22:20
2025-07-04T22:20
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"Мне трудно поверить, что у США серьезные проблемы со 155-мм снарядами. Да, американцы много чего отдали, но боекомплекты из действующих бригад и дивизий они Украине не передавали", - заявил эксперт. Он отметил, что в Техасе построен автоматизированный завод, увеличивший производство до 65 тысяч снарядов в месяц.Однако Крапивник признал реальный дефицит ракет для "Хаймарсов" и систем ПВО. "Все понимают, кому реально принадлежит власть в Америке. Украина для Трампа - это второстепенный клиент, а Израиль - это его хозяин", - подчеркнул военный эксперт.Офицер также обратил внимание на ограниченные возможности производства ракет для "Пэтриотов". "Максимальное производство - 660 ракет в год. По меркам СВО этого хватит на три дня", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250704/pochemu-rossiya-prodvigaetsya-na-fronte-medlennee-chem-bylo-vo-vremya-velikoy-otechestvennoy--baranets-1064680175.html
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украина, сша, россия, станислав крапивник, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, снаряды, оружие, himars, главные новости, пво, спецоперация, война, война на украине
Украина, США, Россия, Станислав Крапивник, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, снаряды, оружие, HIMARS, Главные новости, ПВО, Спецоперация, война, война на Украине

Арсеналы США пустеют: Крапивник раскрыл реальное положение дел с поставками оружия Украине

22:20 04.07.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Белый дом официально подтвердил приостановку поставок Украине зенитных ракет для "Пэтриотов", 155-мм снарядов и боеприпасов для "Хаймарсов". Однако ситуация не столь критична для армии США, как ее пытаются представить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"Мне трудно поверить, что у США серьезные проблемы со 155-мм снарядами. Да, американцы много чего отдали, но боекомплекты из действующих бригад и дивизий они Украине не передавали", - заявил эксперт.
Он отметил, что в Техасе построен автоматизированный завод, увеличивший производство до 65 тысяч снарядов в месяц.
Однако Крапивник признал реальный дефицит ракет для "Хаймарсов" и систем ПВО. "Все понимают, кому реально принадлежит власть в Америке. Украина для Трампа - это второстепенный клиент, а Израиль - это его хозяин", - подчеркнул военный эксперт.
Офицер также обратил внимание на ограниченные возможности производства ракет для "Пэтриотов". "Максимальное производство - 660 ракет в год. По меркам СВО этого хватит на три дня", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
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