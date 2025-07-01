https://ukraina.ru/20250701/zolotoy-chemodan-trampa-ekspert-raskryl-istinnuyu-tsennost-nato-dlya-ssha-1064495316.html
Золотой чемодан Трампа: эксперт раскрыл истинную ценность НАТО для США
Золотой чемодан Трампа: эксперт раскрыл истинную ценность НАТО для США - 01.07.2025 Украина.ру
Золотой чемодан Трампа: эксперт раскрыл истинную ценность НАТО для США
Несмотря на публичную критику, президент США Дональд Трамп не собирается отказываться от НАТО, поскольку альянс остается мощным инструментом давления и источником доходов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-07-01T05:30
2025-07-01T05:30
2025-07-01T05:30
новости
сша
россия
гаага
дональд трамп
краснов
владимир зеленский
нато
украина.ру
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056367389_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_8c4ec22ede62338f9364f426287617aa.jpg
"НАТО пока что остается эффективным инструментом воздействия на Россию и другие страны мира", - констатировал эксперт. Он напомнил, что на саммите в Гааге страны-члены договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.Краснов подчеркнул экономическую выгоду для США: "Они будут закупать оружие у промышленных предприятий США, тем самым накачивать американский ВПК". По его мнению, Трамп не откажется от таких прибылей."Отказываться от влияния на целый европейский континент, от денег, которые приносит этот блок, я думаю, Трамп не будет", - заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики США - в интервью "Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару".
https://ukraina.ru/20250630/evro-rossiyskaya-voyna-1064491194.html
сша
россия
гаага
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056367389_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_76a754aa1ad7348f05953f0329f4327d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, гаага, дональд трамп, краснов, владимир зеленский, нато, украина.ру, оружие, вооружения, саммит, ввп, впк
Новости, США, Россия, Гаага, Дональд Трамп, Краснов, Владимир Зеленский, НАТО, Украина.ру, оружие, вооружения, саммит, ВВП, ВПК
Золотой чемодан Трампа: эксперт раскрыл истинную ценность НАТО для США
Несмотря на публичную критику, президент США Дональд Трамп не собирается отказываться от НАТО, поскольку альянс остается мощным инструментом давления и источником доходов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов