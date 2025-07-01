https://ukraina.ru/20250701/zolotoy-chemodan-trampa-ekspert-raskryl-istinnuyu-tsennost-nato-dlya-ssha-1064495316.html

Золотой чемодан Трампа: эксперт раскрыл истинную ценность НАТО для США

Золотой чемодан Трампа: эксперт раскрыл истинную ценность НАТО для США - 01.07.2025 Украина.ру

Золотой чемодан Трампа: эксперт раскрыл истинную ценность НАТО для США

Несмотря на публичную критику, президент США Дональд Трамп не собирается отказываться от НАТО, поскольку альянс остается мощным инструментом давления и источником доходов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2025-07-01T05:30

2025-07-01T05:30

2025-07-01T05:30

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оружие

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"НАТО пока что остается эффективным инструментом воздействия на Россию и другие страны мира", - констатировал эксперт. Он напомнил, что на саммите в Гааге страны-члены договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.Краснов подчеркнул экономическую выгоду для США: "Они будут закупать оружие у промышленных предприятий США, тем самым накачивать американский ВПК". По его мнению, Трамп не откажется от таких прибылей."Отказываться от влияния на целый европейский континент, от денег, которые приносит этот блок, я думаю, Трамп не будет", - заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики США - в интервью "Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару".

https://ukraina.ru/20250630/evro-rossiyskaya-voyna-1064491194.html

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