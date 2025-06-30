https://ukraina.ru/20250630/put-sderzhannosti-politolog-obyasnil-pochemu-strategiya-rossii-okazalas-effektivnee-amerikanskoy-1064441280.html

Путь сдержанности: политолог объяснил, почему стратегия России оказалась эффективнее американской

Путь сдержанности: политолог объяснил, почему стратегия России оказалась эффективнее американской - 30.06.2025 Украина.ру

Путь сдержанности: политолог объяснил, почему стратегия России оказалась эффективнее американской

Пока США следуют стратегии эскалации, Россия выбрала путь сдержанности – с впечатляющими результатами. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-06-30T04:30

2025-06-30T04:30

2025-06-30T04:30

новости

россия

сша

вашингтон

ростислав ищенко

владимир путин

украина.ру

нато

военная эскалация

эскалация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063179017_0:65:3411:1984_1920x0_80_0_0_b9edfe689525c60d9881fb51dba53469.jpg

Эксперт проводит сравнительный анализ двух подходов: если Вашингтон продолжает наращивать ставки в каждом конфликте, то Москва сделала выбор в пользу стратегического терпения. Ключевое отличие, по мнению аналитика, заключается в готовности к внутренним преобразованиям. "Путин пошёл на конфликт с олигархами в 2000-х. У американских лидеров не хватило решимости для подобного шага", – подчеркивает политолог.Ищенко обращает внимание на парадокс: обладая меньшими ресурсами, Россия демонстрирует большую стратегическую гибкость. "Гибкость и адаптивность всегда побеждают слепое следование устаревшим догмам", – заключил эксперт.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.Про итоги саммита Североатлантического альянса – в материале Михаила Павлива "Саммит НАТО в Гааге: Киев проиграл, но его агония будет использована для подготовки следующего удара" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250629/iz-zhivotnovodov-genetikov-v-rusofoby-nytiki-smeshnye-litsa-prezidenta-estonii-alara-karisa-1064437578.html

россия

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, вашингтон, ростислав ищенко, владимир путин, украина.ру, нато, военная эскалация, эскалация, конфликт, главные новости, новости россии