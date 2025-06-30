Путь сдержанности: политолог объяснил, почему стратегия России оказалась эффективнее американской
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© Фотохост-агентство РИА Новости
Пока США следуют стратегии эскалации, Россия выбрала путь сдержанности – с впечатляющими результатами. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Эксперт проводит сравнительный анализ двух подходов: если Вашингтон продолжает наращивать ставки в каждом конфликте, то Москва сделала выбор в пользу стратегического терпения.
"Путинская стратегия сдержанности, позволившая России восстановить силы, накопить ресурсы и вернуться на мировую арену в качестве сверхдержавы", – отмечает Ищенко.
Ключевое отличие, по мнению аналитика, заключается в готовности к внутренним преобразованиям. "Путин пошёл на конфликт с олигархами в 2000-х. У американских лидеров не хватило решимости для подобного шага", – подчеркивает политолог.
Ищенко обращает внимание на парадокс: обладая меньшими ресурсами, Россия демонстрирует большую стратегическую гибкость. "Гибкость и адаптивность всегда побеждают слепое следование устаревшим догмам", – заключил эксперт.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.
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