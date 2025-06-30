Путь сдержанности: политолог объяснил, почему стратегия России оказалась эффективнее американской - 30.06.2025 Украина.ру
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Путь сдержанности: политолог объяснил, почему стратегия России оказалась эффективнее американской
Путь сдержанности: политолог объяснил, почему стратегия России оказалась эффективнее американской - 30.06.2025 Украина.ру
Путь сдержанности: политолог объяснил, почему стратегия России оказалась эффективнее американской
Пока США следуют стратегии эскалации, Россия выбрала путь сдержанности – с впечатляющими результатами. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-06-30T04:30
2025-06-30T04:30
новости
россия
сша
вашингтон
ростислав ищенко
владимир путин
украина.ру
нато
военная эскалация
эскалация
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Эксперт проводит сравнительный анализ двух подходов: если Вашингтон продолжает наращивать ставки в каждом конфликте, то Москва сделала выбор в пользу стратегического терпения. Ключевое отличие, по мнению аналитика, заключается в готовности к внутренним преобразованиям. "Путин пошёл на конфликт с олигархами в 2000-х. У американских лидеров не хватило решимости для подобного шага", – подчеркивает политолог.Ищенко обращает внимание на парадокс: обладая меньшими ресурсами, Россия демонстрирует большую стратегическую гибкость. "Гибкость и адаптивность всегда побеждают слепое следование устаревшим догмам", – заключил эксперт.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.Про итоги саммита Североатлантического альянса – в материале Михаила Павлива "Саммит НАТО в Гааге: Киев проиграл, но его агония будет использована для подготовки следующего удара" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250629/iz-zhivotnovodov-genetikov-v-rusofoby-nytiki-smeshnye-litsa-prezidenta-estonii-alara-karisa-1064437578.html
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новости, россия, сша, вашингтон, ростислав ищенко, владимир путин, украина.ру, нато, военная эскалация, эскалация, конфликт, главные новости, новости россии
Новости, Россия, США, Вашингтон, Ростислав Ищенко, Владимир Путин, Украина.ру, НАТО, военная эскалация, эскалация, конфликт, Главные новости, новости России

Путь сдержанности: политолог объяснил, почему стратегия России оказалась эффективнее американской

04:30 30.06.2025
 
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Пока США следуют стратегии эскалации, Россия выбрала путь сдержанности – с впечатляющими результатами. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Эксперт проводит сравнительный анализ двух подходов: если Вашингтон продолжает наращивать ставки в каждом конфликте, то Москва сделала выбор в пользу стратегического терпения.
"Путинская стратегия сдержанности, позволившая России восстановить силы, накопить ресурсы и вернуться на мировую арену в качестве сверхдержавы", – отмечает Ищенко.
Ключевое отличие, по мнению аналитика, заключается в готовности к внутренним преобразованиям. "Путин пошёл на конфликт с олигархами в 2000-х. У американских лидеров не хватило решимости для подобного шага", – подчеркивает политолог.
Ищенко обращает внимание на парадокс: обладая меньшими ресурсами, Россия демонстрирует большую стратегическую гибкость. "Гибкость и адаптивность всегда побеждают слепое следование устаревшим догмам", – заключил эксперт.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.
Про итоги саммита Североатлантического альянса – в материале Михаила Павлива "Саммит НАТО в Гааге: Киев проиграл, но его агония будет использована для подготовки следующего удара" на сайте Украина.ру.
Президент Эстонии Алар Карис
Вчера, 18:39
Из животноводов-генетиков в русофобы-нытики. Смешные лица президента Эстонии Алара КарисаГлядя на нынешнего 67-летнего президента Эстонии Алара Кариса, никто и никогда не заподозрил бы в нем искрометное чувство юмора. Но оно у него есть. Ну, как искрометное… Эстонское, с торможением во времени и не всегда полезное.
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