Ответят за вакцины и за слова. Проблемы у Мерца и Урсулы фон дер Ляйен

Десятки депутатов Европейского парламента поддержали вчера предложение вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. А это значит, что никем не избранной королеве Евросоюза угрожают новые неприятности.

"Данная инициатива, которую одобрили 74 депутата Европарламента, может привести к проведению пленарного голосования по вопросу роспуска Европейской комиссии", – отмечает портал Euractiv.Скандал вокруг Урсулы начал разворачиваться после публикации расследования в издании The New York Times. Журналистам удалось выяснить, что она тайно согласовала с генеральным директором американской фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин на сумму около 35 миллиардов евро.Причем, глава Еврокомиссии подготовила эту сделку за спиной у руководства европейских стран, еще до того, как вакцины Pfizer прошли необходимые испытания.Обсуждение скандального контракта осуществлялось с помощью смс-сообщений. Но когда журналистка The New York Times попросила предоставить ей засекреченную переписку, Еврокомиссия ответила ей официальным отказом.Это вызвало в Европе немалое возмущение, потому что контакты фон дер Ляйен с топ-менеджером фармацевтической корпорации несут в себе все признаки классического коррупционного сговора в особо крупном масштабе.Больше того, речь идет о том, что высокопоставленная чиновница превратила жителей Европы в подопытных кроликов.Сегодня известно, что вакцинация препаратами Pfizer может привести к опасным для здоровья последствиям. Согласно данным недавних исследований, опубликованным профильным медицинским журналом Vaccine, в некоторых случаях они значительно повышают риск развития миокардита, острого энцефаломиелита, приводят к тяжелым неврологическим заболеваниям.А фон дер Ляйен, которая навязала европейцам еще не опробованную вакцину – одновременно запретив использование альтернативных антикоронавирусных препаратов китайского и российского производства – несет фактическую ответственность за подобные инциденты.Против Урсулы подали иск в суд ЕС, и недавно он вынес свое решение, постановив, что Европейская комиссия не имела права скрывать от общественности переписку по поводу закулисной сделки о массовой закупке вакцин. Эти данные предписано рассекретить – но офисе главы Еврокомисси утверждают, что они уже были удалены.Голосование за досрочный роспуск нынешнего состава Еврокомиссии может состояться уже в следующем месяце.Конечно, фон дер Ляйен вряд ли отправят в отставку, потому что ее поддерживает большая часть депутатов Европейского парламента. Но эта скандальная история окончательно поставит под сомнение легитимность руководства ЕС. Ведь она наглядно свидетельствует о том, что брюссельские чиновники бесконтрольно распоряжаются средствами налогоплательщиков – экономя на социальных расходах, и, в то же время, выбрасывая миллиарды евро на сомнительные контракты.Проблемы возникли и у канцлера Фридриха Мерца. Группа известных немецких граждан обратилась с публичным исковым обращением в генеральную прокуратуру ФРГ и прокуратуру Берлина, требуя привлечь его за циничные слова, озвученные во время недавнего нападения на Иран."Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас", – заявил глава немецкого правительства в эфире телеканала ZDF, недвусмысленно одобряя воздушные удары по территории Исламской республики, убийства иранских ученых-физиков и мирных жителей этой страны.Авторы обращения, в число которых вошли певец Дитер Халлерфорден, депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург, публицист Патрик Бааб, а также известные левые политики – Дитер Дем и Андрей Хунко – указывают на то, что эта фраза может подпадает под действие статьи уголовного кодекса ФРГ как подстрекательство к вооруженной агрессии.Кроме того, признание Мерца напрямую нарушает принципы мирного сосуществования и миролюбивой внешней политики, которые закреплены в конституции Германии. Исходя из этого, немецкие юристы отмечают: слова о "грязной работе" напрямую противоречат присяге, которую принес при вступлении в должность канцлер, обещая строго соблюдать на этом посту конституционные нормы.Наконец, Мерц дословно повторил риторику нацистских военных преступников. Как указывают авторы обращения, точно такое же выражение использовалось офицером СС Августом Хефнером при оправдании массовых расстрелов евреев в киевском Бабьем Яру – потому что нацисты осуществили это кровавое преступление руками украинских коллаборантов."Чувство безнаказанности и высокомерие канцлера ФРГ Фридриха Мерца не дало ему возможности осознать, что его слова о грязной работе, которые он употребил по отношению к ударам Израиля по Ирану, некогда использовались представителями преступной нацистской Германии", – рассказал в комментарии РИА Новости один из составителей иска против главы правительства Дитер Дем.Это обращение в суд тоже не возымеет сколько-нибудь серьезных последствий. Однако оно свидетельствует о том, что в немецком обществе еще остаются силы, выступающие против агрессивной милитаристской повестки европейского руководства.Многие понимают – курс Мерца приведет ФРГ к окончательной ликвидации институтов социального государства, а затем сделает ее непосредственной участницей разрушительного конфликта на Украине. Потому что Берлин не сможет вечно перекладывать грязную работу на своих сателлитов."Повышение военных расходов окончательно разрушит экономику Германии и обернётся жестокими сокращениями пенсий, программ здравоохранения и социального обеспечения, если почти половина федерального бюджета – 225 миллиардов евро в год – будет потрачена на подготовку к войне и саму войну", – обрисовала эту перспективу оппозиционный политик Сара Вагенкнехт.О том, как осложнились отношения России и Азербайджана - в статье Виктории Титовой "Что произошло в отношениях с Азербайджаном? Объясняют эксперты"

Сергей Котвицкий

