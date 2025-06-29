https://ukraina.ru/20250629/chto-proizoshlo-v-otnosheniyakh-s-azerbaydzhanom-obyasnyayut-eksperty-1064441600.html

Что произошло в отношениях с Азербайджаном? Объясняют эксперты

Что произошло в отношениях с Азербайджаном? Объясняют эксперты - 29.06.2025 Украина.ру

Что произошло в отношениях с Азербайджаном? Объясняют эксперты

Новый виток обострения двухсторонних отношений России с Азербайджаном набирает обороты. После ареста ОПГ в Екатеринбурге последовала необоснованная реакция официального Баку: парламентская делегация Азербайджана, министерство культуры Азербайджана объявило о полной отмене всех российских культурных событий на своей территории.

2025-06-29T19:58

2025-06-29T19:58

2025-06-29T19:58

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Также азербайджанской стороной был отменён визит в Баку вице-премьера РФ Алексея Оверчука. Что стоит за этим обострение и есть ли в этом политический подтекст – разбирались эксперты в своих соцсетях.Юрист Татьяна МонтянУ нас тут новое обострение отношений с друзяшками из Азербайджана: в стране отменяют все организованные при поддержке РФ культурные мероприятия, посла вызвали в МИД, а в азербайджанских СМИ творится настоящая истерика: государственное информагентство Азертадж, к примеру, сообщило читателям, что "внутренняя политика, проводимая сегодня в России, напоминает Германию 1930-х годов", и что Россия проигрывает войну в Украине, в которой не может сделать ничего кроме "разрушения украинских городов", ну и всё в таком духе.А поводом для происходящего стала достаточно рутинная в общем-то операция по задержанию членов этнической азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге: речь идёт о семье Сафаровых, которых обвиняют в многочисленных преступлениях, включая убийства. Всего задержано около 50 человек, все - близкие родственники. Операцию, по ходу, проводили довольно жёстко, многие задержанные в суде появились с разбитыми лицами. Сообщается, что один из задержанных, Гусейн Сафаров, в ходе [ареста] скончался: вроде бы как стало плохо с сердцем, другой в реанимации; азербайджанские СМИ же сообщают о двоих и даже пяти погибших, но это, вероятно, творческое преувеличение. Ну и вот по этому поводу у Баку просто феерически бомбануло: в МИД Азербайджана заявили, что выступают категорически против "демонстративных, преднамеренных и внесудебных убийств и актов насилия, совершенных правоохранительными органами России против азербайджанцев по этническому признаку".Если Москва хочет продолжать региональное сотрудничество и партнерство, ей необходимо в первую очередь отказаться от столь враждебного подхода к странам, которых она называет союзникамиНу и это, конечно, феерия: согласитесь, не каждый день целое государство вписывается за мафиозный клан, промышлявший, помимо прочего, убийствами и своих соотечественников: одним из пунктов обвинений является убийство в 2001 году предпринимателя Юниса Пашаева! Любое нормальное государство было бы заинтересовано в том, чтобы этнические ОПГ из состава граждан этого государства не беспределили по миру, портя репутацию и самого этого государства, но в Азербайджане - своя атмосфера! Ну и теперь, конечно, становится понятно, почему среди всех этнических ОПГ именно азербайджанские группировки считаются в России самыми охреневшими и беспредельными: при такой-то "крыше" многое может сойти с рук, и сходило ведь! Но, видимо, азербайджанские бандосы перешли черту: по моей информации, операцию в Екатеринбурге курирует лично глава СК РФ Бастрыкин, получивший на неё добро на самом верху. Ну и теперь, конечно, азербайджанские ОПГ выгребут по полной: и от властей, и от "коллег" по криминальному бизнесу, у которых за много лет накопилась к ним масса животрепещущих вопросов! Что же до истерики в самом Азербайджане, то это, конечно, неприятно, но что поделать? Не терпеть же и дальше откровенный беспредел только ради того, чтобы Алиев и компания не обиделись за бандосов-соотечественников? Если в Баку сидят люди вменяемые, то они и сами поймут, что лучше просто обтечь ситуацию, а если нет... Ну, тогда большой вопрос, а так ли уж нужны России такие союзники, да притом такой ценой? Лично я надеюсь, что азербайджанцев дожмут, на истерики Баку не поведутся и заднюю давать не станут. Потому что если показать всему миру, что с Россией так можно, то ничего хорошего из этого не получится: если уж так, то лучше бы и не начинали вообще!Публицист Алексей ПилькоОтношения между Россией и Азербайджаном стремительно деградируют, причём этот процесс развивается в буквальном смысле молниеносно: ещё в 2022 году они находились практически на отметке "союзник", а сейчас в лучшем случае на уровне "неблагожелательный нейтралитет". Критическая точка была пройдена в декабре прошлого года после крушения под Актау самолёта "Азербайджанских авиалиний". Но признаки охлаждения намечались и раньше, причём для них есть глубокие причины. Взаимодействие Москвы и Баку многие годы было комплексным и в целом дружественным, в особенности после того, как в 1993 году Борис Ельцин спас Азербайджан от гражданской войны и поддержал приход к власти Гейдара Алиева, бывшего члена ещё андроповского Политбюро ЦК КПСС. Несмотря на союзнические отношения с Арменией и проблему Нагорного Карабаха, российское политическое руководство всегда пыталось поддерживать хорошие отношения с обоими закавказскими антагонистами. И в целом это удавалось. Москва была важным посредником между Баку и Ереваном и удерживала карабахский конфликт от "разморозки" около четверти века (с 1994 по 2020 годы). Именно такой его статус - признание Нагорного Карабаха де-юре азербайджанским и де-факто армянским - давало российской стороне возможности для дипломатического манёвра в Закавказье и гарантии невступления Азербайджана и Армении во враждебные России альянсы и комбинации в мировой политике. Причём до определённого времени такое положение дел полностью устраивало Азербайджан. В 2003 году Москва стала гарантом плавного перехода власти в Баку от скончавшегося Гейдара Алиева, фактически основателя современной Азербайджанской Республики, к его сыну - Ильхаму Алиеву. Казалось, что российско-азербайджанские отношения были поставлены на прочную основу. Тем более, что они основывались на приличной экономической базе - активной работе азербайджанского бизнеса в России, завязанного на влиятельную диаспору. Нельзя не отметить и мощнейшее азербайджанское политическое лобби, завязанное на часть российских политических элит (но этот вопрос требует отдельного освещения). Гром грянул в 2018 году, когда к власти в Армении в результате "цветной революции" пришёл антироссийский кандидат - Никол Пашинян, который устроил в Ереване фактически политический переворот. Российско-армянские отношения стали постепенно деградировать, а российско-азербайджанские, напротив, оставались ровными и дружественными. Одновременно с этим стало укрепляться и российско-турецкое взаимодействие, в особенности, в плане энергетики, в котором Азербайджану отводилась важная роль. В этих условиях Москва в 2020 году абсолютно спокойно отреагировала на азербайджанскую военную операцию в Нагорном Карабахе, которая с её точки зрения способствовала решению двух задач: удару по правительству Никола Пашиняна (с возможным его отстранением от власти) и ещё большему укреплению отношений с Ильхамом Алиевым. Однако же эти расчёты полностью не оправдались: после поражения в Карабахе Никол Пашинян уцелел и стал искать военных гарантий на стороне, отойдя от традиционной армянской политики ориентации исключительно на Россию. А Ильхам Алиев в ходе двух карабахских войн (в 2020 и 2023 годах) добился того, чего хотел и перестал зависеть от Москвы, сделав приоритетом своей внешней политики стратегический союз с Турцией и партнёрство с Израилем. Россия в итоге оказалась в уникальной ситуации, когда её отношения с Азербайджаном плохие, а с Арменией - тоже сложные. Основная причина такой ситуации очевидна - Москва авансом "сдала" один из своих главных геополитических козырей в Закавказье - Нагорный Карабах. И взамен не получила ничего, потому что не "обставила" эту сдачу практическими гарантиями. Почему-то такие истории в российской внешней политике становятся регулярными. Похожая ситуация привела и к войне на Украине, но это другой сюжет. В Закавказье же теперь сложился неблагоприятный расклад: никаким российским союзником и партнёром Ильхам Алиев теперь не будет до конца своего правления (или до резкого ослабления Турции на международной арене).Военкор Роман АлёхинКак это работает: сценарий гибридного давления, при котором факты переворачиваются, важные детали умалчиваются, давление идет по линии эмоций. Атака на силовиков РФ: любые действия органов интерпретируются как "преступление". Диаспора в роли "жертвы": всё подаётся как охота на азербайджанцев, а не преступников. Политическая истерика: отмена визитов, ноты, угрозы ухудшения отношений. СМИ и соцсети: активная раскачка через турецкие и азербайджанские каналы. Международный шум: попытка втянуть западные правозащитные структуры. Если это не гибридная операция, то что?Историческая память коротка? У меня - нет. В 2013 году Бирюлёво загорелось после того, как азербайджанец убил русского парня. Результат? Беспорядки, истерика в СМИ, а на переговорах с Баку наши дипломаты оправдывались. В 2009 году Азербайджан обвинил Россию в поставках оружия Армении и потребовал объяснений, несмотря на отсутствие договора между РФ и Азербайджаном. В 2025 - после крушения самолёта Азал нас обвинили в атаке на гражданский борт. И снова - не расследование, а ультиматум. Понимаете, в чём суть? Это система требований, оформленных в форму правозащитного манифеста. Пока власти и коренные народы не поймут, что миграция - это поле боя, мы будем идти к точке, в которой получим поражение изнутри наших границ. Я говорю об этом не первый год. Миграция - это не просто люди, приехавшие на заработки. Это - контингент: контингент, связанный с родиной, контингент, который может быть активирован. Это военный контингент гибридных войн. И когда их родина начинает говорить через них - уже не важно, сколько законов нарушено и нарушены ли они вообще. Важно, что каждый обыск у кровавых преступников превращается в "этноцид", каждое даже административное дело - в "политическое преследование". Миграционная политика без контроля - это оружие в чужих руках. Государство, допускающее неясность в том, кто на его земле имеет право говорить от имени силы, сдаёт первый бастион.Историк Павел ДанилинОбстановка внутри Азербайджана кажется довольно стабильной. Но так только кажется - огромное количество агрессивной молодежи, огромное давление на Алиева. России следовало бы показать зубы. А не молча сглатывать от Алиева.В конце концов, именно Азербайджан больше заинтересован в наших товарах, а не мы в его. Коридор Север-Юг? А он точно нужен нам в стране - враждебно настроенной к России? Показать зубы - уничтожив известные азербайджанские ОПГ, массово проверив на соответствие фитостандартам бакинских огурчиков и томатов, отправив на родину азербайджанских мигрантов. Так, чтобы было понятно, что Россия все видит и не прощает. Можно и не ждать конца конфликта с Украиной - Азербайджан уже нагадил везде, где только мог, так что тут если он еще чуть плюнет, не страшно. Но поставить на место оборзевшего пашу Ильхама следовало бы. Потому как чем больше Россия терпит, тем больше вопросов у рядовых граждан - а что, с нами теперь так можно? А если можно так, то, может быть, можно и посерьезнее? Что до Азербайджана, то, если Россия перекроет поступление на рынок их помидоров, Алиеву плохо не будет. А вот если тысяч 400 азербайданцев, лишившись привычных доходов в России, вернутся на родину и начнут задавать вопросы своим родственникам - типа, а что это было? А зачем вы русских довели? И все это на фоне огромного количества агрессивной молодежи... Думаю, Алиеву придется сильно покрутиться, чтобы вернуть себе расположение России. Да, чего в этой ситуации ни в коем случае нельзя делать - это демонстративно помогать Армении. Только хуже будет. По хорошему армян за их пашинизм надо бы тоже проучить.Политолог Вадим ТрухачёвТеперь посмотрим на внешний аспект нынешних антироссийских выпадов Азербайджана. Про поведение мигрантов из него и так уже сказано всё. По итогам событий 2023 года Россия почти ушла из Закавказья. И сейчас Азербайджан усиленно ищет расположения Запада, который стал в регионе полновластным хозяином. Член НАТО Турция, естественно, никакой альтернативой ему не является. Основную часть нефтедобычи Азербайджана контролирует Британия. Значительную часть - Италия и Норвегия. Само собой - Турция. Основная часть местных нефти и газа уходят в Европу. ЕС и Британия видят в местных нефти и газа альтернативу российским. А кто платит - тот музыку и заказывают. В данном случае - музыку антироссийскую. От своих партнёров ЕС и НАТО всё больше требуют военной дисциплины. Азербайджан к тому же попробовал позадирать Францию на армянской теме. Но ему объяснили, что этим делом лучше не увлекаться, и Запад не злить. В итоге от многовекторности по отношению к России Азербайджан отошёл. Он всё откровеннее поддерживает Украину, всё активнее выступает "тюркским тараном" на постсоветском пространстве. И уже вполне честно и откровенно встал на антироссийские рельсы, чтобы понравиться Западу. Для открытого разрыва с Россией просто искали повод. Он сначала подвернулся в виде авиакатастрофы конца 2024 года. Теперь его нашли в виде рейда правоохранителей в Екатеринбурге. Следующий раз найдут в чём-то ещё. Там уже совершенно всё равно, что Азербайджан на государственном уровне начинает откровенно защищать бандитов. В Баку уверены, что его "диаспоре" в России ничего не будет, потому что за ней стоят Турция, Британия, НАТО и ЕС. Не посмеют тронуть. А если и посмеют - Азербайджан должен получить от Запада свои "плюшки" уже потому, что выходцев из него в России "обижают". Предположу, что в Азербайджане готовы даже к тому, что Россия введёт визы. Русофобия в стране сильна, запрос на неё огромный. "Плюшки" от Запада должны перевесить даже возможные потери от "Садовода", овощебаз и рынков в России. При всём том, что за "Садовод", "Фудсити", рынки и овощебазы в России Азербайджан будет цепляться до последнего даже на государственном уровне.

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