Мультимедийная конференция - 26.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250626/multimediynaya-konferentsiya-1064324268.html
Мультимедийная конференция
Мультимедийная конференция - 26.06.2025 Украина.ру
Мультимедийная конференция
"Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России"
2025-06-26T15:04
2025-06-26T15:04
украина
россия
владимир васильев
богдан безпалько
михаил павлив
украина.ру
миа "россия сегодня"
анонс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064269254_0:79:1474:908_1920x0_80_0_0_e0c4498a95ccdcccb35e6d1ef6ce0026.jpg
Начало 27 июня в 13:00 в Стеклянном зале Международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Участники:- депутат Государственной Думы ФС РФ Евгений ФЁДОРОВ;- главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук, историк Владимир ВАСИЛЬЕВ;- политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан БЕЗПАЛЬКО;- экономист, директор Института нового общества Василий КОЛТАШОВ;- политтехнолог Михаил ПАВЛИВВедущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ruдля подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064269544_0:0:1080:1920_1920x0_80_0_0_50e093df6c76417cb103379e5c9b79ad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, владимир васильев, богдан безпалько, михаил павлив, украина.ру, миа "россия сегодня", анонс
Украина, Россия, Владимир Васильев, Богдан Безпалько, Михаил Павлив, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", анонс

Мультимедийная конференция

15:04 26.06.2025
 
© Украина.руУкраинское досье. Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России
Украинское досье. Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
"Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России"
Начало 27 июня в 13:00 в Стеклянном зале Международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
Участники:
- депутат Государственной Думы ФС РФ Евгений ФЁДОРОВ;
- главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук, историк Владимир ВАСИЛЬЕВ;
- политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- экономист, директор Института нового общества Василий КОЛТАШОВ;
- политтехнолог Михаил ПАВЛИВ
Ведущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ruдля подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияВладимир ВасильевБогдан БезпалькоМихаил ПавливУкраина.руМИА "Россия сегодня"анонс
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:04Мультимедийная конференция
14:54Самоубийство по-киевски
14:52Сотрудники ФСБ задержали в Брянской области школьника за перевозку взрывных устройств
14:49Немецкие партизаны вступили в борьбу против Украины и ее европейских хозяев - "Повернутые на войне"
14:28Армия России продвигается широким фронтом на Запорожском направлении в районе города Каменское
14:26Экономика Украины балансирует на грани краха, несмотря на помощь со стороны западных стран - WP
14:24ВКС России нанесли удар по целям во временно оккупированной Дружковке
14:16"Победа коммунизма". Нью-Йорк возглавит мусульманин, но это не спасет его от упадка
14:16Трамп готов приехать в Турцию для переговоров с Путиным - Эрдоган
14:15Украинские террористы ранили мирных жителей Брянской области
14:10В Полтавской области ТЦК начнут проверять учебные заведения на предмет уклонистов
14:09Напряженные бои: ВС РФ продолжают освобождение Донбасса
14:08Бойцы 144-й дивизии ВС РФ продвигаются между Карповкой и Липовым на Краснолиманском направлении
13:57При освобождении ДНР россияне слышали польскую речь через радиоперехват
13:43Над Брянской областью: средствами ПВО уничтожены и перехвачены дроны самолетного типа
13:40Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала о женщинах на фронте 1:26
13:38В ВСУ признали, что часть рухнувшего дома в Киеве - следствие работы украинского ПВО
13:33Российские военные освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР - Минобороны
13:30Между Яблоновкой и Юнаковкой: как изменилась сумская линия боевого соприкосновения
13:21Доклад по Дзержинску, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 июня
Лента новостейМолния