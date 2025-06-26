https://ukraina.ru/20250626/multimediynaya-konferentsiya-1064324268.html
Мультимедийная конференция
Мультимедийная конференция - 26.06.2025 Украина.ру
Мультимедийная конференция
"Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России"
2025-06-26T15:04
2025-06-26T15:04
2025-06-26T15:04
украина
россия
владимир васильев
богдан безпалько
михаил павлив
украина.ру
миа "россия сегодня"
анонс
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Начало 27 июня в 13:00 в Стеклянном зале Международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Участники:- депутат Государственной Думы ФС РФ Евгений ФЁДОРОВ;- главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук, историк Владимир ВАСИЛЬЕВ;- политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан БЕЗПАЛЬКО;- экономист, директор Института нового общества Василий КОЛТАШОВ;- политтехнолог Михаил ПАВЛИВВедущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ruдля подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
украина
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, владимир васильев, богдан безпалько, михаил павлив, украина.ру, миа "россия сегодня", анонс
Украина, Россия, Владимир Васильев, Богдан Безпалько, Михаил Павлив, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", анонс
Мультимедийная конференция
"Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России"
Начало 27 июня в 13:00 в Стеклянном зале Международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
- депутат Государственной Думы ФС РФ Евгений ФЁДОРОВ;
- главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук, историк Владимир ВАСИЛЬЕВ;
- политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- экономист, директор Института нового общества Василий КОЛТАШОВ;
- политтехнолог Михаил ПАВЛИВ
Ведущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru
для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".