https://ukraina.ru/20250626/multimediynaya-konferentsiya-1064324268.html

Мультимедийная конференция

Мультимедийная конференция - 26.06.2025 Украина.ру

Мультимедийная конференция

"Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России"

2025-06-26T15:04

2025-06-26T15:04

2025-06-26T15:04

украина

россия

владимир васильев

богдан безпалько

михаил павлив

украина.ру

миа "россия сегодня"

анонс

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Начало 27 июня в 13:00 в Стеклянном зале Международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Участники:- депутат Государственной Думы ФС РФ Евгений ФЁДОРОВ;- главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук, историк Владимир ВАСИЛЬЕВ;- политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан БЕЗПАЛЬКО;- экономист, директор Института нового общества Василий КОЛТАШОВ;- политтехнолог Михаил ПАВЛИВВедущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ruдля подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, владимир васильев, богдан безпалько, михаил павлив, украина.ру, миа "россия сегодня", анонс