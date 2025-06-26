https://ukraina.ru/20250626/medvezhya-diplomatiya-v-otvet-na-slonovyu-kak-i-kogda-rossiya-nachala-druzhit-s-persami-1064297756.html

Медвежья дипломатия в ответ на слоновью. Как и когда Россия начала дружить с персами

Медвежья дипломатия в ответ на слоновью. Как и когда Россия начала дружить с персами - 26.06.2025 Украина.ру

Медвежья дипломатия в ответ на слоновью. Как и когда Россия начала дружить с персами

Жители Ирана проявляли интерес к Руси еще в раннем Средневековье. Благодаря записям дипломата Ибн Фадлана мы знаем, что персидские купцы отправлялись через Бухару и Хорезм в Волжскую Булгарию, где торговали с русами. Хотя, судя по его описанию, эти русы были чистокровными скандинавами.

2025-06-26T07:04

2025-06-26T07:04

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Скандинавы-русы, в свою очередь, устраивали набеги на север Ирана. В 943 году они в течение года удерживали город Бердаа, который входил в мусульманское государство с центром в персидском Тебризе.Как сообщают хронисты, варяги объедались фруктами, дынями и арбузами, из-за чего в их стане началась эпидемия дизентерии. Причем, по данным хазарского источника, этим походом руководил вождь по имени Хелгу, который отождествляется современными историками с Вещим Олегом.Впоследствии персидские торговцы часто приезжали в русские княжества, проникая туда по Волге. Они появлялись в Твери, и, по-видимому, оказались во Владимирском княжестве. Наглядным историческим свидетельством этих контактов стало первое на Руси изображение слона, которое украшает белокаменный собор в Юрьеве-Польском, расположенном возле Суздаля. Хотя не ясно, видел ли это животное русский мастер – или он ориентировался на описание, услышанное от заморских купцов.Русские торговые люди тоже плавали в тогдашнюю Персию. Известно, что в 1465 году они побывали в Герате и Шемахе с посольскими миссиями, и были приняты местными эмирами. А знаменитый Афанасий Никитин пересекал персидскую землю дважды, в составе караванов, оставив потомкам широко известное описание своего путешествия.А затем началась большая дипломатия. Иранские шахи из династии Сефевидов прислали посольство в Москву во время царствования Ивана IV. Его упорная борьба с Казанским ханством произвела впечатление на персидского владыку, который решил склонить русского государя к военному союзу против Османской империи и ее вассалов – крымских ханов Гиреев.Причем, сообщается, что персидские послы привезли с собой в подарок живого слона."Первое посольство из этой страны побывало в Кремле почти пять столетий тому. Этот первый дипломатический визит из будущего Ирана в Москву случился в 1553 году, как раз между взятием Казани и присоединением Астрахани. По легенде, то посольство от имени шаха Тахмаспа I подарило Ивану Грозному слона. В ответ намекнули, что нужен белый медведь – персы слышали о таком чуде, но никогда не видели.Доставить такую немалую животинку из Заполярья тогда было не просто, даже потяжелее чем индийского слона в Москву. Но справились, по документам Посольского приказа известно, что на рубеже XVI–XVII веков к иранским шахам от имени русских царей дважды отправляли "северное чудо", белых медведей.Международный пиар никто и тогда не отменял. Слон в столице Руси той эпохи – это как живой динозавр сегодня в московском зоопарке, тоже все сбегутся посмотреть на такое чудо", – пишет историк и публицист Алексей Волынец.Диковинный зверь жил на дне фортификационного канала, выкопанного инженером Алевизом Новым на Красной площади. Судя по всему, он не только удивлял, но и пугал местных жителей своим необычным видом. Поэтому во время эпидемии чумы слона сослали вместе с погонщиком из Москвы в Звенигород."Великому князю был подарен слон вместе с арабом, который за этим слоном ухаживал. Араб получал в Москве большое жалованье. Вот этот-то араб был оклеветан и оговорен вместе со своим слоном, что будто бы чума произошла от него и его слона. Тогда араба и его слона сослали в опале в посад Городецкой", – писал в своих мемуарах немецкий авантюрист Генрих фон Штаден, служивший при Иване Грозном опричником.Помимо белых медведей русский государь послал сефевидскому шаху сотню пушек и пять сотен ружей, которые помогли персам сдерживать турок.Кроме того, в Персию везли алкоголь. Одно из русских посольств доставило в мусульманскую страну двести ведер водки, а также перегонные кубы для ее производства. Во время пути по Волге эти самогонные аппараты случайно утопили в районе Самары – и послы стояли на месте, пока из Москвы не пришла замена.Такие щедрые подарки помогли наладить хорошие дипломатические контакты между Москвой и Исфаханом – тогдашней столицей Персии."А шах Аббас меня, холопа твоего, принял с великой любовью и хочет с тобою государем в братцкой любви и дружбе и в соединенье, и на всех недругов твоих государевых и своих хочет с тобою государем стояти заодин", – писал русский посол Григорий Васильчиков царю Фёдору Ивановичу.Слоновья дипломатия продолжалась и после Смуты, когда на престоле воцарились Романовы. В 1713 году персидского слона доставили в Санкт-Петербург, в подарок Петру Великому. "Прибыл посол персицкой и при нём слон и иныя вещи", – записал об этом в личном дневнике император."Небывалое зрителище – превелий слон-зверь. Имея нози длиною с человека толсты яко бревно, толстотелесен, недолог по высоте, безшерстен, великоглав, черновиден, горбоспинен, задопокляп, ступанием медведоподобен, от верхния губы имея хобот, яко рукав платна висящ до земли", – с изумлением описывал его писатель петровского времени Андрей Денисов.Слон превратился в модное развлечение для знати города Петербурга. Князья и графы наперебой старались зазвать его к себе в гости. Однако животное не прижилось в условиях северного климата."Вожатые сего слона имели обыкновение по большим праздникам и торжественным дням убирать его великолепным образом и водить его для поздравления к знатным особам, чем составляли себе немалый доход. По причине холодного, сырого петербургского климата, слон жил недолго. Кожа его, тщательно сохранённая и набитая, поставлена в Кунсткамеру, где находится поныне", – писал в XIX веке историк Александр Башуцкий.Из этого печального случая сделали надлежащие выводы. Во времена Анны Иоанновны, когда персы прислали в Петербург еще одного слона, его согревали с помощью водки. Приставленный к зверю "слоновый учитель" по имени Асатий ежегодно получал для этой цели шестьдесят ведер крепкого напитка – причем, он требовал, чтобы водка была самого лучшего качества, мотивируя это тем, что шахский слон плохую не пьет.Так проходило становление российско-иранских отношений, которые развиваются и сегодня – когда вместо слонов и медведей дипломаты интересуются беспилотниками.

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эксклюзив, москва, иран, санкт-петербург, иван грозный, роман романов, андрей денисов