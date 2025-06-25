https://ukraina.ru/20250625/kladbische-orlyat-vo-lvove-ot-voinskogo-memoriala-do-simvola-polsko-ukrainskogo-primireniya-1064265617.html

"Кладбище Орлят" во Львове: от воинского мемориала до символа польско-украинского примирения

"Кладбище Орлят" во Львове: от воинского мемориала до символа польско-украинского примирения - 25.06.2025 Украина.ру

"Кладбище Орлят" во Львове: от воинского мемориала до символа польско-украинского примирения

24 июня 2005 года в присутствии президентов Украины и Польши во Львове было открыто "Кладбище Орлят", где в основном похоронены поляки, с оружием в руках боровшиеся против украинцев в 1918-19 годах

2025-06-25T16:00

2025-06-25T16:00

2025-06-25T16:00

история

история

история украины

львов

украина

польша

леонид кучма

виктор ющенко

андрей садовый

западная украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102071/85/1020718501_478:0:2928:1378_1920x0_80_0_0_203159d1d1b15e8683958d5c0a420b19.jpg

Упорные бои поляков и украинцев за Львов начались в ночь с 31 октября на 1 ноября 1918 года, когда после провозглашения Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) её войска попытались взять под контроль этот город. Но это не удалось, поскольку во Львове вспыхнуло восстание местных поляков, составлявших более 70% населения города.Боевые действия за Львов продолжались вплоть до 22 ноября 1918 года, когда войска ЗУНР вынуждены покинуть город. Следствием уличных боёв Львова стали многочисленные жертвы, причём польских воинов погибло в несколько раз больше украинских. Объясняется это тем, что в боях активно участвовали польские студенты, гимназисты, харцеры (скауты) – ребята, которым было по 16-18 лет. Именно их поляки сразу же назвали "Львовскими Орлятами" (отсылка к национальному символу Польши – белому орлу).Первый польский солдат был похоронен в специально отведённой зоне Лычаковского кладбища 24 ноября 1918-го, а идея создания там воинского пантеона возникла в начале декабря того же года. Среди самых известных "орлят", погребённых здесь, можно отметить 14-летнего Юрека Бичана, самого молодого защитника Львова, чьё имя вошло в польскую культуру межвоенного периода.Работы по созданию мемориала по проекту Рудольфа Индруха (он сам был "орлёнком") продолжались вплоть до 1939 года. Их прервали летом 1920-го, когда кавалеристы Будённого приблизились к Львову, но возведение пантеона было возобновлено уже весной 1921 года.Официально "Кладбище защитников Львова" было открыто 28 сентября 1924 года, в основном его называли "Кладбищем Львовских Орлят", или просто "Кладбищем Орлят". Как утверждают документы, на территории некрополя были похоронены 2589 человек, погибших не только при обороне Львова и войне Польши против ЗУНР в 1918-19 годах, но и в польско-большевистской войне, а также умершие в межвоенное время.Между двумя мировыми войнами, когда Львов принадлежал Польше, "Кладбище Орлят" было пантеоном славы польского оружия. Помпезная колоннада, могущественные скульптуры львов у входа и торжественная надпись: "Защитникам Львова и юго-восточных кресов Речи Посполитой". Сюда приходили в праздничные дни, у львов часто фотографировались.Но после Второй мировой войны, когда Львов вошел в состав Советской Украины, кладбище стало постепенно не только терять величие, но и разрушаться. Причем страдала не только польская воинская и национальная символика, разворовывались и надгробные плиты. Апогей вандализма наступил 25 августа 1971 года, когда мемориал начали уничтожать танками и бульдозерами, выровняв гусеницами даже захоронения неизвестных солдат. Скульптуры львов были вывезены на дороги, ведущие на Винники и Жовкву, их дополнили советским гербом города, а также серпом и молотом. После 1991 года они были установлены рядом с придорожными кафе.В 1988 году Юзеф Бобровский, директор фирмы Energopol, которая на Западной Украине строила ряд объектов на советском экспортном газопроводе, по собственной инициативе начал работы по восстановлению "Кладбища Орлят". "То, что мы строим много объектов, связанных с газопроводом, рано или поздно забудется, но то, что мы спасаем Орлят, останется в памяти поляков навсегда", – говорил он свои сотрудникам.Но работы шли медленно из-за противодействия местных властей. Возмущение Львовского городского совета вызывала надпись про "польских освободителей", а также скульптурный "Меч-щербец", который планировали восстановить при входе на кладбище. Зазубрины на этом легендарном мече якобы появились, когда вступающий в Киев в 1017 году польский князь Болеслав Храбрый ударил мечом по Золотым воротам.В январе 2000 года президенту Кучме было отправлено письмо от известных львовских ученых, политических и общественных деятелей. Они, в частности, писали:"Польская сторона ставит целью не восстановление военных захоронений, а пытается создать пантеон польской славы и доблести тех, кто потопил в крови Западно-Украинскую Народную Республику и стал причиной многолетней оккупации западно-украинских земель".Весной 2000-м текст надписи у входа на "Кладбище Орлят", который был протокольно согласован между Киевом и Варшавой и должен был быть выбит на центральной плите, звучал так: "Неизвестным польским воинам, героически погибшим за независимость Польши". На открытие мемориала должны были 21 мая 2000 года приехать президенты Украины и Польши – Леонид Кучма и Александр Квасьневский. Но открытие не состоялось в связи с ожидаемыми протестами львовских националистов.За пять дней до назначенной даты Львовский городской совет напомнил о своём требовании: надпись должна быть "Неизвестным польским воинам, погибшим за Польшу", без слова "героически" и напоминаниям о польской независимости. На это Александр Квасьневский отреагировал коротко: львовская настойчивость "не способствует духовному единению и партнерству между Украиной и Польшей, нашими народами".Ситуация изменилась только благодаря "оранжевой революции" на Украине в ноябре-декабре 2004 года, которую открыто поддержали польские власти. При этом новый президент Украины Виктор Ющенко попытался задобрить львовские власти, и добился ряда компромиссов от Польши. Окончательный проект восстановленного "Кладбища Орлят" предусматривал сокращение территории некрополя на 20% за счёт закрытия двух полей захоронений, отрезанных от основной части кладбища дорогой, проложенной в 70-х годах.Львову выделили деньги из госбюджета для создания на 49-м поле Лычаковского кладбища мемориала погибшим воинам "Украинской Галицкой армии" (УГА, армия ЗУНР), и его должны были открыть в один день с отреставрированным "Кладбищем Орлят". Надпись при входе на это кладбище должна была гласить: "Здесь лежит польский солдат, погибший за Родину" (на польском и украинском языках), а восстановление скульптур львов не предусматривалось, – ведь они держали щиты с надписями "Тебе, Польша" и "Всегда верный" (речь о верности Львова Польше). Правда, "Меч-щербец" всё же был согласован Киевом, несмотря на протесты Львова.Церемония открытия "Кладбища Орлят" и Мемориала воинов УГА была назначена на 24 июня 2005 года, но она могла в очередной раз не состояться. 22 мая Верховная Рада Украины по инициативе лидера националистической партии "Свобода"* Олега Тягныбока** призвала отложить открытие "Кладбища Орлят" до того момента, пока все надписи на мемориале не будут исключительно на украинском языке. Правда, на следующий день парламент под давлением президента отменил своё решение.Виктор Ющенко и Александр Квасьневский торжественно открыли "Кладбище Орлят" и Мемориал воинов УГА согласно плану, 24 июня. Президент Украины подчеркнул, что во Львове происходит "историческое для всей Европы событие – примирение Украины и Польши". Александр Квасьневский, в свою очередь, призвал не производить подсчетов того, кто кому в прошлом больше совершил зла и пролил крови, назвав подобные споры "дорогой в никуда". Никаких протестов во Львове в связи с открытием польского воинского мемориала во Львове не было.Официально "Кладбище Орлят" носит название "Польские военные захоронения 1918-1919 годов на Лычаковском кладбище", и является частью Львовского коммунального предприятия "Музей Лычаковское кладбище". Последнее действует одновременно как музей и как кладбище. "Кладбище Орлят" не является заповедником и там формально разрешены захоронения. Несколько таких состоялось после 2005 года – так, в 2011-м на "Кладбище Орлят" были перезахоронены останки католического епископа Юзефа Теодоровича.Стоит отметить, что с 2005 года представители Польши на разных уровнях постоянно требовали от Украины восстановить скульптуры львов у входа на "Кладбище Орлят". В конце концов, уже после государственного переворота в Киеве, в декабре 2015 года за деньги польского Фонда культурного наследия скульптуры самовольно установили перед входом на польский воинский мемориал. После протестов Львовского областного и городского советов было принято "компромиссное решение": скульптуры не убирать, а обшить их досками, скрыв от излишне патриотической львовской общественности.После этого на протяжении нескольких лет приезжавшие на "Кладбище Орлят" делегации польских харцеров постоянно пытались "освободить львов", некоторые из подростков даже были привлечены к административной ответственности. В конце концов, 20 мая 2022 года по приказу мэра Львова Андрея Садового скульптуры львов у входа на "Кладбище Орлят" были открыты.Садовый тогда заявил, что исторические конфликты между Польшей и Украиной всегда в своих интересах использовала Россия, а потому следует их прекратить. "Эта война показала кто друг, а кто враг. Пусть эти львы на Польских военных захоронениях во Львове, которые в свое время были объектом спора и стояли закрытыми, станут шагом к окончательному взаимному прощению за прошлые несправедливости", – написал он в социальных сетях.Как известно, мэр Львова давно делит воинские могилы "по национальному признаку". Много лет он отказывал родственникам захороненного на Холме Славы во Львове советского разведчика Николая Кузнецова в переносе его останков в Россию, предлагая обменять их на пленных украинских боевиков. А в этом году останки Кузнецова и десятков других советских военных были выкопаны и размещены на складе, а территорию Холма Славы сравняли с землёй – точно так же, как "Кладбище Орлят" в 1971 году.* Экстремистская организация, запрещённая в России.** Лицо против которого правительством России введены санкции.

https://ukraina.ru/20231101/1050587185.html

https://ukraina.ru/20250318/1030864368.html

https://ukraina.ru/20250421/1045477411.html

https://ukraina.ru/20250424/pole-slavy-tolko-nashikh-geroev-tragediya-bespamyatstva-v-ukraine-priblizhaetsya-k-finalu-1062727571.html

львов

украина

польша

западная украина

зунр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, львов, украина, польша, леонид кучма, виктор ющенко, андрей садовый, западная украина, кладбище, захоронение, мемориал, зунр