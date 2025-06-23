https://ukraina.ru/20250623/anna-akhmatova--master-akmeizma-1064187266.html

Анна Ахматова – мастер акмеизма

Анна Ахматова – мастер акмеизма - 23.06.2025 Украина.ру

Анна Ахматова – мастер акмеизма

В 1965 году среди претендентов на получение Нобелевской премии по литературе оказалась известная советская поэтесса Анна Андреевна Ахматова. Члены комитета посчитали, что более достойный кандидат Михаил Шолохов и его книга "Тихий Дон". В следующем году Ахматова вновь была выдвинута на премию, но в этот раз она её уже не дождалась…

2025-06-23T16:00

2025-06-23T16:00

2025-06-23T16:00

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Анна Андреевна родилась 23 июня 1889 года в Одессе в семье отставного капитана военно-морского флота, потомственно дворянина Андрея Горенко и Инны Стоговой. Её дед – Антон Андреевич Горенко – был участником Первой обороны Севастополя. Его сыну изрядно повезло, поскольку ему досталась в жёны наследница огромного состояния.В семье Горенко кроме Анны воспитывались ещё пятеро детей. Девочка научилась в раннем возрасте читать, в 5 лет начала говорить по-французски (слушая, как учитель давал уроки старшим детям), в 10 лет прочитала всю "Войну и мир" и "Анну Каренину", а уже в 11 начала писать свои первые стихи, которые опубликовала через четыре года. Узнав, что его дочь пишет и публикует литературные произведения, отец девушки строго-настрого запретил публиковать их под собственной фамилией – по его мнению, это порочило семью. Анна взяла фамилию своей бабушки по материнской линии – Ахматова, она досталась той от татарского хана Ахмата.Ещё в детстве у будущей писательницы проявился по-настоящему дикий норов – девочка любила ходить босиком, даже во время шторма купалась в открытом море, загорала до ожогов и всем этим и многими другими выходками просто шокировала знакомых.В десятилетнем возрасте Анна поступила в гимназию. Проучившись несколько месяцев, она тяжело заболела – почти неделю пролежала без сознания, у неё начались проблемы со слухом. Болела поэтесса и туберкулезом – Анну Андреевну спасло лишь то, что её семья переехала в Крым. Трём её сёстрам повезло меньше – они скончались от этого же страшного недуга.В период с 1900 по 1910 год Анна Ахматова училась в Царскосельской и Евпаторийской женских гимназиях, Киевской Фундуклеевской гимназии, на Киевских высших женских курсах и на Высших женских историко-литературных курсах Н.П. Раёва в Петербурге. Ещё в 1903 году, в Царском селе, Анна Андреевна познакомилась с 17-летним начинающим поэтом Николаем Гумилёвым. Между молодыми людьми вспыхнуло чувство. Через три года Гумилёв сделал Анне предложение руки и сердца, она отказала, и молодой мужчина уехал учиться в Сорбонну, а Анна продолжила учёбу.Гумилёв отучился во Франции недолго, всего год, после чего вернулся в Санкт-Петербург, где его освободили от воинской повинности по причине астигматизма глаз. Он путешествовал, в 1907 году посетил Левант, в 1909 году даже добрался до Абиссинии, современной Эфиопии. Мало кто знает, но Николай Гумилёв до Революции считался в России признанным исследователем Африки.Несмотря на любовь к Анне, он закрутил мимолётный роман с какой-то гречанкой, влюбился в поэтессу Елизавету Дмитриеву, с которой некоторое время жил. Она предпочла строить отношения с поэтом Максимилианом Волошиным, и распускала слухи, что Гумилёв делал ей предложение, что тот публично опроверг. Гумилёв даже стрелялся с Волошиным по причине нелестного отзыва о Дмитриевой, которую считал недалёкой и не совсем нормальной. Бывшие друзья использовали старые дуэльные пистолеты: у Волошина один из них дал две осечки, Гумилёв же из своего выстрелил в воздух. Третьей попытки не было, хоть Гумилёв на ней и настаивал. В результате примирение состоялось только в 1921 году, незадолго до казни Николая Степановича.Всё мы это рассказали, чтобы Вы понимали горячий темперамент будущего мужа Анны Ахматовой, с которым она обвенчалась 25 апреля 1910 года на Никольской Слободке (село на левом берегу Днепра, сейчас – одноимённый жилмассив Киева).Два года спустя у пары родился сын – Лев Гумилёв, будущий известный историк и писатель. Когда ему исполнилось три года, его отец отправился во вторую свою, уже более подготовленную поездку в Абиссинию. Через Одессу, Турцию и Египет в сентябре 1913 года неугомонный поэт добрался до приморской колонии эфиопских императоров Джибути, и оттуда уже направился вглубь Африканского континента.В эту годичную по продолжительности поездку Гумилёв отправился без жены, она терпеливо ждала его дома и писала стихи. Первая её книга, сборник "Вечер", вышел ещё в марте 1912 года. Далее были "Чётки" (1914), "Белая стая" (1917). Творчество Ахматовой, особенно его ранний период, относят к акмеизму – направлению в литературе, для которого характерны стремлением к предметности, ясности и точности образов, отказом от символизма, обращение к земным и зримым ценностям. Ахматова писала в лаконичном стиле-обращении к вечным темам любви и красоты.После возвращения мужа из Африки, она также много путешествовала с ним, побывав, среди прочего, в Италии и Франции. Ей приписывают роман с итальянским скульптором Амедео Модильяни, с которым поэтесса познакомилась во время своего европейского турне.Впрочем, брак Ахматовой и Гумилёва давно трещал по швам. В 1911 году поэт изменил жене с актрисой театра Мейерхольда Ольгой Высотской. Та родила от него сына Ореста, которого Гумилёв никогда не видел и, вероятно, даже не знал о его существовании. О том, чей он сын, и что у него есть брат Лев, сам Орест Николаевич узнал только четверть века спустя.В 1916-17 годах Гумилёв пережил бурный роман с 22-летней питерской поэтессой-красавицей Ларисой Рейснер – она была намного эффектнее его 27 летней жены. Правда, роман продлился недолго – Рейснер вскоре выяснила, что она не единственная любовница – Гумилёв одновременно встречался с дочерью писателя и поэта Николая Александровича Энгельгардта Анной.В 1918 году Ахматова и Гумилёв, наконец, рассталась. Анна Андреевна вышла замуж за востоковеда, переводчика Владимира Шилейко. Брак этот тоже продлился недолго – муж оказался сильным ревнивцем, запрещал супруге общаться с мужчинами и даже выходить на улицу. В 1922 году они развелись. После этого Ахматова пыталась строить отношения с историком искусства Николаем Пуниным.В августе 1921 года был арестован и вскоре расстрелян Гумилёв. Эта смерть потрясла Ахматову до глубины её души. Она винила в его гибели себя, так как в 1918 году он вернулся в Россию из Франции специально, чтобы с ней примириться, но она ему в этом отказала… и Гумилёв женился на своей бывшей пассии Анне Энгельгардт. Но их брак оказался несчастливым и недолгим. О себе и Гумилёве Ахматова написала "Крепко спаяна на двоих одна душа". Многие знакомые этой пары впоследствии считали, что дух Гумилёва оберегал Ахматову, помог ей и сыну и пережить репрессии и блокаду Ленинграда.Правда, гражданский муж и любовь к погибшему Гумилёву не мешали Ахматовой вести богемный образ жизни. Поэтессе приписывали множественные романы с литературоведом Николаем Недоброво, художником Борисом Анрепом, врачом Борисом Гаршиным. Ей делал предложение Борис Пастернак. Возможно, молва ей приписывала лишнее, но разобраться, что тут правда, а что вымысел, весьма сложно – да и надо ли?До 1934 года произведения Ахматовой практически не печатали, многие из них были попросту утрачены в процессе переездов – она сменила более сотни квартир и домов в Петербурге и Москве. В октябре 1935 года уже 46-летняя поэтесса вновь пережила сильный стресс – были арестованы её сын Лев и гражданский муж Николай Пунин. Правда, сына вскоре отпустили – это была вторая попытка властей его посадить (первая состоялась в 1933 году, но его отпустили через несколько дней). Однако в 1938 году Лев Гумилёв уже получил реальный срок – 5 лет исправительно-трудовых лагерей. После "отсидки" в 1944 году его отправили на фронт, где он в зенитных войсках довоевал до Победы.После расставания с Пуниным, Анна Андреевна была принята в Союз советских писателей и даже выдвинута на Сталинскую премию, но в то же время в ЦК признал стихи поэтессы идеологически вредными. Она находилась под негласным надзором НКВД, в частности с органами сотрудничала её близкая подруга Софья Островская.С 1935 по 1940 год поэтесса писала поэму "Реквием". В ней Ахматова передавала свои страдания о сыне и близких, которые попали под волну репрессий, да и вообще старалась передать чувства жён и матерей "врагов народа". Периодически она сжигала рукописи, как ей советовали близкие друзья, например Лидия Чуковская – тоже поэтесса и дочь известного детского поэта и писателя Корнея Чуковского. В 60-е годы "Реквием" начал распространяться в самиздате, а впервые его опубликовали только после смерти писательницы в 1987 году. Сейчас он входит в России в школьную программу.Над произведением "Поэма без героя" Анна Андреевна трудилась больше двадцати лет. В ней писательница описала дореволюционную жизнь в Петербурге, свою молодость и литературный дебют, судьбы друзей.Война застала Анну Ахматову в Ленинграде и в тот момент, когда состояние её здоровья сильно ухудшилось. Женщине повезло осенью 1941 года эвакуироваться из города и не видеть ужасов блокады. До весны 1944 года Ахматова находилась в Ташкенте, писала патриотические стихи. Там она дружила с Фаиной Раневской и Еленой Булгаковой.После возвращения в Ленинград судьба нанесла Анне Андреевне очередной удар – 14 августа 1946 года появилось Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах "Звезда" и "Ленинград", в котором говорилось, что: "Ахматова является типичной представительницей чуждой советскому народу пустой безыдейной поэзии, а ее стихотворения (...) наносят вред делу воспитания молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе". Ахматову исключили из Союза писателей.В августе 1949 года в очередной раз были арестованы Пунин и Гумилев. Первый из них ареста не вынес – скончался 21 августа 1953 года. Сын 60-летней поэтессы получил 10 лет лагерей. Анна Андреевна не оставляла попыток освободить его – писала Сталину письма. В 1950 году вышел цикл стихов "Слава миру", которые негласно называли "Слава Сталину", но это её близким не помогло.Остаться без поддержки ей было тем тяжелей, что она совершенно "не дружила" с техникой. Одна из соседок поэтессы вспоминала, что та не умела включать проигрыватель, по телефону говорила редко, даже не умела зажечь газ. Чтобы заварить чай женщина брала большую кастрюлю, наливала воду, кипятила её, затем опускала заварку и разливала чай гостям. Не могла терпеть пишущую машинку и только изредка пользовалась лифтом.В январе 1951 года Ахматову вновь восстановили в Союзе писателей. В 1956 году освободили Льва Гумилёва, но он разорвал с матерью отношения – она почти не писала ему в лагерь, не передавала посылок. Они случайно встретились в Москве 15 мая 1956 года:"Я застал женщину старую и почти мне незнакомую. Она встретила меня очень холодно, без всякого участия и сочувствия".В 1958 году вышел сборник Ахматовой "Стихотворения". Анна Андреевна в составе делегации Союза писателей посетила Италию, затем Великобританию. Там в июне 1965 года ей вручили почётный диплом профессора Оксфордского университета. В 1965 году Ахматову выдвинули и на Нобелевскую премию по литературе, но ее опередил Михаил Шолохов.5 марта 1966 года её не стало.Творчество Анны Ахматовой стало достоянием не только отечественной, но и мировой литературы. В ее честь названы улицы в Москве, Тюмени, Калининграде и десятках других городов. В ряде из них, и даже в итальянском городе Таормина, установлены памятники. Анну Ахматову помнят, изучают её творчество. Памятник в Киеве демонтирован.

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история, история ссср, санкт-петербург, франция, россия, фаина раневская, поэзия, русская литература, xx век, репрессии