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Украина заслуживает лучшей участи. Путин заявил, что Киев должен признать референдумы в четырех регионах
Украина заслуживает лучшей участи. Путин заявил, что Киев должен признать референдумы в четырех регионах - 21.06.2025 Украина.ру
Украина заслуживает лучшей участи. Путин заявил, что Киев должен признать референдумы в четырех регионах
Украина должна признать результаты референдумов в четырех новых регионах РФ. Об этом 21 июня заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia
2025-06-21T10:20
2025-06-21T10:20
2025-06-21T10:20
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украина
россия
киев
владимир путин
русский язык
референдум
новые регионы
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Глава государства отметил, что важно исходить из волеизъявления людей, живущих на этих территориях, и признать эти территории, потому именно это соответствует принципам демократии. "В этом контексте, я говорю, что это нужно Украине, чтобы признать результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах, и надо признать это как свершившийся факт, поскольку неспособность сделать это будет означать, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта", - сказал Путин. Российский лидер подчеркнул, что Киеву стоит преследовать национальные интересы, а не интересы марионеточных режимов, действующих против России, а для этого ей нужно объявить нейтралитет: не вооружаться ядерным оружием, не вступать в иностранные альянсы и обеспечить права русского языка и пророссийских граждан. Украина заслуживает лучшей участи, чем быть инструментом в руках третьих сторон, резюмировал он.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, киев, владимир путин, русский язык, референдум, новые регионы
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Русский язык, референдум, Новые регионы
Украина заслуживает лучшей участи. Путин заявил, что Киев должен признать референдумы в четырех регионах
Украина должна признать результаты референдумов в четырех новых регионах РФ. Об этом 21 июня заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia
Глава государства отметил, что важно исходить из волеизъявления людей, живущих на этих территориях, и признать эти территории, потому именно это соответствует принципам демократии.
"В этом контексте, я говорю, что это нужно Украине, чтобы признать результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах, и надо признать это как свершившийся факт, поскольку неспособность сделать это будет означать, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта", - сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что Киеву стоит преследовать национальные интересы, а не интересы марионеточных режимов, действующих против России, а для этого ей нужно объявить нейтралитет: не вооружаться ядерным оружием, не вступать в иностранные альянсы и обеспечить права русского языка и пророссийских граждан.
Украина заслуживает лучшей участи, чем быть инструментом в руках третьих сторон, резюмировал он.