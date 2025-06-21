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Украина заслуживает лучшей участи. Путин заявил, что Киев должен признать референдумы в четырех регионах

Украина заслуживает лучшей участи. Путин заявил, что Киев должен признать референдумы в четырех регионах - 21.06.2025 Украина.ру

Украина заслуживает лучшей участи. Путин заявил, что Киев должен признать референдумы в четырех регионах

Украина должна признать результаты референдумов в четырех новых регионах РФ. Об этом 21 июня заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia

2025-06-21T10:20

2025-06-21T10:20

2025-06-21T10:20

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Глава государства отметил, что важно исходить из волеизъявления людей, живущих на этих территориях, и признать эти территории, потому именно это соответствует принципам демократии. "В этом контексте, я говорю, что это нужно Украине, чтобы признать результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах, и надо признать это как свершившийся факт, поскольку неспособность сделать это будет означать, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта", - сказал Путин. Российский лидер подчеркнул, что Киеву стоит преследовать национальные интересы, а не интересы марионеточных режимов, действующих против России, а для этого ей нужно объявить нейтралитет: не вооружаться ядерным оружием, не вступать в иностранные альянсы и обеспечить права русского языка и пророссийских граждан. Украина заслуживает лучшей участи, чем быть инструментом в руках третьих сторон, резюмировал он.

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новости, украина, россия, киев, владимир путин, русский язык, референдум, новые регионы