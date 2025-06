https://ukraina.ru/20250617/kak-zapad-planiruet-razrushit-rossiyu-itogi-zasedaniya-elitnogo-bilderbergskogo-kluba-v-stokgolme-1063969512.html

Как Запад планирует разрушить Россию. Итоги заседания элитного Бильдербергского клуба в Стокгольме

Решения заседания Бильдербергского клуба в Стокгольме 15 июня 2025 года свидетельствуют о формировании комплексной стратегии Евроатлантического альянса вообще и особенно глобалистов Европы по системному сдерживанию и потенциально подчинению России и перевода ее в разряд сырьевых колоний глобального Запада.

Произвести это предполагается через сочетание технологического доминирования, экономического давления и военно-политического сдерживания. Ключевым элементом этой стратегии становится ускоренная милитаризация и перевооружение Европы и НАТО с переходом систем их вооружения на новый технологический уклад, и реконфигурация вкупе с масштабированием европейского ВПК. Особый акцент сделан на милитаризации искусственного интеллекта, машинного обучения и систем автономного принятия решений в условиях боевых действий. Опыт военных операции Израиля, а так же военных действий на Украине были в зоне особого внимания участников заседания, а хедлайнером стала компания Palantir под руководством Алекса Карпа, который лично присутствовал на заседании как один из главных архитекторов новой эры алгоритмической войны.Вообще, Алекс Карп (Palantir Technologies) это один из революционеров сферы военного применения ИИ, сейчас его компания реализует несколько критически важных проектов для военного сектора. Project Maven - программа Пентагона по автоматическому анализу видеоданных с дронов с использованием компьютерного зрения, где Palantir предоставляет платформу для обработки данных и принятия решений в реальном времени. Платформа Gotham используется ЦРУ, ФБР и Министерством обороны США для разведки и контртеррористических операций, интегрируя данные из различных источников для прогнозной аналитики. Система Metropolis, изначально созданная для финансового мониторинга, была адаптирована для военного применения, включая выявление паттернов финансирования терроризма. Palantir также разрабатывает AI/ML-алгоритмы для автономного целеполагания и киберразведки, включая обнаружение уязвимостей в сетях противника. Компания имеет тесные связи с ВПК, включая контракты с Агентством национальной безопасности (NSA) и Киберкомандованием США, а также участвует в программе Joint All-Domain Command and Control (JADC2) по созданию единой сети управления для всех родов войск.В этой связи не лишним является упомянуть, что уже сейчас американская армия делает решительные шаги в цифровизации армии и ВПК, интегрируя технологии ИИ и анализа данных через привлечение топ-менеджеров крупнейших IT-компаний - технический директор Palantir Шьям Санкар, технический директор Meta* Эндрю Босуорт, директор по продукту OpenAI Кевин Вейл и бывший исследователь OpenAI Боб МакГрю приняли военную присягу, получив звания подполковников резерва, и возглавили новый "Отряд 201", задачей которого станет технологическая цифровая модернизация армии США. Это решение отражает новую стратегию Пентагона, где ключевую роль играет Эрик Шмидт - бывший CEO Google, а сейчас советник Пентагона по инновациям и участник совещания Бильдербергского клуба в Стокгольме, давно продвигающий идею слияния армии и Big Tech.Помимо роли ключевого инфлюэнсера в сфере военного Биг Теха, он так же лично курирует несколько важных проектов. Через Defence Innovation Unit (DIU) он руководит внедрением ИИ в Пентагоне, включая проект Maven Next по созданию автономных роев дронов. Его инвестиции через Schmidt Futures направлены на развитие Quantum Computing, включая квантовые алгоритмы для взлома шифрования противника. Он также связан с Relativity Space, где используется ИИ для оптимизации ракетных запусков по контрактам с Космическими силами США. Кроме того Шмидт входит в совет директоров Sandia National Laboratories, занимающихся ядерными исследованиями по заказу министерства обороны США.Возвращаясь к теме передового опыта применения ИИ в военных условиях, необходимо отдельно остановиться на израильских операциях против хуситов, в Газе, и против Ирана, где применялись такие системы как "Лаванда", "Евангелие" и "Где папа?". Эти операции очень хорошо демонстрируют, как ИИ превращается в оружие точечного поражения, способное анализировать электронную переписку, сообщения в мессенджерах и геолокационные данные для идентификации целей с минимальным участием человека. Palantir Technologies, основанная при поддержке ЦРУ, стала технологическим интегратором этой новой военной доктрины, предоставляя Израилю платформы Gotham и Metropolis (прообразы адаптированных к местным условиях упомянутых выше боевых программ ЦАХАЛ), которые изначально создавались для борьбы с терроризмом, но теперь адаптированы для ведения полномасштабных войн нового поколения.Еще один участник стокгольмского совещания Демис Хассабис (DeepMind/Google) также играет ключевую роль в милитаризации ИИ. Его проект AlphaFold, предназначенный для предсказания структуры белков, используется Минобороны Великобритании для разработки биологического оружия и защиты от него. Секретная программа Project Iris разрабатывает ИИ-помощника для военных операций, включая анализ спутниковых снимков и планирование атак. Алгоритмы DeepMind тестируются в GCHQ (британская разведка) для обнаружения кибератак в реальном времени. Хассабис поддерживает партнерство с Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) и консультирует НАТО по вопросам этики автономного оружия.И еще раз вернемся к Алексу Карпу, который, кстати, открыто заявлял о поддержке Украины и Израиля, и превратил свою компанию, по сути, в "цифровой штаб" западных военных операций, что подтверждается его регулярными встречами с руководством Пентагона и Совета национальной безопасности США. Вообще, интеграция топ-менеджеров техногигантов в военные структуры в США и Европе - логичное продолжение курса, заявленного всё тем же Шмидтом на милитаризацию цифровых технологий. И это несомненно ускорит разработку систем автономного оружия, киберразведки и управления военной Big Data в реальном времени.Нельзя не упомянуть и про еще одного участника клуба - Брайана Шимпфа (Anduril Industries), который хорошо дополняет этот технологический арсенал, интегрируемый сейчас в программы "Цифрового НАТО", своими разработками. Его платформа Lattice OS предназначена для управления автономными дронами, радарами и БПЛА и уже используется, например, в системе ПВО Украины. Бесшумный дрон-разведчик Ghost 4 с ИИ-навигацией поставляется по контракту с SOCOM (Спецоперации США). Противодронная система Anvil с компьютерным зрением уже развернута на Ближнем Востоке. Anduril Industries имеет контракты на $1 млрд с Космическими силами США для создания "цифрового периметра" против ракетных угроз и участвует в программе Replicator по массовому производству автономных систем для сдерживания Китая.К слову сказать, участие Palantir в украинском конфликте, где их системы помогают предсказывать российские ракетные удары и оптимизировать логистику западных военных поставок, демонстрирует, как технологии, разработанные для антитеррористических операций, масштабируются до уровня государственных конфликтов. Проект Maven, перешедший от Google к Palantir, сокращает время от обнаружения цели до удара с часов до минут благодаря алгоритмам компьютерного зрения, способным распознавать не только технику, но и конкретных людей по биометрическим параметрам.Ну и еще нужно сказать о двух хедлайнерах заседания Бильдербергского клуба в Стокгольме.О Джеке Кларке (Anthropic) - кураторе проекта Claude AI - конкурента ChatGPT с акцентом на "безопасный" ИИ, который тестируется для анализа разведданных. Он также занимается разработкой стандартов для военного ИИ через Policy Research, включая вопросы запрета автономного оружия в ООН. Anthropic имеет контракты с Microsoft по интеграции в облачные сервисы Azure для разведывательного сообщества и консультирует RAND Corporation по сценариям киберконфликтов. Их финансовый модуль Metropolis, созданный для анализа денежных потоков террористических организаций, теперь применяется для отслеживания конкретных транзакций, связанных с Россией и Китаем.Раз упомянул Microsoft скажу и о Мустафе Сулеймане (Microsoft AI) который руководит несколькими военными проектами. Azure OpenAI представляет собой облачную платформу для военных, включая инструменты дезинформации, такие как генерация фейковых видео для операций психологического воздействия. Так же он стоит за контрактом JEDI Cloud на $10 млрд с Пентагоном предназначеном для хранения и обработки данных разведки. Project Springfield разрабатывает ИИ для обнаружения уязвимостей в коде и используется Агентством кибербезопасности США. Microsoft AI поддерживает партнерство с NSA по программе OAK в сфере киберразведки.В контексте решений Бильдербергского клуба деятельность Palantir и интеграция IT-гигантов в военные структуры представляют особую угрозу для России, так как эти компании фактически монополизировали рынок военной аналитики и стали ключевыми игроками в новой гонке алгоритмических вооружений. Совместно с Демисом Хассабисом (Google DeepMind) и Мустафой Сулейманом (Microsoft AI), также присутствовавшими на заседании, Алекс Карп участвует в создании автономных боевых систем следующего поколения, которые могут быть развернуты в Восточной Европе для сдерживания России.Гуннберт Шерф (Helsing) тоже участник заседания представляет европейский компонент этой технологической гонки. Его компания разрабатывает ИИ для Eurofighter - систему реального времени для анализа данных с датчиков истребителей. Алгоритмы Helsing используются в ПВО Украины для идентификации целей в системах IRIS-T. Project Centaur создает интерфейс "человек-ИИ" для танковых экипажей совместно с Rheinmetall. Helsing получает инвестиции от Saab и Thales, а также контракты с Бундесвером на модернизацию киберзащиты. Его американский компаньон Брайан Шимпф (Anduril Industries) дополняет этот технологический арсенал разработкой "умных" пограничных комплексов, тестируемых в Прибалтике и Польше. Военная составляющая усиливается присутствием Кристофера Донахью (командующий войсками США в Европе) и Сэмюэла Папаро (Индо-Тихоокеанское командование), координирующих развертывание высокоточных систем у границ РФ. Николя Рош (французский генсек по обороне) курирует программу "Будущего Боя" с акцентом на роевые системы и боевые ИИ, предназначенные для городских операций в постсоветском пространстве.Бильдербергский клуб на 2028-30 годы активно разрабатывает стратегию дестабилизации России через удар по её ключевым экономическим отраслям. Главная цель — остановка или радикальное сокращение экспорта углеводородов, чтобы обрушить бюджет и спровоцировать политический кризис. Планируются кибератаки на нефтегазовый сектор, диверсии на трубопроводах и саботаж логистики. Одновременно НАТО может создать горячие точки в Прибалтике, Арктике и Черном море, используя автономные системы для блокады Калининграда и Крыма без прямого объявления войны. Киберколлапс критической инфраструктуры — Сбербанка, РЖД, энергосетей — должен усилить хаос. В сочетании с санкциями это приведёт к резкому падению доходов, социальным протестам и потенциальному госперевороту или распаду страны. Основная задача Запада — ослабить Россию до точки невозврата, избегая ядерной эскалации, переложив ответственность на прокси-силы и технологии.Экономическое давление будет осуществляться через энергосектор, доклады об этом представили Патрик Пуанне (TotalEnergies) и Фатих Бирол (МЭА). В планах глобалистов к 2030 году лишить Россию 40% экспортных доходов. Финансовые санкции, разрабатываемые при участии Аны Ботен (Banco Santander) и Кристиана Шиллинга (Deutsche Bank), могут включать блокировку альтернативных валютных расчетов. Информационную войну усилит Матиас Дёпфнер (Axel Springer), чьи медиа формируют антироссийский нарратив в Европе. Технологическая блокада так же будет усилена. Об этом звучали тезисы Даниэля Эка (Spotify) и Альберта Бурлы (Pfizer), курирующих программы ограничивающие доступ РФ к критическим цифровым и медицинским технологиям.Совокупность этих факторов создает многоуровневую угрозу: технологическое подавление, экономическое удушение и санкции в условиях перманентного военного кризиса, военное сдерживание и блокада в Восточной Европе, на Балтике, в Арктике и на Черном море, информационно-когнитивное воздействие через контроль медиа. Успех в реализации этих планов, по задумке их авторов, к 2028-2030 годам поставит Россию перед выбором между капитуляцией и эскалацией, причем глобалисты делает ставку на эффект технологического подавления, которое сделает традиционные средства сдерживания РФ более эффективными.Синхронизация действий военных, технологических и финансовых элит Запада, представленных на заседании Бильдербергского клуба, свидетельствует о переходе к стратегии "управляемого кризиса", где Россия будет вынуждена реагировать на множественные вызовы одновременно. Война будущего, где искусственный интеллект становится главным стратегическим ресурсом, а человеческий фактор уходит на второй план, уже началась - и её главным оружием стали не ракеты, а линии кода, разрабатываемые такими компаниями, как Palantir и OpenAI, которые превращают данные в смертоносное оружие с хирургической точностью. Для России это означает необходимость срочного развития собственных асимметричных ответов в сфере ИИ и кибербезопасности, так как традиционные методы противостояния становятся всё менее эффективными против нового поколения алгоритмических угроз, создаваемых альянсом военных и IT-корпораций, чьи решения на заседании Бильдербергского клуба задают вектор глобальной милитаризации цифровых технологий с целью возвращения мирового доминирования глобального Запада.Другие подробности о заседании Бильдербергского клуба в Стокгольме - в статье Михаила Павлива - "Что задумала Европа, которой нужно время. На наших глазах разворачивается дипломатическая спецоперация"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

