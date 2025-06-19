https://ukraina.ru/20250619/zhit-po-kakim-pravilam-glavnoe-na-utro-19-iyunya-1064030301.html

Жить по каким правилам? Главное на утро 19 июня

Жить по каким правилам? Главное на утро 19 июня - 19.06.2025 Украина.ру

Жить по каким правилам? Главное на утро 19 июня

Президент России Владимир Путин встретился с руководителями ведущих международных информационных агентств и ответил на вопросы, связанные в т.ч. и с Украиной

2025-06-19T09:50

2025-06-19T09:50

2025-06-19T13:44

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Вечером 18 июня состоялась встреча президента России Владимира Путина с руководителями ведущих международных информационных агентств. На встрече поднимались и вопросы, связанные с Украиной.Так, отвечая на вопрос главы службы новостей агентства DPA Мартина Романчика может ли канцлер Германии Фридрих Мерц быть более успешным посредником между Россией и Украиной чем президент США Дональд Трамп, Путин указал на вовлечённость ФРГ в происходящее на Украине."Может ли Германия внести больший вклад, чем Соединенные Штаты в качестве посредника в наши переговоры с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным. А когда мы видим на поле боя немецкие танки "Леопард", а сейчас мы разговариваем и смотрим на то, что Федеративная Республика раздумывает поставлять "Таурус" для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но с использованием офицеров Бундесвера, – конечно, возникают большие вопросы", — указал Путин.По его словам, всем хорошо известно, что если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий, это исключено, но отношения России и Германии совсем испортит."Поэтому мы рассматриваем на сегодняшний день Федеративную Республику, так же как и многие другие европейские страны, не как нейтральное государство, а как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях, пожалуй, как соучастника этих боевых действий", — отметил президент России.В то же время он указал, что если речь идет о желании поговорить на эту тему, представить какие-то идеи на этот счёт, Россия к этому всегда готова и открыта.Отвечая на вопрос главы агентства EFE Мануэля Санс Минготе по поводу угрозы перевооружения НАТО, Путин также вспомнил об Украине."Сегодняшний кризис отношений между Россией и Западной Европы начался как бы с 2014 года. Но ведь проблема не в том, что Россия как бы присоединила Крым, а проблема в том, что западные страны способствовали госперевороту на Украине", — подчеркнул Путин.Он остановился на заявлениях о необходимости жизни по правилам."Понимаете, мы все время раньше слышали: надо жить по правилам. По каким правилам? Какое же это правило, когда три государства – Франция, Германия, Польша – приехали в Киев и как гаранты подписали бумагу договоренностей между оппозицией и властями во главе с президентом Януковичем. Подписали же три государства, министры иностранных дел? На меня коллега из ФРГ смотрит. Господин Штайнмайер – он тогда был министром иностранных дел – [подписал] своей подписью, а через несколько дней оппозиция совершила госпереворот, и никто даже не чихнул, как будто ничего не происходило, понимаете", — напомнил президент России.Путин задал вопрос, по каким правилам предлагает жить Запад."А потом мы слышим: "Надо жить по правилам". По каким таким правилам? Что вы придумываете? Правила вы пишите для других, а сами ничего не собираетесь соблюдать, что ли? Ну кто же так будет жить по таким правилам?" — отметил Путин.По его словам, именно с этого и начался кризис."Вот с этого начался кризис. Но не потому что Россия с позиции силы действовала. Нет, с позиции силы начали действовать те люди, которых мы до недавнего времени партнерами называли. А бывший замгоссекретаря, госпожа Нуланд, по-моему, прямо сказала: "Мы истратили пять миллиардов долларов. Что же, мы теперь уходить оттуда не собираемся". На переворот истратили пять миллиардов долларов. Ничего себе, откровения такие! Здрасьте, приехали!" — указал президент России.Он отметил, что после развала СССР западные страны начали переписывать под себя правила."После Крыма начались события на Юго-Востоке Украины. Что сделали? На Юго-Востоке люди не признали этот переворот. Вместо того, чтобы с ними договариваться, против них начали применять армию. Мы смотрели на это, смотрели, пытались достичь договоренности – восемь лет, вы понимаете? Это же не пять дней. Восемь лет пытались договориться между киевскими властями, первичным источником власти которых является госпереворот, и тогдашним Юго-Востоком Украины, то есть Донбассом. Но в конце концов нынешние власти заявили: "Нас ничего не устраивает в Минских соглашениях, то есть выполнять не будем". Восемь лет мы терпели, понимаете?" — отметил Путин.Он обратил внимание на судьбу мирного населения."Людей-то жалко, там восемь лет над ними издевались. В конечном итоге и над Русской православной церковью издеваются до сих пор, над русскоязычным населением издеваются. Все делают вид, что ничего не замечают. В конечном итоге мы приняли решение положить конец этому конфликту – да, используя наши Вооружённые Силы", — указал президент России.Отвечая на вопрос генерального директора агентства "Анадолу" Сердара Карагёза о возможности встречи с Владимиром Зеленским президент России указал, что готов к встречам, но есть ряд важных аспектов."Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да, вопрос не в этом: если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет Зеленский, – вопрос не в этом. Вопрос – кто будет подписывать документ? Послушайте, я ничего не придумал. В пропагандистском плане можно говорить все что угодно о легитимности действующих властей. Но нам же важна при решении серьезных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая", — подчеркнул Путин.Он напомнил, что по Конституции Украины президент Украины избирается на пять лет."Способов продления полномочий не существует – даже в условиях военного положения. Там прописано, почитайте внимательно: в условиях военного положения пролонгируются права только парламента, Рады. Там написано, что в условиях военного положения выборы не проводятся. Это правда. Но нигде не написано, что пролонгируются права президента. Нет, всё", — указал Путин.Он также напомнил, что по конституционному устройству Украина – это не парламентская и не президентская республика, а президентско-парламентская."Что это означает? Это означает, что все органы власти формируются президентом. Все считают, что это демократическое общество. Так может быть устроено государство – все назначаются президентом: все военачальники назначаются президентом, все министры назначаются президентом, все губернаторы назначаются президентом – там нет выборности. Но если первое лицо нелегитимное, вся система власти становится нелегитимной", — отметил Путин.Он указал, что России "всё равно, кто ведёт переговоры, даже если это действующий глава режима"."Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку. Но точка, подпись должна стоять легитимных властей, иначе, знаете, придет следующий и выбросит это все в помойку. Так же нельзя, мы же серьёзные вопросы решаем. Поэтому я не отказываюсь от этого – только должна быть проделана большая работа", — подчеркнул президент России.Путин также напомнил о судьбе Минских соглашений и о том, как Украина по воле Запада вышла из переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году."Мы нашли такие формулировки, которые в целом устраивали и нас, и Украину. Нет, потом пришли те, кто хотят увеличивать сейчас расходы на оборону в Европе и за океаном, и сказали: "Не надо – надо побеждать Россию на поле боя". И все, о чем мы договорись, выбросили в помойку. И всё, начали добиваться этой замечательной цели", — указал Путин.Он сообщил, что Россия готова и субстантивно вести переговоры по принципам урегулирования."Надо только, чтобы украинская сторона тоже была к этому готова. И её западные спонсоры, и так называемые союзники не подталкивали к борьбе до последнего украинца, а указывали на реалии сегодняшнего дня и подталкивали к договоренностям, а не к продолжению боевых действий. Вот и всё", — отметил президент России.Он также рассказал, что российская и украинская переговорные группы в контакте друг с другом. По словам Путина, как рассказал ему его помощник — глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский — 18 июня последний разговаривал с главой украинской делегации — министром обороны Украины Рустемом Умеровым. По словам Путина, Мединский и Умеров договариваются о том, чтобы встречаться после 22 июня.О планах Запада — в статье Михаила Павлива "Что задумала Европа, которой нужно время. На наших глазах разворачивается дипломатическая спецоперация".

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https://ukraina.ru/20250618/neudachnyy-vizit-zelenskogo-v-kanadu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-18-iyunya-1063996978.html

https://ukraina.ru/20250618/reshayuschie-sutki-kellog-posetit-belorussiyu-radi-ukrainy-glavnoe-na-utro-18-iyunya-1063990671.html

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эксклюзив, хроники, владимир путин, владимир зеленский, владимир мединский, бундесвер, нато, рада, германия, украина, россия, франция, международные отношения, ес, минские соглашения, эскалация, военная эскалация, санкции, критика, дипломатия