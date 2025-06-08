https://ukraina.ru/20250608/vokrug-bulgakova-shest-redaktsiy-zakatnogo-romana-1063710979.html

"Вокруг Булгакова": шесть редакций "закатного романа"

"Вокруг Булгакова": шесть редакций "закатного романа" - 08.06.2025 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": шесть редакций "закатного романа"

Булгаковеды на основе сохранившихся в архиве писателя черновиков и вариантов текста романа выделяют от пяти до восьми редакций. Некоторые из них переоформлялись, дописывались и издавались под собственными названиями ("Копыто инженера", "Князь тьмы" и др.) как более или менее законченное произведение

2025-06-08T12:00

2025-06-08T12:00

2025-06-08T12:00

"вокруг булгакова"

история

москва

михаил булгаков

владимир немирович-данченко

русская литература

роман

писатель

мастер и маргарита

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Для начала – не всем очевидная, хотя и написанная в самом же романе, истина:"Свежесть бывает только одна – первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!"То же касается текста романа – не смотря на все различия текстов разных издательств (в особенности – первой публикации в журнале "Москва", которая была очень жестоко порезана – не столько из цензурных соображений, сколько для того, чтобы уместить текст в журнал), существует только одна редакция, которая соответствует окончательной версии авторского замысла.Есть мнение, что если бы Булгаков прожил ещё, то он внёс бы ещё какие-то правки, возможно радикально его сократив. Так, например, поступил со своим сценарием Юрий Кара, искренне полагая, что не просто подгоняет роман под кинематографический формат, но и исполняет волю писатели. Мы, однако, об этом знать не можем.Сохранившиеся в более или менее полной форме черновые версии были отвергнуты автором именно потому, что не отражали в достаточной мере его замысел. Соответственно, они не прошли до конца и правку текста, для предания ему того блеска, за который мы любим роман.Да вот сравните хотя бы…Третья редакция:"В час заката на Патриарших Прудах появились двое мужчин. Один из них лет тридцати пяти, одет в дешёвенький заграничный костюм. Лицо имел гладко выбритое, а голову со значительной плешью. Другой был лет на десять моложе первого. Этот был в блузе, носящей нелепое название "толстовка", и в тапочках на ногах. На голове у него была кепка".Окончательная редакция:"Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нёс в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в чёрной роговой оправе. Второй – плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке – был в ковбойке, жёваных белых брюках и в чёрных тапочках".Различие текстов очевидно, как очевиден и выбор читателя…Предварительные варианты могут быть интересны читателям, которые хотят понять, как именно формировался окончательный вид романа, что было использовано, а от чего автор отказался.Это, на самом деле безумно интересно, но… не особенно красиво. Художественная ценность черновых вариантов по определению невысока. Уже просто потому, что тексты эти неполные и незаконченные. И хотелось бы понять, чем закончится так или другая недописанная Булгаковым линия, но единственный путь это прояснить – дописать самому…Вариантов деления черновиков на редакции много. Восемь редакций получается по числу вариантов первой главы. Однако тут следует понимать, что есть варианты, в которые первая глава вообще не попадает, хотя она подразумевается. Кроме того, есть версии, которые до нас просто не дошли – Булгаков минимум дважды сжигал тексты романа.В данном случае мы возьмём вариант деления, предложенный Лидией Яновской – не потому, что он лучше, а потому, что он ничем не хуже других.1. Первая редакция писалась в 1929-31 годах.Это был сатирический роман о весёлых похождениях в Москве конца 20-х Воланда, которого зовут Вельяр Вельярович, по замыслу напоминающий "Похождения Чичикова" или "Дьяволиаду". Тут, понятно, не было ни мастера, ни Маргариты. Зато был специалист по демонологии Феся – совершенно оторванный от жизни книжный червь (нехарактерная для Булгакова злая сатира на интеллигенцию, заставляющая вспомнить ильфапетровского Васисуалия Лоханкина).Сценка на Патриарших была уже в этой редакции, но писатель экспериментировал с разными вариантами начала романа. Была, например, версия начала повествования с рассказа очевидца начальнику отделения милиции о некоем странном явлении.Яновская считает, что эта редакция была полностью Булгаковым уничтожена (о чём он писал в 1930 году в письме к правительству), а то, что осталось – именно несвязанные черновики, отражающие содержание редакции только в общих чертах (тот же Феся, судя по всему, в неё не попал).В этом, и некоторых других редакциях точно указывается время, когда происходят события. Например – июнь (не май!) 1935 года.2. Вторая редакция, написанная в 1932-34 годах. Начинается словами "Дописать раньше, чем умереть".В этой редакции помимо линии Воланда (который является специалистом по белой магии и рассказчиком древних глав) появляется также линия мастера и Маргариты. Но если Маргарита имя получает, то мастер называется поэтом.Древних глав в этой редакции нет.Виктор Лосев позже издал эту редакцию под названием "Великий канцлер". Стоило это делать или нет, вопрос философский. Наверное стоило – из указанных выше соображений. Другое дело, что текст перенёс редакторскую правку и дописывание.3. Третья редакция, написанная в 1934-36 годах.В таком виде она выделяется только Яновской – другие специалисты вторую и третью редакцию объединяют. По мнению Яновской она начинается сразу с 8-й главы ("Поединок между профессором и поэтом").Из примечательного – в этой редакции мастер называет себя мастером и демонстрирует шапочку, что каким-то образом подтверждающую его статус мастера, а Воланд возвращается к чёрной магии.На основе этой редакции было подготовлено издание "Князь тьмы".4. Четвёртая редакция, написанная в 1937-38 годах, получила наконец каноническое название "Мастер и Маргарита".Тут присутствовали все основные линии окончательной линии, но были и эпизоды, которые в окончательную редакцию не вошли.Например, тут Гелла сопровождает Воланда в последнем полёте. Яновская в этой связи полагает выдумкой рассказанную Владимиром Лакшиным историю о том, что Елена Сергеевна решила, что "Миша забыл Геллу" (я не исключаю, что это не выдумка – Елена Сергеевна могла этого не знать, или не помнить, или просто подшутила над Лакшиным).Интересно также и то, что в этой версии нет посланца от Иешуа (фиолетового рыцаря, который позже слился с Коровьевым, или Левия Матвея) и Воланд решает судьбу мастера сам.5. Пятая – единственная изначально машинописная редакция.Её в мае-июне 1938 года печатала Ольга Сергеевна Бокшанская – родная сестра Е.С. Булгаковой и секретарь В.И. Немировича-Данченко (надо отметить, что Булгаков не любил обоих, но уважал профессиональные качества О.С.)Казалось бы, зачем выделять печатную версию в отдельную редакцию? Затем, что Булгаков знал свою манеру работы – он же не просто диктовал текст, но по ходу дела его менял…Вот как процесс его работы был описан в "Театральном романе" (Торопецкая – О.С. Бокшанская)"Надо отдать справедливость Поликсене Торопецкой: дело своё она знала. Она писала десятью пальцами – обеими руками; как только телефон давал сигнал, писала одной рукой, другой снимала трубку, кричала: "Калькутта не понравилась! Самочувствие хорошее..." Демьян Кузьмич входил часто, подбегал к конторке, подавал какие-то бумажки. Торопецкая правым глазом читала их, ставила печати, левой писала на машинке:"Гармоника играет весело, но от этого..."- Нет, погодите, погодите! – вскрикивал я. – Нет, не весело, а что-то бравурное... Или нет... погодите, - я дико смотрел в стену, не зная, как гармоника играет.Торопецкая в это время пудрилась, говорила в телефон какой-то Мисси, что планшетки для корсета захватит в Вене Альберт Альбертович".6. Последняя редакция – та, что в конце концов пошла в печать.За основу была положена печатная версия 1938 года с правками, который вносились вплоть до 13 февраля 1940 года, когда была вписана фраза "Так это, стало быть, литераторы за гробом идут?"При этом надо понимать, что разные издания последней редакции отличаются очень существенно. Лучше брать издания уже XXIвека.

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