https://ukraina.ru/20250517/reuters-posle-peregovorov-v-ssha-usililis-razgovory-o-sanktsiyakh-protiv-rf--1063204888.html
Reuters: после переговоров в США усилились разговоры о санкциях против РФ
Reuters: после переговоров в США усилились разговоры о санкциях против РФ - 17.05.2025 Украина.ру
Reuters: после переговоров в США усилились разговоры о санкциях против РФ
Сенаторы США усилили призывы ввести санкции против России. Об этом 17 мая сообщило агентство Reuters
2025-05-17T10:17
2025-05-17T10:17
2025-05-17T10:17
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По данным издания, 73 из 100 законодателей в Сенате выступают за принятие законопроекта о вторичных рестрикциях. В нижней палате таких значительно меньше — лишь 28 из 435.Сегодня, 17 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что может в случае необходимости ввести санкции против России, но предпочел бы не делать этого. Глава Белого дома выразил уверенность, что ему удастся спланировать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Подробности в материале "Хорошие отношения" с Путиным: Трамп утверждает, что не намерен прибегать к санкциям в отношении РФ.При этом сам президент РФ подчеркивал, что сдерживание и ослабление России является долгосрочной стратегией противников нашей страны, а санкции нанесли серьезный удар прежде всей мировой экономике, ухудшив жизнь миллионов людей.Накануне, 16 мая, в Турции прошли переговоры российской и украинкой делегаций. Подробнее об этом — в публикации Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле.
https://ukraina.ru/20250517/zapadnye-smi-opublikovali-spisok-trebovaniy-rf-na-peregovorakh-s-ukrainoy-v-stambule-1063204665.html
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, сенат, переговоры, санкции, антироссийские санкции
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, сенат, переговоры, санкции, антироссийские санкции
Reuters: после переговоров в США усилились разговоры о санкциях против РФ
Сенаторы США усилили призывы ввести санкции против России. Об этом 17 мая сообщило агентство Reuters