https://ukraina.ru/20250517/khoroshie-otnosheniya-s-putinym-tramp-utverzhdaet-chto-ne-nameren-pribegat-k-sanktsiyam-v-otnoshenii-rf-1063203913.html

"Хорошие отношения" с Путиным: Трамп утверждает, что не намерен прибегать к санкциям в отношении РФ

"Хорошие отношения" с Путиным: Трамп утверждает, что не намерен прибегать к санкциям в отношении РФ - 17.05.2025 Украина.ру

"Хорошие отношения" с Путиным: Трамп утверждает, что не намерен прибегать к санкциям в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что может в случае необходимости ввести санкции против России, но предпочел бы не делать этого. Об этом 17 мая американский лидер рассказал в интервью Fox News

2025-05-17T09:43

2025-05-17T09:43

2025-05-17T09:43

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Отвечая на вопрос издания, намерен ли глава Белого дома усиливать санкционное давление на Москву, он заявил, что "прибегнет к этому, если придется, однако предпочел бы не делать этого".Трамп выразил уверенность, что ему удастся спланировать встречу с президентом России Владимиром Путиным. На замечание журналиста, что российского лидера "нет за столом переговоров", Трамп ответил: "Путин за столом. Он хотел эту встречу. Но я чувствовал, что встречи без меня не может быть". У Владимира Зеленского же, по мнению президента США, "нет карт" на переговорах. Трамп убежден, что без него не может быть сделки. Глава Белого дома отметил, что между Киевом и Москвой "много ненависти", но у него "хорошие отношения" с российским президентом."Поэтому нам нужно встретиться, и я думаю, мы спланируем это", — считает американский лидер. Накануне заместитель спецпосланника президента США Морган Ортэгус заявила, что западная стратегия истощения России провалилась. Она подчеркнула, что администрация Трампа работает над тем, чтобы исправить "многолетнюю провальную и плохую дипломатию" Вашингтона.Тем временем агентство Bloomberg написало, что в Европе дезориентированы тем, что Трамп пока не воплотил угрозы принудить Россию к перемирию. По словам источников, европейские государства "разочарованы" постоянным изменением позиции президента США касательно украинского конфликта. Некоторые еще верят, что Трамп выполнит свои предварительные угрозы о введении вторичных санкций и банковских ограничений против России из-за затягивания с перемирием, пишет издание. Накануне после прошедших переговоров российской и украинской делегаций европейские лидеры вместе с Зеленским позвонили Трампу "жаловаться" на Москву. Подробности в публикации "Россия не хочет прекращения огня": Макрон в гневе, Зеленский требует "решительной реакции".

https://ukraina.ru/20250517/medinskiy-obyasnil-peredachu-kryma-ukraine-v-1954-godu-1063203788.html

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новости, россия, сша, москва, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, переговоры, санкции