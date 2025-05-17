"Хорошие отношения" с Путиным: Трамп утверждает, что не намерен прибегать к санкциям в отношении РФ - 17.05.2025 Украина.ру
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"Хорошие отношения" с Путиным: Трамп утверждает, что не намерен прибегать к санкциям в отношении РФ
"Хорошие отношения" с Путиным: Трамп утверждает, что не намерен прибегать к санкциям в отношении РФ - 17.05.2025 Украина.ру
"Хорошие отношения" с Путиным: Трамп утверждает, что не намерен прибегать к санкциям в отношении РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что может в случае необходимости ввести санкции против России, но предпочел бы не делать этого. Об этом 17 мая американский лидер рассказал в интервью Fox News
2025-05-17T09:43
2025-05-17T09:43
новости
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владимир зеленский
владимир путин
переговоры
санкции
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Отвечая на вопрос издания, намерен ли глава Белого дома усиливать санкционное давление на Москву, он заявил, что "прибегнет к этому, если придется, однако предпочел бы не делать этого".Трамп выразил уверенность, что ему удастся спланировать встречу с президентом России Владимиром Путиным. На замечание журналиста, что российского лидера "нет за столом переговоров", Трамп ответил: "Путин за столом. Он хотел эту встречу. Но я чувствовал, что встречи без меня не может быть". У Владимира Зеленского же, по мнению президента США, "нет карт" на переговорах. Трамп убежден, что без него не может быть сделки. Глава Белого дома отметил, что между Киевом и Москвой "много ненависти", но у него "хорошие отношения" с российским президентом."Поэтому нам нужно встретиться, и я думаю, мы спланируем это", — считает американский лидер. Накануне заместитель спецпосланника президента США Морган Ортэгус заявила, что западная стратегия истощения России провалилась. Она подчеркнула, что администрация Трампа работает над тем, чтобы исправить "многолетнюю провальную и плохую дипломатию" Вашингтона.Тем временем агентство Bloomberg написало, что в Европе дезориентированы тем, что Трамп пока не воплотил угрозы принудить Россию к перемирию. По словам источников, европейские государства "разочарованы" постоянным изменением позиции президента США касательно украинского конфликта. Некоторые еще верят, что Трамп выполнит свои предварительные угрозы о введении вторичных санкций и банковских ограничений против России из-за затягивания с перемирием, пишет издание. Накануне после прошедших переговоров российской и украинской делегаций европейские лидеры вместе с Зеленским позвонили Трампу "жаловаться" на Москву. Подробности в публикации "Россия не хочет прекращения огня": Макрон в гневе, Зеленский требует "решительной реакции".
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новости, россия, сша, москва, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, переговоры, санкции
Новости, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, переговоры, санкции

"Хорошие отношения" с Путиным: Трамп утверждает, что не намерен прибегать к санкциям в отношении РФ

09:43 17.05.2025
 
© Public domain
© Public domain
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Президент США Дональд Трамп заявил, что может в случае необходимости ввести санкции против России, но предпочел бы не делать этого. Об этом 17 мая американский лидер рассказал в интервью Fox News
Отвечая на вопрос издания, намерен ли глава Белого дома усиливать санкционное давление на Москву, он заявил, что "прибегнет к этому, если придется, однако предпочел бы не делать этого".
Трамп выразил уверенность, что ему удастся спланировать встречу с президентом России Владимиром Путиным. На замечание журналиста, что российского лидера "нет за столом переговоров", Трамп ответил: "Путин за столом. Он хотел эту встречу. Но я чувствовал, что встречи без меня не может быть".
У Владимира Зеленского же, по мнению президента США, "нет карт" на переговорах. Трамп убежден, что без него не может быть сделки. Глава Белого дома отметил, что между Киевом и Москвой "много ненависти", но у него "хорошие отношения" с российским президентом.
"Поэтому нам нужно встретиться, и я думаю, мы спланируем это", — считает американский лидер.
Накануне заместитель спецпосланника президента США Морган Ортэгус заявила, что западная стратегия истощения России провалилась. Она подчеркнула, что администрация Трампа работает над тем, чтобы исправить "многолетнюю провальную и плохую дипломатию" Вашингтона.
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Тем временем агентство Bloomberg написало, что в Европе дезориентированы тем, что Трамп пока не воплотил угрозы принудить Россию к перемирию. По словам источников, европейские государства "разочарованы" постоянным изменением позиции президента США касательно украинского конфликта.
Некоторые еще верят, что Трамп выполнит свои предварительные угрозы о введении вторичных санкций и банковских ограничений против России из-за затягивания с перемирием, пишет издание.
Накануне после прошедших переговоров российской и украинской делегаций европейские лидеры вместе с Зеленским позвонили Трампу "жаловаться" на Москву. Подробности в публикации "Россия не хочет прекращения огня": Макрон в гневе, Зеленский требует "решительной реакции".
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