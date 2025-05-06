"Демонтаж" оппонентов и тарифные войны: Ющук про плюсы и минусы первых 100 дней президентства Трампа - 06.05.2025 Украина.ру
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"Демонтаж" оппонентов и тарифные войны: Ющук про плюсы и минусы первых 100 дней президентства Трампа
"Демонтаж" оппонентов и тарифные войны: Ющук про плюсы и минусы первых 100 дней президентства Трампа - 06.05.2025 Украина.ру
"Демонтаж" оппонентов и тарифные войны: Ющук про плюсы и минусы первых 100 дней президентства Трампа
Сейчас Трамп занимается "демонтажом" политических оппонентов, лишая их рычагов влияния. Также он склоняет к торговой сделке азиатские и европейские страны, которым ранее угрожал повышением тарифов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
2025-05-06T03:30
2025-05-06T03:30
новости
сша
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россия
дональд трамп
евгений ющук
тарифы
рейтинг
президент сша
мигранты
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На днях было 100 дней, как 47-й президент США Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. Этот период на государственном посту принято считать важным рубежом, по которому оценивают, каким будет оставшийся президентский срок.По его словам, президента США стимулирует то, что, если он сейчас не снесет своих оппонентов, пока у него еще есть какие-то рейтинги, то потом они уничтожат его самого.Поэтому сейчас Трамп занимается устранением своих политических оппонентов, лишая их рычагов влияния и доступа к бюджету, указал политтехнолог.Кроме того, президент США уже склоняет пойти на торговую сделку азиатские и европейские страны, которым он угрожал повышением тарифов. Паломничество желающих договориться уже идет и будет продолжаться, добавил Ющук."Что конкретно будет делать Китай, я достоверно не могу сейчас сказать, потому что есть и политические, и экономические моменты. Но то, что руководитель Китая экстренно отправился по азиатским странам договариваться, говорит о его сильной обеспокоенности ситуацией", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.О том, почему в сделке по природным ресурсам не упоминаются гарантии безопасности для Украины — в материале "Олег Иванов: Сделка Трампа является важной частью плана извлечения США прибыли из украинского кризиса" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250505/pochemu-lyubaya-ukraina-opasna-dlya-rossii-i-stoit-li-dogovarivatsya-s-zelenskim--mikheev--1062939169.html
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новости, сша, китай, россия, дональд трамп, евгений ющук, тарифы, рейтинг, президент сша, мигранты, торговая война
Новости, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Евгений Ющук, тарифы, рейтинг, президент США, мигранты, торговая война

"Демонтаж" оппонентов и тарифные войны: Ющук про плюсы и минусы первых 100 дней президентства Трампа

03:30 06.05.2025
 
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© Public domain
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Сейчас Трамп занимается "демонтажом" политических оппонентов, лишая их рычагов влияния. Также он склоняет к торговой сделке азиатские и европейские страны, которым ранее угрожал повышением тарифов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
На днях было 100 дней, как 47-й президент США Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. Этот период на государственном посту принято считать важным рубежом, по которому оценивают, каким будет оставшийся президентский срок.

"Трамп заявил, что сломает старую систему, и он эффективно это делает. Новую не строит, но старую точно разрушает. С миграцией внутри Соединенных Штатов вполне продуктивно борется. Поэтому скорее плюсов у него больше, чем минусов", — отметил Ющук.

По его словам, президента США стимулирует то, что, если он сейчас не снесет своих оппонентов, пока у него еще есть какие-то рейтинги, то потом они уничтожат его самого.
Поэтому сейчас Трамп занимается устранением своих политических оппонентов, лишая их рычагов влияния и доступа к бюджету, указал политтехнолог.
Кроме того, президент США уже склоняет пойти на торговую сделку азиатские и европейские страны, которым он угрожал повышением тарифов. Паломничество желающих договориться уже идет и будет продолжаться, добавил Ющук.
"Что конкретно будет делать Китай, я достоверно не могу сейчас сказать, потому что есть и политические, и экономические моменты. Но то, что руководитель Китая экстренно отправился по азиатским странам договариваться, говорит о его сильной обеспокоенности ситуацией", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
О том, почему в сделке по природным ресурсам не упоминаются гарантии безопасности для Украины — в материале "Олег Иванов: Сделка Трампа является важной частью плана извлечения США прибыли из украинского кризиса" на сайте Украина.ру.
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