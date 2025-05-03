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Бойцы КНДР, сделка Украины и США, обращение Зеленкого и уволенный Уолтц. Неделя в фотографиях

Бойцы КНДР, сделка Украины и США, обращение Зеленкого и уволенный Уолтц. Неделя в фотографиях - 03.05.2025 Украина.ру

Бойцы КНДР, сделка Украины и США, обращение Зеленкого и уволенный Уолтц. Неделя в фотографиях

За минувшую неделю мир в который раз перевернулся с ног на голову: умоляющий Зеленский на встрече с Трампом; храбрые бойцы КНДР на поле боя; отвергнутое Киевом перемирие; вымученная сделка Украины и США; кадровые перестановки в администрации главы Белого дома и годовщина трагедии в Доме профсоюзов

2025-05-03T07:30

2025-05-03T07:30

2025-05-03T07:30

фото

эксклюзив

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

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В субботу, 26 апреля, перед началом прощальной церемонии с Папой Римским президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели короткую встречу. Тогда украинские и западные издания отмечали, что беседа между политиками длилась не более пары минут.Спустя несколько дней Зеленский отменил интервью для американского канала ABC после "некоторых технических проблем с переводом". Источник издания Axios заявил, что прошедшая в Ватикане встреча с Трампом была "отличной" для Зеленского, и он "не хотел рисковать", рассказывая о ней в СМИ.Также выяснилось, что во время встречи в Ватикане украинский политик упрашивал американского лидера не выходить из переговорного процесса, касающегося конфликта.Помимо этого, в субботу на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов, после чего там начался пожар. Тогда президент России Владимир Путин распорядился направить в Иран несколько самолетов МЧС для помощи в тушении пожара. По последним данным, число погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббасе выросло до 46.Кроме того, в субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада российскому президенту сообщил, что с освобождением последнего населенного пункта в Курской области — приграничного села Горналь — разгром вторгшейся группировки ВСУ завершен. Герасимов уточнил, что в ходе провального вторжения в российский регион украинские войска потеряли более 76 тысяч военных убитыми и ранеными.Уже в воскресенье, 27 апреля, появились фотографии военнослужащих Корейской Народной Демократической Республики. Генерал отметил вклад северокорейских бойцов. Он заявил, что военнослужащие КНДР оказали значительную помощь в освобождении Курской области.В понедельник, 28 апреля, произошли масштабные сбои в подаче электроэнергии в Испании. Перебои также затронули Португалию, Францию, Италию и Андорру. Спустя несколько дней испанская Национальная судебная коллегия приняла решение засекретить разбирательство по данному делу.Кроме того, в понедельник президент России объявил перемирие в дни 80-летия Победы: с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая. Также в заявлении Владимира Путина было сказано, что украинская сторона должна последовать этому примеру.В Кремле подчеркнули, что “в случае нарушений перемирия украинской стороной ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ”. В ответ на это Киев фактически отверг предложение российского лидера.На следующий день, 29 апреля, Зеленский намекнул на провокацию со стороны Украины в виде удара по Москве во время проведения Парада Победы. "Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают", — заявил глава киевского режима в своем обращении.Секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко, в свою очередь, подчеркнул, что Украина имеет возможности, которые позволили бы осуществить подобного рода угрозы.Между тем во вторник член Палаты представителей Конгресса Шри Танедар (демократ от штата Мичиган) заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении президента США. Он обвинил главу государства в нарушениях конституции и попытке узурпировать власть. В общей сложности конгрессмен выдвинул Трампу семь обвинений.А конгрессмен-республиканец Джо Уилсон сказал, что выступает за вступление Украины в НАТО. Он также уточнил, что в случае прекращения огня на Украине там должны быть дислоцированы миротворцы.В среду, 30 апреля, Трамп отметил на посту главы государства 100 дней. На митинге, проходившем в штате Мичиган по случаю этой даты, он заявил, что за прошедшее время была проделана большая работа, причем не только внутри страны, но и в части внешней политики.В среду также стало известно, что в Ханты-Мансийске двое завербованных Украиной агентов пострадали при случайном взрыве СВУ (самодельного взрывного устройства). Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.Отмечается, что подозреваемые — уроженец Украины и гражданин Белоруссии — готовили в Ханты-Мансийске по заданию киевских властей теракт против российского военнослужащего. В момент сбора бомбы произошла ее детонация, в результате чего были разрушены две квартиры в многоэтажном жилом доме.В тот же день, 30 апреля, министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко подписали в Вашингтоне соглашение о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления — документ, известный как сделка по редкоземельным металлам.В рамках соглашения стороны создали двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Бессент заявил, что достигнутая сделка демонстрирует России долгосрочную приверженность Америки мирному процессу по урегулированию кризиса на Украине.В четверг, 1 мая, издания CBS и Politico со ссылкой на источники сообщили, что советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои должности. В публикации Axios отмечалось, что Уолтц не сработался со многими коллегами в администрации Трампа. В тот же день американский лидер в своей соцсети написал, что номинировал Уолтца на пост постоянного представителя США в ООН. Обязанности политика временно будет исполнять госсекретарь Марко Рубио.В пятницу, 2 мая, в Одессе вспоминали трагедию 11-летней давности. По официальным данным, в результате поджога одесского Дома профсоюзов погибли 48 человек, около 250 получили ожоги, огнестрельные и другие травмы. В тот день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Телеграм-канале написал, что "расследование обстоятельств трагедии не было доведено до конца, а виновные так и не понесли ответственности". Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему массового убийства в публикации Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны.

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