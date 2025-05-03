Бойцы КНДР, сделка Украины и США, обращение Зеленкого и уволенный Уолтц. Неделя в фотографиях
За минувшую неделю мир в который раз перевернулся с ног на голову: умоляющий Зеленский на встрече с Трампом; храбрые бойцы КНДР на поле боя; отвергнутое Киевом перемирие; вымученная сделка Украины и США; кадровые перестановки в администрации главы Белого дома и годовщина трагедии в Доме профсоюзов
В субботу, 26 апреля, перед началом прощальной церемонии с Папой Римским президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели короткую встречу. Тогда украинские и западные издания отмечали, что беседа между политиками длилась не более пары минут.
Также выяснилось, что во время встречи в Ватикане украинский политик упрашивал американского лидера не выходить из переговорного процесса, касающегося конфликта.
© Пресс-служба президента Украины
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© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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© Пресс-служба президента Украины
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© AP
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© Пресс-служба президента Украины
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© Пресс-служба президента Украины
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© Пресс-служба президента Украины
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© Пресс-служба президента Украины
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© AP
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© AP
Помимо этого, в субботу на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов, после чего там начался пожар. Тогда президент России Владимир Путин распорядился направить в Иран несколько самолетов МЧС для помощи в тушении пожара. По последним данным, число погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббасе выросло до 46.
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© AP / Mohammad Rasoul Moradi
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© AP / Mohammad Rasoul Moradi
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© Getty Images / Contributor
© Getty Images / Contributor
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© Getty Images / Contributor
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© AP
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© AP / Mohammad Rasoul Moradi
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© Getty Images / Contributor
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© Getty Images / Contributor
Кроме того, в субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада российскому президенту сообщил, что с освобождением последнего населенного пункта в Курской области — приграничного села Горналь — разгром вторгшейся группировки ВСУ завершен. Герасимов уточнил, что в ходе провального вторжения в российский регион украинские войска потеряли более 76 тысяч военных убитыми и ранеными.
Уже в воскресенье, 27 апреля, появились фотографии военнослужащих Корейской Народной Демократической Республики. Генерал отметил вклад северокорейских бойцов. Он заявил, что военнослужащие КНДР оказали значительную помощь в освобождении Курской области.
В понедельник, 28 апреля, произошли масштабные сбои в подаче электроэнергии в Испании. Перебои также затронули Португалию, Францию, Италию и Андорру. Спустя несколько дней испанская Национальная судебная коллегия приняла решение засекретить разбирательство по данному делу.
© AP / Emilio Morenatti
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© AP / Emilio Morenatti
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© AP / Manu Fernandez
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© AP / Emilio Morenatti
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© Getty Images / Anadolu
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© Getty Images / NurPhoto
Кроме того, в понедельник президент России объявил перемирие в дни 80-летия Победы: с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая. Также в заявлении Владимира Путина было сказано, что украинская сторона должна последовать этому примеру.
Секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко, в свою очередь, подчеркнул, что Украина имеет возможности, которые позволили бы осуществить подобного рода угрозы.
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Между тем во вторник член Палаты представителей Конгресса Шри Танедар (демократ от штата Мичиган) заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении президента США. Он обвинил главу государства в нарушениях конституции и попытке узурпировать власть. В общей сложности конгрессмен выдвинул Трампу семь обвинений.
А конгрессмен-республиканец Джо Уилсон сказал, что выступает за вступление Украины в НАТО. Он также уточнил, что в случае прекращения огня на Украине там должны быть дислоцированы миротворцы.
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© коллаж Украина.Ру
В среду, 30 апреля, Трамп отметил на посту главы государства 100 дней. На митинге, проходившем в штате Мичиган по случаю этой даты, он заявил, что за прошедшее время была проделана большая работа, причем не только внутри страны, но и в части внешней политики.
© AP / Paul Sancya
© AP / Paul Sancya
В среду также стало известно, что в Ханты-Мансийске двое завербованных Украиной агентов пострадали при случайном взрыве СВУ (самодельного взрывного устройства). Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Отмечается, что подозреваемые — уроженец Украины и гражданин Белоруссии — готовили в Ханты-Мансийске по заданию киевских властей теракт против российского военнослужащего. В момент сбора бомбы произошла ее детонация, в результате чего были разрушены две квартиры в многоэтажном жилом доме.
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В тот же день, 30 апреля, министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко подписали в Вашингтоне соглашение о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления — документ, известный как сделка по редкоземельным металлам.
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© Telegram-канал "Политика Страны"
В четверг, 1 мая, издания CBS и Politico со ссылкой на источники сообщили, что советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои должности. В публикации Axios отмечалось, что Уолтц не сработался со многими коллегами в администрации Трампа.
В тот же день американский лидер в своей соцсети написал, что номинировал Уолтца на пост постоянного представителя США в ООН. Обязанности политика временно будет исполнять госсекретарь Марко Рубио.
© MichaelWaltzforCongress / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
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© MichaelWaltzforCongress / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
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© MichaelWaltzforCongress / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
В пятницу, 2 мая, в Одессе вспоминали трагедию 11-летней давности. По официальным данным, в результате поджога одесского Дома профсоюзов погибли 48 человек, около 250 получили ожоги, огнестрельные и другие травмы.
В тот день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Телеграм-канале написал, что "расследование обстоятельств трагедии не было доведено до конца, а виновные так и не понесли ответственности".
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему массового убийства в публикации Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны.
© Агентство "Одесса-медиа" / Перейти в фотобанкМассовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе.
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© РИА Новости . Александр Полищук / Перейти в фотобанкЛюди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Справа: на лицо и волосы девушки попал тряпичный кляп с горючей смесью от брошенной бутылки "коктейля Молотова".
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Люди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Справа: на лицо и волосы девушки попал тряпичный кляп с горючей смесью от брошенной бутылки "коктейля Молотова".
© Агентство "Одесса-медиа" / Перейти в фотобанкМассовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе.
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Люди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Справа: на лицо и волосы девушки попал тряпичный кляп с горючей смесью от брошенной бутылки "коктейля Молотова".
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