https://ukraina.ru/20250430/pri-podgotovke-k-teraktu-v-khanty-mansiyske-ukrainskie-agenty-podorvali-sami-sebya-1062859574.html

При подготовке к теракту: в Ханты-Мансийске украинские агенты подорвали сами себя

При подготовке к теракту: в Ханты-Мансийске украинские агенты подорвали сами себя - 30.04.2025 Украина.ру

При подготовке к теракту: в Ханты-Мансийске украинские агенты подорвали сами себя

Двое завербованных Украиной агентов пострадали при случайном взрыве СВУ (самодельного взрывного устройства) в Ханты-Мансийске. Об этом 30 апреля сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России

2025-04-30T10:49

2025-04-30T10:49

2025-04-30T10:57

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Отмечается, что подозреваемые — уроженец Украины и гражданин Белоруссии — готовили в Ханты-Мансийске по заданию киевских властей теракт против российского военнослужащего. В момент сбора бомбы произошла ее детонация, в результате чего были разрушены две квартиры в многоэтажном жилом доме.Стало известно, что с травмами различной степени тяжести в больницы попали пять человек, включая подозреваемых. ФСБ также сообщила о задержании гражданина Молдавии, который привез компоненты для изготовления взрывчатки.Российские СМИ уточняют, что компоненты СВУ для предполагаемого теракта в ХМАО доставили транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию. Телеграм-канал Mash утверждает, что вышеописанные события произошли 12 апреля этого года. "Компоненты СВУ были закамуфлированы в аккумуляторном шуруповёрте и ароматической свече. Передавал их молдаванину агент укрспецслужб Валентин Павлюк в Ивано-Франковске", — говорится в публикации.Следственный комитет РФ заявил, что фигуранты дела о взрыве в жилом доме в Ханты-Мансийске заключены под стражу. Уголовное дело возбуждено по факту непроизвольного взрыва СВУ.Это далеко не первая новость о подготовке украинской стороной терактов против военнослужащих ВС РФ. Например, в пятницу, 25 апреля, погиб генерал Генштаба МО РФ Ярослав Москалик. Когда он выходил из своего дома в Балашихе рано утром, во дворе сработало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к одному из автомобилей.На следующий день российские силовики задержали Игната Кузина, который готовил этот теракт по указанию украинской разведки. В содеянном злоумышленник сознался, сообщив, что сделать это согласился за денежное вознаграждение. После случившегося стало известно, что Киев признал свою причастность к теракту против генерала РФ Москалика и погибший генерал Генштаба Москалик руководил мониторингом в зоне СВО.

https://ukraina.ru/20250425/moskalik-byl-kostyu-v-gorle-u-vragov-smi-nashli-ubiytsu-generala-im-okazalsya-ukrainets-1062760861.html

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