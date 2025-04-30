При подготовке к теракту: в Ханты-Мансийске украинские агенты подорвали сами себя - 30.04.2025 Украина.ру
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При подготовке к теракту: в Ханты-Мансийске украинские агенты подорвали сами себя
При подготовке к теракту: в Ханты-Мансийске украинские агенты подорвали сами себя - 30.04.2025 Украина.ру
При подготовке к теракту: в Ханты-Мансийске украинские агенты подорвали сами себя
Двое завербованных Украиной агентов пострадали при случайном взрыве СВУ (самодельного взрывного устройства) в Ханты-Мансийске. Об этом 30 апреля сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России
2025-04-30T10:49
2025-04-30T10:57
новости
ханты-мансийск
россия
фсб
следственный комитет
украина
агент
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Отмечается, что подозреваемые — уроженец Украины и гражданин Белоруссии — готовили в Ханты-Мансийске по заданию киевских властей теракт против российского военнослужащего. В момент сбора бомбы произошла ее детонация, в результате чего были разрушены две квартиры в многоэтажном жилом доме.Стало известно, что с травмами различной степени тяжести в больницы попали пять человек, включая подозреваемых. ФСБ также сообщила о задержании гражданина Молдавии, который привез компоненты для изготовления взрывчатки.Российские СМИ уточняют, что компоненты СВУ для предполагаемого теракта в ХМАО доставили транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию. Телеграм-канал Mash утверждает, что вышеописанные события произошли 12 апреля этого года. "Компоненты СВУ были закамуфлированы в аккумуляторном шуруповёрте и ароматической свече. Передавал их молдаванину агент укрспецслужб Валентин Павлюк в Ивано-Франковске", — говорится в публикации.Следственный комитет РФ заявил, что фигуранты дела о взрыве в жилом доме в Ханты-Мансийске заключены под стражу. Уголовное дело возбуждено по факту непроизвольного взрыва СВУ.Это далеко не первая новость о подготовке украинской стороной терактов против военнослужащих ВС РФ. Например, в пятницу, 25 апреля, погиб генерал Генштаба МО РФ Ярослав Москалик. Когда он выходил из своего дома в Балашихе рано утром, во дворе сработало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к одному из автомобилей.На следующий день российские силовики задержали Игната Кузина, который готовил этот теракт по указанию украинской разведки. В содеянном злоумышленник сознался, сообщив, что сделать это согласился за денежное вознаграждение. После случившегося стало известно, что Киев признал свою причастность к теракту против генерала РФ Москалика и погибший генерал Генштаба Москалик руководил мониторингом в зоне СВО.
https://ukraina.ru/20250425/moskalik-byl-kostyu-v-gorle-u-vragov-smi-nashli-ubiytsu-generala-im-okazalsya-ukrainets-1062760861.html
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новости, ханты-мансийск, россия, фсб, следственный комитет, украина, агент
Новости, Ханты-Мансийск, Россия, ФСБ, Следственный комитет, Украина, агент

При подготовке к теракту: в Ханты-Мансийске украинские агенты подорвали сами себя

10:49 30.04.2025 (обновлено: 10:57 30.04.2025)
 
© СЛЕДКОМ / Telegram
© СЛЕДКОМ / Telegram
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Двое завербованных Украиной агентов пострадали при случайном взрыве СВУ (самодельного взрывного устройства) в Ханты-Мансийске. Об этом 30 апреля сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России
Отмечается, что подозреваемые — уроженец Украины и гражданин Белоруссии — готовили в Ханты-Мансийске по заданию киевских властей теракт против российского военнослужащего. В момент сбора бомбы произошла ее детонация, в результате чего были разрушены две квартиры в многоэтажном жилом доме.
Стало известно, что с травмами различной степени тяжести в больницы попали пять человек, включая подозреваемых. ФСБ также сообщила о задержании гражданина Молдавии, который привез компоненты для изготовления взрывчатки.
Российские СМИ уточняют, что компоненты СВУ для предполагаемого теракта в ХМАО доставили транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию. Телеграм-канал Mash утверждает, что вышеописанные события произошли 12 апреля этого года.
© Telegram-канал Mash
© Telegram-канал Mash
"Компоненты СВУ были закамуфлированы в аккумуляторном шуруповёрте и ароматической свече. Передавал их молдаванину агент укрспецслужб Валентин Павлюк в Ивано-Франковске", — говорится в публикации.
Следственный комитет РФ заявил, что фигуранты дела о взрыве в жилом доме в Ханты-Мансийске заключены под стражу. Уголовное дело возбуждено по факту непроизвольного взрыва СВУ.
Это далеко не первая новость о подготовке украинской стороной терактов против военнослужащих ВС РФ. Например, в пятницу, 25 апреля, погиб генерал Генштаба МО РФ Ярослав Москалик. Когда он выходил из своего дома в Балашихе рано утром, во дворе сработало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к одному из автомобилей.
На следующий день российские силовики задержали Игната Кузина, который готовил этот теракт по указанию украинской разведки. В содеянном злоумышленник сознался, сообщив, что сделать это согласился за денежное вознаграждение.
Генерал-лейтенант Ярослав Москалик
25 апреля, 16:11
По соседству с убийцей: СМИ раскрыли неожиданные детали смерти генерала МоскаликаИсполнитель убийства генерала Генштаба МО РФ Ярослава Москалика "жил с ним в одном подъезде". При этом родом он из Сумской области Украины. Об этом 25 апреля написал Телеграм-канал ВAZA
После случившегося стало известно, что Киев признал свою причастность к теракту против генерала РФ Москалика и погибший генерал Генштаба Москалик руководил мониторингом в зоне СВО.
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