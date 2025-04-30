При подготовке к теракту: в Ханты-Мансийске украинские агенты подорвали сами себя
10:49 30.04.2025 (обновлено: 10:57 30.04.2025)
© СЛЕДКОМ / Telegram
© СЛЕДКОМ / Telegram
Двое завербованных Украиной агентов пострадали при случайном взрыве СВУ (самодельного взрывного устройства) в Ханты-Мансийске. Об этом 30 апреля сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России
Отмечается, что подозреваемые — уроженец Украины и гражданин Белоруссии — готовили в Ханты-Мансийске по заданию киевских властей теракт против российского военнослужащего. В момент сбора бомбы произошла ее детонация, в результате чего были разрушены две квартиры в многоэтажном жилом доме.
Российские СМИ уточняют, что компоненты СВУ для предполагаемого теракта в ХМАО доставили транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию. Телеграм-канал Mash утверждает, что вышеописанные события произошли 12 апреля этого года.
© Telegram-канал Mash
© Telegram-канал Mash
"Компоненты СВУ были закамуфлированы в аккумуляторном шуруповёрте и ароматической свече. Передавал их молдаванину агент укрспецслужб Валентин Павлюк в Ивано-Франковске", — говорится в публикации.
Следственный комитет РФ заявил, что фигуранты дела о взрыве в жилом доме в Ханты-Мансийске заключены под стражу. Уголовное дело возбуждено по факту непроизвольного взрыва СВУ.
Это далеко не первая новость о подготовке украинской стороной терактов против военнослужащих ВС РФ. Например, в пятницу, 25 апреля, погиб генерал Генштаба МО РФ Ярослав Москалик. Когда он выходил из своего дома в Балашихе рано утром, во дворе сработало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к одному из автомобилей.
На следующий день российские силовики задержали Игната Кузина, который готовил этот теракт по указанию украинской разведки. В содеянном злоумышленник сознался, сообщив, что сделать это согласился за денежное вознаграждение.
После случившегося стало известно, что Киев признал свою причастность к теракту против генерала РФ Москалика и погибший генерал Генштаба Москалик руководил мониторингом в зоне СВО.
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