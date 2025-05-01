"Уже уволили": Уолтц покинул пост помощника Трампа по нацбезопасности — Fox News - 01.05.2025 Украина.ру
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"Уже уволили": Уолтц покинул пост помощника Трампа по нацбезопасности — Fox News
"Уже уволили": Уолтц покинул пост помощника Трампа по нацбезопасности — Fox News - 01.05.2025 Украина.ру
"Уже уволили": Уолтц покинул пост помощника Трампа по нацбезопасности — Fox News
Советника президента США по нацбезопасности Уолтца и его заместителя Вонга уже уволили, сообщает Fox News
2025-05-01T18:48
2025-05-01T18:49
новости
сша
украина
йемен
майк уолтц
дональд трамп
fox news
нацбезопасность
рютте
увольнение
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Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг сегодня покинули офис, говорится в публикации телеканала.Попавший в Signal-скандал советник Трампа по нацбезопасности Уолтц и его заместитель Вонг уйдут в отставку, сообщал ранее CBS News со ссылкой на источники. По данным издания, с момента этого скандала в Белом доме шла дискуссия об увольнении Уолтца.Слухи об отставке Уолтца появились после того, как он по ошибке добавил в закрытый чат чиновников США в мессенджере Signal журналиста Atlantic Джеффри Голдберга. В чате обсуждались планы о нанесении ударов по хуситам в Йемене. Однако тогда Трамп публично поддержал Уолтца, назвав его "хорошим человеком", который "усвоил урок".Ранее советник Трампа по нацбезопасности сообщил о продвижении в процессе урегулирования на Украине. По его мнению, стороны "все ближе и ближе" к заключению мирного соглашения."Процесс продвигается. Иногда он сопровождается взлетами и падениями. Еще 100 дней назад никто об этом и не говорил. Генсек НАТО [Марк Рютте] приехал в Овальный кабинет, сидел за мной и сказал, что только президент Трамп может сблизить стороны конфликта. Мы были там. Мы все ближе и ближе к решению", — заявил Уолтц.Подробно о результатах первых 100 дней президентства Трампа — в материале Евгении Кондаковой "Это грязная работа. Почему Трамп не смог приблизить конец конфликта на Украине за 100 дней президентства".
https://ukraina.ru/20250501/ssha-i-ukraina-zaklyuchili-sdelku-o-poleznykh-iskopaemykh-chto-izvestno-1062890062.html
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новости, сша, украина, йемен, майк уолтц, дональд трамп, fox news, нацбезопасность, рютте, увольнение, скандал, чиновник
Новости, США, Украина, Йемен, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Fox News, нацбезопасность, Рютте, увольнение, скандал, чиновник

"Уже уволили": Уолтц покинул пост помощника Трампа по нацбезопасности — Fox News

18:48 01.05.2025 (обновлено: 18:49 01.05.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
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Советника президента США по нацбезопасности Уолтца и его заместителя Вонга уже уволили, сообщает Fox News
Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг сегодня покинули офис, говорится в публикации телеканала.
Попавший в Signal-скандал советник Трампа по нацбезопасности Уолтц и его заместитель Вонг уйдут в отставку, сообщал ранее CBS News со ссылкой на источники. По данным издания, с момента этого скандала в Белом доме шла дискуссия об увольнении Уолтца.
Слухи об отставке Уолтца появились после того, как он по ошибке добавил в закрытый чат чиновников США в мессенджере Signal журналиста Atlantic Джеффри Голдберга. В чате обсуждались планы о нанесении ударов по хуситам в Йемене.
Однако тогда Трамп публично поддержал Уолтца, назвав его "хорошим человеком", который "усвоил урок".
Ранее советник Трампа по нацбезопасности сообщил о продвижении в процессе урегулирования на Украине. По его мнению, стороны "все ближе и ближе" к заключению мирного соглашения.
"Процесс продвигается. Иногда он сопровождается взлетами и падениями. Еще 100 дней назад никто об этом и не говорил. Генсек НАТО [Марк Рютте] приехал в Овальный кабинет, сидел за мной и сказал, что только президент Трамп может сблизить стороны конфликта. Мы были там. Мы все ближе и ближе к решению", — заявил Уолтц.
Подробно о результатах первых 100 дней президентства Трампа — в материале Евгении Кондаковой "Это грязная работа. Почему Трамп не смог приблизить конец конфликта на Украине за 100 дней президентства".
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18:48"Уже уволили": Уолтц покинул пост помощника Трампа по нацбезопасности — Fox News
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