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Киев и Вашингтон подписали сделку о природных ресурсах Украины — минфин США

Киев и Вашингтон подписали сделку о природных ресурсах Украины — минфин США - 01.05.2025 Украина.ру

Киев и Вашингтон подписали сделку о природных ресурсах Украины — минфин США

Вашингтон и Киев заключили сделку о природных ресурсах Украины. Об этом сообщили в Министерстве финансов США

2025-05-01T09:36

2025-05-01T09:36

2025-05-01T09:36

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природные ресурсы

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В рамках сделки по природным ресурсам будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины, сообщили в американском минфине.Глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США – Украина". Текст сделки еще не опубликован, его краткое содержание министр изложила на своей странице в соцсетях.По версии Свириденко, согласно условиям сделки, ресурсы остаются в собственности Украины. Совместный фонд будет создан на условиях 50/50, при этом ни одна из сторон не будет иметь преимущественного голоса. Свириденко отметила, что данный инвестиционный фонд будет наполняться доходами от новых разработок. Речь идёт о 50% средств от лицензий на новые – то есть, выданные после начала действия договора – проекты в сфере критически важных материалов, нефти и газа, сообщила министр.Доходы от уже начатых проектов или запланированные бюджетные поступления от них не включаются. Уже оказанная Украине американская помощь как взнос в Фонд не засчитывается, указала Свириденко.США вкладывают средства либо деньгами, либо в форме новой военной помощи - например, систем ПВО для Украины. Судя по формулировкам Свириденко, это будут решать американцы. "Мы ожидаем, что в первые 10 лет прибыль и доходы Фонда не будут распределяться, а могут только реинвестироваться в Украину — в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", — заявила министр. По словам Свириденко, договор не предусматривает изменений в структуре собственности госкомпаний. Такие крупные компании, как "Укрнафта" или "Энергоатом" остаются в собственности государства.Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США готовы подписать сделку с Украиной по минералам уже в среду, но Украина в последний момент предложила правки.Также на эту тему в новостях: "США смогут поставлять военную помощь на Украину по соглашению о недрах – Шмыгаль".

https://ukraina.ru/20250422/a-my-ikh-tuda-zakapyvali-vlasti-ukrainy-populyarno-obyasnili-komu-prinadlezhat-resursy-1062677317.html

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новости, украина, сша, киев, укрнафта, энергоатом, министерство финансов, сделка, ресурсы, природные ресурсы, экономика, новости украины, главные новости