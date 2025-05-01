Киев и Вашингтон подписали сделку о природных ресурсах Украины — минфин США - 01.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250501/kiev-i-vashington-podpisali-sdelku-o-prirodnykh-resursakh-ukrainy--minfin-ssha-1062887788.html
Киев и Вашингтон подписали сделку о природных ресурсах Украины — минфин США
Киев и Вашингтон подписали сделку о природных ресурсах Украины — минфин США - 01.05.2025 Украина.ру
Киев и Вашингтон подписали сделку о природных ресурсах Украины — минфин США
Вашингтон и Киев заключили сделку о природных ресурсах Украины. Об этом сообщили в Министерстве финансов США
2025-05-01T09:36
2025-05-01T09:36
новости
украина
сша
киев
укрнафта
энергоатом
министерство финансов
сделка
ресурсы
природные ресурсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/01/1062887664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f43eb48d3591a402a724574f95220bd4.jpg
В рамках сделки по природным ресурсам будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины, сообщили в американском минфине.Глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США – Украина". Текст сделки еще не опубликован, его краткое содержание министр изложила на своей странице в соцсетях.По версии Свириденко, согласно условиям сделки, ресурсы остаются в собственности Украины. Совместный фонд будет создан на условиях 50/50, при этом ни одна из сторон не будет иметь преимущественного голоса. Свириденко отметила, что данный инвестиционный фонд будет наполняться доходами от новых разработок. Речь идёт о 50% средств от лицензий на новые – то есть, выданные после начала действия договора – проекты в сфере критически важных материалов, нефти и газа, сообщила министр.Доходы от уже начатых проектов или запланированные бюджетные поступления от них не включаются. Уже оказанная Украине американская помощь как взнос в Фонд не засчитывается, указала Свириденко.США вкладывают средства либо деньгами, либо в форме новой военной помощи - например, систем ПВО для Украины. Судя по формулировкам Свириденко, это будут решать американцы. "Мы ожидаем, что в первые 10 лет прибыль и доходы Фонда не будут распределяться, а могут только реинвестироваться в Украину — в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", — заявила министр. По словам Свириденко, договор не предусматривает изменений в структуре собственности госкомпаний. Такие крупные компании, как "Укрнафта" или "Энергоатом" остаются в собственности государства.Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США готовы подписать сделку с Украиной по минералам уже в среду, но Украина в последний момент предложила правки.Также на эту тему в новостях: "США смогут поставлять военную помощь на Украину по соглашению о недрах – Шмыгаль".
https://ukraina.ru/20250422/a-my-ikh-tuda-zakapyvali-vlasti-ukrainy-populyarno-obyasnili-komu-prinadlezhat-resursy-1062677317.html
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/01/1062887664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7abe76012500b4a0e4deedac6e78e5da.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, киев, укрнафта, энергоатом, министерство финансов, сделка, ресурсы, природные ресурсы, экономика, новости украины, главные новости
Новости, Украина, США, Киев, Укрнафта, Энергоатом, Министерство финансов, сделка, ресурсы, природные ресурсы, экономика, Новости Украины, Главные новости

Киев и Вашингтон подписали сделку о природных ресурсах Украины — минфин США

09:36 01.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов в Вашингтоне
Министерство финансов в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вашингтон и Киев заключили сделку о природных ресурсах Украины. Об этом сообщили в Министерстве финансов США
В рамках сделки по природным ресурсам будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины, сообщили в американском минфине.
"Тридцатого апреля Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции. В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов оказал обороне Украины", — говорится в заявлении ведомства.
Глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США – Украина". Текст сделки еще не опубликован, его краткое содержание министр изложила на своей странице в соцсетях.
По версии Свириденко, согласно условиям сделки, ресурсы остаются в собственности Украины. Совместный фонд будет создан на условиях 50/50, при этом ни одна из сторон не будет иметь преимущественного голоса.
Свириденко отметила, что данный инвестиционный фонд будет наполняться доходами от новых разработок. Речь идёт о 50% средств от лицензий на новые – то есть, выданные после начала действия договора – проекты в сфере критически важных материалов, нефти и газа, сообщила министр.
Доходы от уже начатых проектов или запланированные бюджетные поступления от них не включаются. Уже оказанная Украине американская помощь как взнос в Фонд не засчитывается, указала Свириденко.
США вкладывают средства либо деньгами, либо в форме новой военной помощи - например, систем ПВО для Украины. Судя по формулировкам Свириденко, это будут решать американцы.
"Мы ожидаем, что в первые 10 лет прибыль и доходы Фонда не будут распределяться, а могут только реинвестироваться в Украину — в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", — заявила министр.
По словам Свириденко, договор не предусматривает изменений в структуре собственности госкомпаний. Такие крупные компании, как "Укрнафта" или "Энергоатом" остаются в собственности государства.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США готовы подписать сделку с Украиной по минералам уже в среду, но Украина в последний момент предложила правки.
Также на эту тему в новостях: "США смогут поставлять военную помощь на Украину по соглашению о недрах – Шмыгаль".
22 апреля, 14:13
"А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат украинские ресурсыУкраинцам дали понять: беспокоиться не нужно, природные ресурсы, которые готовятся забрать себе американцы, жителям страны и так не принадлежат
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАКиевУкрнафтаЭнергоатомМинистерство финансовсделкаресурсыприродные ресурсыэкономикаНовости УкраиныГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:10После подписания сделки по недрам США разблокировали коммерческие поставки оружия в Украину — СМИ
10:42"Мы заключили сделку": Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной
10:06Расчеты ПВО сбили восемь БПЛА над четырьмя регионами России — Минобороны
09:36Киев и Вашингтон подписали сделку о природных ресурсах Украины — минфин США
08:14Прорыв или запоздалая инициатива? В России появится закон о временной защите и политических беженцах
08:08Держать Трампа подальше от Путина и придумать предлог уйти. Украина в международном контексте
08:02Жозеф Котин: "композитор" танковой брони
08:00Знамя Победы
07:00Дмитрий Краснов: Посылать сигналы Трампу и Киеву нет смысла, но РФ еще раз доказала, что готова к миру
06:17Почему "гнидотник на Банковой" против мира. Украинские эксперты об украинской власти
05:30Трамп всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за короткий срок добить Украину – эксперт
05:00Уже видно в бинокль: Алехин рассказал, как ВС РФ зачищают Горналь и готовятся освобождать Мирополье
04:30"Погибнуть, но не сдаться": Дмитриев о том, как силы спецопераций армии КНДР громили боевиков ВСУ
04:00"Северокорейцы крутые": Алехин рассказал про боевое слаживание российских бойцов и военных из КНДР
03:30Андрей Дмитриев: Северная Корея показала себя самым преданным союзником России
23:07Членкор НАН Белоруссии распространил на форуме в Волгограде фейковую цитату Сталина
23:06Возвращение украденного. Россия не забирает чужое, а возвращает свое
22:42Вежливость не значит слабость. Не принимая сегодня условия Путина, Зеленский рискует остаться с дыркой
21:58Конфронтационная модель. Истоки российско-украинского конфликта
20:59Войне все возрасты покорны. Украина как гигантская соковыжималка Зеленского
Лента новостейМолния