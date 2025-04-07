https://ukraina.ru/20250407/1062327549.html

Главное за ночь 7 апреля

Главное за ночь 7 апреля - 07.04.2025 Украина.ру

Главное за ночь 7 апреля

Cилы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских дронов над российской территорией, об этом сообщает Минобороны России. Украина.ру, 07.04.2025

2025-04-07T08:12

2025-04-07T08:12

2025-04-07T08:12

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генпрокуратура

вооруженные силы украины

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Cилы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских дронов над российской территорией, об этом сообщает Минобороны России.Беспилотник упал на ж/д пути на Кубани, в результате повреждено полотно и контактная сеть, сообщают в оперштабе региона.За вторжение в Курскую область осуждены уже 79 украинских боевиков — Генпрокуратура России.Против помощи США Киеву выступили 79 процентов сторонников республиканцев, свидетельствуют результаты опроса The Wall Street Journal.Подробнее о сокращении помощи - в материале Большое наступление России перекроет ВСУ кислород: Моро спрогнозировал падение Украины без помощи США на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, генпрокуратура, вооруженные силы украины