Главное за ночь 7 апреля - 07.04.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 7 апреля
Главное за ночь 7 апреля - 07.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 7 апреля
Cилы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских дронов над российской территорией, об этом сообщает Минобороны России. Украина.ру, 07.04.2025
2025-04-07T08:12
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Cилы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских дронов над российской территорией, об этом сообщает Минобороны России.Беспилотник упал на ж/д пути на Кубани, в результате повреждено полотно и контактная сеть, сообщают в оперштабе региона.За вторжение в Курскую область осуждены уже 79 украинских боевиков — Генпрокуратура России.Против помощи США Киеву выступили 79 процентов сторонников республиканцев, свидетельствуют результаты опроса The Wall Street Journal.Подробнее о сокращении помощи - в материале Большое наступление России перекроет ВСУ кислород: Моро спрогнозировал падение Украины без помощи США на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, генпрокуратура, вооруженные силы украины
Новости, Россия, США, генпрокуратура, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 7 апреля

08:12 07.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Cилы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских дронов над российской территорией, об этом сообщает Минобороны России.
Беспилотник упал на ж/д пути на Кубани, в результате повреждено полотно и контактная сеть, сообщают в оперштабе региона.
За вторжение в Курскую область осуждены уже 79 украинских боевиков — Генпрокуратура России.
Против помощи США Киеву выступили 79 процентов сторонников республиканцев, свидетельствуют результаты опроса The Wall Street Journal.
Подробнее о сокращении помощи - в материале Большое наступление России перекроет ВСУ кислород: Моро спрогнозировал падение Украины без помощи США на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАгенпрокуратураВооруженные силы Украины
 
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08:12Главное за ночь 7 апреля
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