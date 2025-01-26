Президент России отметил вклад Индии в формирование справедливого многополярного миропорядка - 26.01.2025 Украина.ру
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Президент России отметил вклад Индии в формирование справедливого многополярного миропорядка
Президент России отметил вклад Индии в формирование справедливого многополярного миропорядка - 26.01.2025 Украина.ру
Президент России отметил вклад Индии в формирование справедливого многополярного миропорядка
Индия добилась общепризнанных успехов в разных сферах и участвует в формировании справедливого многополярного миропорядка. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин.
2025-01-26T09:30
2025-01-26T09:30
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В поздравительной телеграмме президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди по случаю индийского национального праздника Дня республики российские лидер отметил, что совместными усилиями страны будут наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях.Путин также обратил внимание на то, что вступившая в силу 75 лет назад Конституция заложила основы для построения эффективных государственных институтов и свободного демократического развития Индии. С тех пор Индия добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, а также снискала заслуженный авторитет на мировой арене, заявил российский лидер."Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное взаимодействие в международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле формирования справедливого многополярного миропорядка", - констатировал президент России.Он пожелал индийским руководителям доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Индии – счастья и процветания.Ранее на эту тему: "Получили от ворот поворот": Запад признал успех саммита БРИКС в Казани ещё до его начала
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новости, индия, россия, запад, владимир путин, многополярный мир, международные отношения, международная политика, геополитика, моди нарендра, евразия
Новости, Индия, Россия, Запад, Владимир Путин, многополярный мир, международные отношения, Международная политика, геополитика, Моди Нарендра, Евразия

Президент России отметил вклад Индии в формирование справедливого многополярного миропорядка

09:30 26.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРоссийско-индийские переговоры
Российско-индийские переговоры - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Индия добилась общепризнанных успехов в разных сферах и участвует в формировании справедливого многополярного миропорядка. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин.
В поздравительной телеграмме президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди по случаю индийского национального праздника Дня республики российские лидер отметил, что совместными усилиями страны будут наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях.
Путин также обратил внимание на то, что вступившая в силу 75 лет назад Конституция заложила основы для построения эффективных государственных институтов и свободного демократического развития Индии. С тех пор Индия добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, а также снискала заслуженный авторитет на мировой арене, заявил российский лидер.
"Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное взаимодействие в международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле формирования справедливого многополярного миропорядка", - констатировал президент России.
Он пожелал индийским руководителям доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Индии – счастья и процветания.
Ранее на эту тему: "Получили от ворот поворот": Запад признал успех саммита БРИКС в Казани ещё до его начала
 
НовостиИндияРоссияЗападВладимир Путинмногополярный мирмеждународные отношенияМеждународная политикагеополитикаМоди НарендраЕвразия
 
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