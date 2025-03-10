Песков рассказал об ожиданиях РФ от переговоров США и Украины в Саудовской Аравии - 10.03.2025 Украина.ру
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Песков рассказал об ожиданиях РФ от переговоров США и Украины в Саудовской Аравии
Песков рассказал об ожиданиях РФ от переговоров США и Украины в Саудовской Аравии - 10.03.2025 Украина.ру
Песков рассказал об ожиданиях РФ от переговоров США и Украины в Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 марта ответил на вопрос журналистов, что российская сторона ожидает от грядущих переговоров Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии
2025-03-10T13:32
2025-03-10T13:50
новости
саудовская аравия
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
майк уолтц
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"Здесь неважно, чего мы ждем, тут важно, что ждут Соединенные Штаты. На самых различных уровнях мы неоднократно слышали заявления о том, что Соединенные Штаты ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир. Собственно, это, наверно, то, чего ждут все, - хотят ли действительно мира члены режима Зеленского или не хотят? С этим, конечно, очень важно и нужно определиться", - сказал он.Накануне телеканал Fox News информировал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации встретятся в среду в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будет представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.Подробнее о переговорах - в материале Павла Котова Последний шанс Киева: судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, саудовская аравия, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, майк уолтц, сша
Новости, Саудовская Аравия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Майк Уолтц, США

Песков рассказал об ожиданиях РФ от переговоров США и Украины в Саудовской Аравии

13:32 10.03.2025 (обновлено: 13:50 10.03.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 марта ответил на вопрос журналистов, что российская сторона ожидает от грядущих переговоров Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии
"Здесь неважно, чего мы ждем, тут важно, что ждут Соединенные Штаты. На самых различных уровнях мы неоднократно слышали заявления о том, что Соединенные Штаты ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир. Собственно, это, наверно, то, чего ждут все, - хотят ли действительно мира члены режима Зеленского или не хотят? С этим, конечно, очень важно и нужно определиться", - сказал он.
Накануне телеканал Fox News информировал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник.
Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации встретятся в среду в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будет представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Подробнее о переговорах - в материале Павла Котова Последний шанс Киева: судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии на сайте Украина.ру.
 
НовостиСаудовская АравияРоссияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийМайк УолтцСША
 
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