Нидерландский политик призвал дать Киеву быстро проиграть
Депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсель де Грааф в соцсети Х призвал позволить Украине быстро проиграть
"Единственное, что имеет значение - это человеческие жизни, а (Владимиру) Зеленскому и боссам в ЕС на это наплевать. Так что дайте Украине быстро проиграть. Прекратите отправлять деньги и оружие", - написал де Грааф.
Недавно США приостановили военную помощь Украине до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
После этого премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро.
Подробнее о последствиях для Европы от приостановки помощи США - в материале "Попытка пустить пыль в глаза": Насонов о том, сможет ли Европа компенсировать военную помощь США на сайте Украина.ру.