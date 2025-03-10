Нидерландский политик призвал дать Киеву быстро проиграть - 10.03.2025 Украина.ру
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Нидерландский политик призвал дать Киеву быстро проиграть
Нидерландский политик призвал дать Киеву быстро проиграть - 10.03.2025 Украина.ру
Нидерландский политик призвал дать Киеву быстро проиграть
Депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсель де Грааф в соцсети Х призвал позволить Украине быстро проиграть
2025-03-10T13:12
2025-03-10T13:12
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"Единственное, что имеет значение - это человеческие жизни, а (Владимиру) Зеленскому и боссам в ЕС на это наплевать. Так что дайте Украине быстро проиграть. Прекратите отправлять деньги и оружие", - написал де Грааф.Недавно США приостановили военную помощь Украине до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. После этого премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро. Подробнее о последствиях для Европы от приостановки помощи США - в материале "Попытка пустить пыль в глаза": Насонов о том, сможет ли Европа компенсировать военную помощь США на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, ЕС

Нидерландский политик призвал дать Киеву быстро проиграть

13:12 10.03.2025
 
© Anwar Nillufary / flickr
© Anwar Nillufary / flickr
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Депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсель де Грааф в соцсети Х призвал позволить Украине быстро проиграть
"Единственное, что имеет значение - это человеческие жизни, а (Владимиру) Зеленскому и боссам в ЕС на это наплевать. Так что дайте Украине быстро проиграть. Прекратите отправлять деньги и оружие", - написал де Грааф.
Недавно США приостановили военную помощь Украине до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
После этого премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро.
Подробнее о последствиях для Европы от приостановки помощи США - в материале "Попытка пустить пыль в глаза": Насонов о том, сможет ли Европа компенсировать военную помощь США на сайте Украина.ру.
 
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