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Нидерландский политик призвал дать Киеву быстро проиграть

Нидерландский политик призвал дать Киеву быстро проиграть - 10.03.2025 Украина.ру

Нидерландский политик призвал дать Киеву быстро проиграть

Депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсель де Грааф в соцсети Х призвал позволить Украине быстро проиграть

2025-03-10T13:12

2025-03-10T13:12

2025-03-10T13:12

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"Единственное, что имеет значение - это человеческие жизни, а (Владимиру) Зеленскому и боссам в ЕС на это наплевать. Так что дайте Украине быстро проиграть. Прекратите отправлять деньги и оружие", - написал де Грааф.Недавно США приостановили военную помощь Украине до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. После этого премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро. Подробнее о последствиях для Европы от приостановки помощи США - в материале "Попытка пустить пыль в глаза": Насонов о том, сможет ли Европа компенсировать военную помощь США на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, ес