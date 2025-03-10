https://ukraina.ru/20250310/1061669793.html

Кого прогнули, а кто ещё держится, каковы конечные цели Европы на Украине и что дальше - Трухачёв

Кого прогнули, а кто ещё держится, каковы конечные цели Европы на Украине и что дальше - Трухачёв - 10.03.2025 Украина.ру

Кого прогнули, а кто ещё держится, каковы конечные цели Европы на Украине и что дальше - Трухачёв

Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру рассказал о смысле принятия Евросоюзом заявления о... Украина.ру, 10.03.2025

2025-03-10T12:08

2025-03-10T12:08

2025-03-10T12:08

видео

европа

украина

россия

ес

нато

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061669671_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f69747d5396174584bcaf80000d85f53.jpg

Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру рассказал о смысле принятия Евросоюзом заявления о выделении €800 млрд на оборону, а также назвал тех, кто необходим России для подписания договора по Украине. 00:29 - Страны ЕС приняли заявление о выделении €800 млрд на оборону. Что дальше?02:31 - Интересы Британии и Европы по Украине; 04:30 - Кто и куда пытается ориентировать Китай? 07:24 - Как дела у польских элит и на что способны правые в Европе? 12:15 - Кто нужен России для подписания мирного договора? #Трухачёв #РФ #Европа #Бельгия #Австрия #ЕС #бюджет #Словения #выборы #Трамп #Путин #Зеленский #НАТО #Евросоюз #переговоры #правые #левые #силы #политика #экономика #Польша #Жешув #Туск #Германия #ФРГ #спецоперация #СВО #Россия #Украина #территории #правление #фронт #Британия #Фицо #Орбан #США #война #конфликт #Китай #КНР #президент ТГ-канал Вадима Трухачёва - http://t.me/vadimvts1 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

https://ukraina.ru/20250310/1061666428.html

европа

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, европа, украина, россия, ес, нато, военная помощь