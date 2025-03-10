https://ukraina.ru/20250310/1061669793.html
Кого прогнули, а кто ещё держится, каковы конечные цели Европы на Украине и что дальше - Трухачёв
Кого прогнули, а кто ещё держится, каковы конечные цели Европы на Украине и что дальше - Трухачёв - 10.03.2025 Украина.ру
Кого прогнули, а кто ещё держится, каковы конечные цели Европы на Украине и что дальше - Трухачёв
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру рассказал о смысле принятия Евросоюзом заявления о... Украина.ру, 10.03.2025
2025-03-10T12:08
2025-03-10T12:08
2025-03-10T12:08
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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру рассказал о смысле принятия Евросоюзом заявления о выделении €800 млрд на оборону, а также назвал тех, кто необходим России для подписания договора по Украине. 00:29 - Страны ЕС приняли заявление о выделении €800 млрд на оборону. Что дальше?02:31 - Интересы Британии и Европы по Украине; 04:30 - Кто и куда пытается ориентировать Китай? 07:24 - Как дела у польских элит и на что способны правые в Европе? 12:15 - Кто нужен России для подписания мирного договора? #Трухачёв #РФ #Европа #Бельгия #Австрия #ЕС #бюджет #Словения #выборы #Трамп #Путин #Зеленский #НАТО #Евросоюз #переговоры #правые #левые #силы #политика #экономика #Польша #Жешув #Туск #Германия #ФРГ #спецоперация #СВО #Россия #Украина #территории #правление #фронт #Британия #Фицо #Орбан #США #война #конфликт #Китай #КНР #президент ТГ-канал Вадима Трухачёва - http://t.me/vadimvts1 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, европа, украина, россия, ес, нато, военная помощь
Видео, Европа, Украина, Россия, ЕС, НАТО, военная помощь
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру рассказал о смысле принятия Евросоюзом заявления о выделении €800 млрд на оборону, а также назвал тех, кто необходим России для подписания договора по Украине.
00:29 - Страны ЕС приняли заявление о выделении €800 млрд на оборону. Что дальше?
02:31 - Интересы Британии
и Европы по Украине;
04:30 - Кто и куда пытается ориентировать Китай
?
07:24 - Как дела у польских элит и на что способны правые в Европе?
12:15 - Кто нужен России для подписания мирного договора?
#Трухачёв #РФ #Европа #Бельгия
#Австрия
#ЕС #бюджет #Словения
#выборы #Трамп #Путин #Зеленский #НАТО
#Евросоюз #переговоры #правые #левые #силы #политика #экономика #Польша
#Жешув #Туск #Германия
#ФРГ #спецоперация #СВО #Россия #Украина #территории #правление #фронт #Британия #Фицо #Орбан #США
#война #конфликт #Китай #КНР #президент
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