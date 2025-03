https://ukraina.ru/20250307/1061620478.html

Украину лишили глаз, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 марта

Украину лишили глаз, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 марта

Американцы лишили украинских пользователей доступа к своим спутниковым снимкам. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061620918_0:211:3077:1942_1920x0_80_0_0_5d21b67dc1f1d3c5caa17f6a7208d1c0.jpg

Как сообщил украинский портал "Мілітарний", аэрокосмическая компания из США Maxar Technologies лишила украинских пользователей доступа к своим спутниковым снимкам"Официальное обоснование, которое получили пользователи от администрации Maxar, — "по административному запросу". Фактически же отключение стало следствием запрета правительства Соединённых Штатов на предоставление Украине разведывательных данных. <…> Это касается как правительственных пользователей, так и частных", — указано в публикации.Авторы портала указали, что Maxar Technologies была едва ли не главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских правительственных и частных пользователей.Ранее, 5 марта, корреспондент издания The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на свои источники сообщил, что США перестали предупреждать Украину о ракетных атаках."Америка отключила ключевую линию связи для оповещений в 14:00 по Киеву (15:00 по Москве — Ред.). До этого: данные о нацеливании для HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальнобойных ударов. "Трамп хотел получить благодарность", — говорит источник. "Мы напишем это на могилах погибших украинцев"", — отметил Кэррол в своём аккаунте в X.Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц подтвердили паузу в поддержке разведданными. По их мнению, если Украина быстро вернётся к переговорам, она снова начнёт получать данные от американской разведки.Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника, приостановка обмена разведданными касается не только целеуказания для ударов по России, но и данных по предупреждениям о возможных пусках российских беспилотников и ракет."Всё, что поступало от министерства обороны [США], прекратилось. В основном это касается обмена снимками. Это не критично, потому что европейские компании имеют собственные спутники, но не все они ориентированы на военную дислокацию и передвижения, что важно", — заявил бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Валерий Кондратюк.Как сообщил The New York Times высокопоставленный представитель Белого дома, "первоначальный план заключался в том, чтобы приостановить обмен военными и разведывательными данными на неделю или две с целью давления на Зеленского".Тем временем на Украине вовсю обсуждают возможное отключение от спутниковой сети Starlink, о чём ранее сообщали СМИ. Как сообщал ряд украинских военных, в ВСУ уже прорабатывают способы замены этой связи. К вопросу подключились и европейцы."Когда речь заходит о Starlink и вашем вопросе, то мы очень усердно работаем над спутниковой группировкой IRIS 2. IRIS 2 заработает в полную силу только к 2030 году. В настоящее время мы разрабатываем альтернативное решение, которым является, например, так называемый GovSatCom, который, по сути, представляет собой объединение и совместное использование существующих спутниковых возможностей в государствах-членах. Украина выразила свою заинтересованность в преимуществах GovSatCom", — заявил ещё 4 марта на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье.Позднее сообщило агентство AFP, французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с властями ЕС быстрое развертывание дополнительных терминалов доступа к интернету на Украине.В самой компании рассказали, что её низкоорбитальные спутники уже используются на Украине для поддержки связи на правительственном уровне.Обстрелы и налётыУтром 7 марта Минобороны России рассказало об отражённых ударах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА - над территорией Республики Крым, 12 БПЛА – над акваторией Чёрного моря, семь БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над акваторией Азовского моря и по одному БПЛА - над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 24 удара по этому региону России.На горловском направлении ВСУ совершили 23 атаки, на донецком — 1 атаку, выпустив в обзей сложности 70 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 10 гражданских лиц. Пострадал сотрудник МЧС России.Огнём ВСУ были повреждены 28 жилых домостроений, 4 автомобиля, автоцистерна МЧС России, 8 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому, Центрально-Городскому и Калининскому районам Горловки в общей сложности 20 снарядов калибром 155 мм и БПЛА-камикадзе. Также в ДНР объявлялась авиационная/ракетная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 25 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Солонцы — 5; Каиры — 7; Великие Копани — 4; Алёшки — 4; Горностаевка — 5", — указывалось в публикации в телеграм-канале.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каиры, Корсунка, Великая Лепетиха, Горностаевка.Позднее в администрации Новокаховского округа сообщили об ударе по жилому сектору Новой Каховки."В результате обстрела ВСУ поврежден многоквартирный дом: выбиты окна, разрушены стены и квартиры с возникновением возгорания", — рассказали в администрации Новокаховского округа.Кроме того, в результате сброса с БПЛА был повреждён легковой автомобиль возле одного из домов.Погибших и пострадавших в результате атак не было.Утром 7 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородским районом системой ПВО сбиты 5 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет", — писал Гладков.Кроме того, в Борисовском районе хутор Климовое атакован одним беспилотником. Повреждён частный дом.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое и Карабаново совершены атаки 4 беспилотников, один из которых был подавлен. В селе Карабаново повреждены надворная постройка и 2 транспортных средства.В Волоконовском районе сёла Борисовка и Новое, а также хутор Старый подверглись 2 обстрелам с применением 6 боеприпасов и атакам 2 беспилотников. В селе Новое повреждено частное домовладение.Также в Грайворонском муниципальном округе по сёлам Козинка, Мокрая Орловка и Новостроевка-Вторая выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 5 беспилотниками."Вчера днём за медицинской помощью обратилась женщина, которая пострадала в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в селе Рождественка ночью 6 марта. Пострадавшую, состояние которой оценивается как средней тяжести, госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода. В селе Козинка повреждены 5 частных домов", — сообщил губернатор.Над Корочанским районом системой ПВО был сбит беспилотник. Последствий нет.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка и Теребрено выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела и зафиксированы атаки 8 беспилотников, 2 из которых были сбиты. Обошлось без последствий.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Муром, Новая Таволжанка, хутора Марьино и Мухин подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 8 боеприпасов, и атакам 5 беспилотников, из которых 4 сбиты. В результате обстрела города Шебекино ранены двое мужчин. Пострадавшие с минно-взрывными травмами госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — рассказал губернатор.Также в результате этой атаки были повреждены 3 многоквартирных и 17 частных домов, административное здание, 7 автомобилей и линия электропередачи.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об отношении к Владимиру Зеленскому на Западе — в статье Сергея Зуева "На Западе Зеленского считают "пройденной остановкой". Украинские эксперты о происходящем вокруг страны".

украина

россия

сша

