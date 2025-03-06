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Зеленский пытается обмануть Трампа неактуальными идеями об урегулировании — СМИ

Зеленский пытается обмануть Трампа неактуальными идеями об урегулировании — СМИ - 06.03.2025 Украина.ру

Зеленский пытается обмануть Трампа неактуальными идеями об урегулировании — СМИ

Выдвигаемые Владимиром Зеленским идеи о перемирии устарели и озвучиваются в попытке обмануть президента США Дональда Трампа, передает телеканал RT

2025-03-06T09:18

2025-03-06T09:18

2025-03-06T09:18

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Он уточнил, что Зеленский предложил после перепалки в Белом доме уже давно известные идеи перемирия в Черном море и отказа от ударов по энергообъектам. Причем произошло это, вероятно, под давлением премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.Он объяснил, что идея перемирия в Черном море обсуждалась еще в 2023 году, когда была заключена "зерновая сделка", позволявшая морем вывозить украинское зерно. Однако обязательства по отношению к России выполнены не были, а вскоре выяснилось, что суда, предназначенные для вывоза зерна, на деле используются для поставок на Украину вооружения. Зеленский, выступающий теперь со схожим предложением, на самом деле не предлагает ничего нового и не говорит ничего об интересах Москвы, добавил источник. Он также указал, что идея отказа от ударов по энергообъектам не нова, при этом от ее обсуждения в свое время отказался Киев, решивший бить по мирной энергетической инфраструктуре в России."Вывод: ничего нового Зеленский не предложил", - подчеркнул источник.На днях Зеленский после перепалки с Трампом в Белом доме попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Он заверил, что вместе со своей командой готов работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, перемирие в небе - запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также "немедленное перемирие на море".О пустых словах Зеленского - в материале Зеленскому нет веры: Шеремет оценил его "пустые заявления" на сайте Украина.ру.

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новости, черное море, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер