Зеленский пытается обмануть Трампа неактуальными идеями об урегулировании — СМИ - 06.03.2025 Украина.ру
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Зеленский пытается обмануть Трампа неактуальными идеями об урегулировании — СМИ
Зеленский пытается обмануть Трампа неактуальными идеями об урегулировании — СМИ - 06.03.2025 Украина.ру
Зеленский пытается обмануть Трампа неактуальными идеями об урегулировании — СМИ
Выдвигаемые Владимиром Зеленским идеи о перемирии устарели и озвучиваются в попытке обмануть президента США Дональда Трампа, передает телеканал RT
2025-03-06T09:18
2025-03-06T09:18
новости
черное море
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
кир стармер
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Он уточнил, что Зеленский предложил после перепалки в Белом доме уже давно известные идеи перемирия в Черном море и отказа от ударов по энергообъектам. Причем произошло это, вероятно, под давлением премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.Он объяснил, что идея перемирия в Черном море обсуждалась еще в 2023 году, когда была заключена "зерновая сделка", позволявшая морем вывозить украинское зерно. Однако обязательства по отношению к России выполнены не были, а вскоре выяснилось, что суда, предназначенные для вывоза зерна, на деле используются для поставок на Украину вооружения. Зеленский, выступающий теперь со схожим предложением, на самом деле не предлагает ничего нового и не говорит ничего об интересах Москвы, добавил источник. Он также указал, что идея отказа от ударов по энергообъектам не нова, при этом от ее обсуждения в свое время отказался Киев, решивший бить по мирной энергетической инфраструктуре в России."Вывод: ничего нового Зеленский не предложил", - подчеркнул источник.На днях Зеленский после перепалки с Трампом в Белом доме попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Он заверил, что вместе со своей командой готов работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, перемирие в небе - запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также "немедленное перемирие на море".О пустых словах Зеленского - в материале Зеленскому нет веры: Шеремет оценил его "пустые заявления" на сайте Украина.ру.
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новости, черное море, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер
Новости, Черное море, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кир Стармер

Зеленский пытается обмануть Трампа неактуальными идеями об урегулировании — СМИ

09:18 06.03.2025
 
Фото: v.daum.net, Владимир Зеленский
Фото: v.daum.net, Владимир Зеленский
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Выдвигаемые Владимиром Зеленским идеи о перемирии устарели и озвучиваются в попытке обмануть президента США Дональда Трампа, передает телеканал RT
Он уточнил, что Зеленский предложил после перепалки в Белом доме уже давно известные идеи перемирия в Черном море и отказа от ударов по энергообъектам. Причем произошло это, вероятно, под давлением премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
"Эти темы уже давно неактуальны и могут рассматриваться только в общем контексте урегулирования. Это не предложения и не ответ Трампу. Это, как обычно у Зеленского, попытка обмануть Трампа, навести тень на плетень. Не пройдет", - отметил высокопоставленный источник телеканала в военно-дипломатических кругах.
Он объяснил, что идея перемирия в Черном море обсуждалась еще в 2023 году, когда была заключена "зерновая сделка", позволявшая морем вывозить украинское зерно. Однако обязательства по отношению к России выполнены не были, а вскоре выяснилось, что суда, предназначенные для вывоза зерна, на деле используются для поставок на Украину вооружения. Зеленский, выступающий теперь со схожим предложением, на самом деле не предлагает ничего нового и не говорит ничего об интересах Москвы, добавил источник.
Он также указал, что идея отказа от ударов по энергообъектам не нова, при этом от ее обсуждения в свое время отказался Киев, решивший бить по мирной энергетической инфраструктуре в России.
"Вывод: ничего нового Зеленский не предложил", - подчеркнул источник.
На днях Зеленский после перепалки с Трампом в Белом доме попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Он заверил, что вместе со своей командой готов работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, перемирие в небе - запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также "немедленное перемирие на море".
О пустых словах Зеленского - в материале Зеленскому нет веры: Шеремет оценил его "пустые заявления" на сайте Украина.ру.
 
НовостиЧерное мореРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампКир Стармер
 
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