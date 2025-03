https://ukraina.ru/20250301/1061461513.html

Пентагон передаёт привет, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 марта

Пентагон передаёт привет, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 марта - 01.03.2025

Пентагон передаёт привет, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 марта

Министр обороны США приказал прекратить кибероперации против России, сообщили СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/41/1033424101_16:0:1561:869_1920x0_80_0_0_92ffd99119ecc195c6b44e18661a0620.jpg

Как сообщил портал Record со ссылкой на источники, глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить все планы действий против России, включая наступательные кибероперации.По информации портала, решение может коснуться нескольких сотен человек, если оно распространяется только на бойцов из Сил кибермиссии. Однако если речь идёт о разведке и анализе данных, то приказ будет относиться к гораздо большему числу сотрудников.По данным источников портала, распоряжение не касается Агентства по национальной безопасности и работы по сбору разведданных в отношении России.Примечательно, что Хегсет дал поручение до встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским — на прошлой неделе, после того, как состоялись переговоры делегаций США и России в Саудовской Аравии.На этой встрече стороны договорились начать работу над устранением "раздражителей" в двусторонних отношениях.Официального подтверждения информации Record нет.Позднее издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Трамп после перепалки с Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон полностью или временно прекратить поставки оружия Киеву.По данным газеты, на данный момент президент США занял выжидательную позицию - он планирует понаблюдать за дальнейшими действиями Зеленского.Издание The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщило о том, что Трамп "может прекратить даже косвенную поддержку, которая включает другие виды военного финансирования, предоставление разведданных, обучение украинских военных и пилотов и размещение кол-центра, занимающегося вопросам международной помощи, на американской военной базе в Германии".Обстрелы и налётыУтром 1 марта Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов: 21 БпЛА – над территорией Тверской области, 11 БпЛА – над территорией Республики Крым, пять БпЛА – над территорией Брянской области, по три БпЛА над территориями Белгородской и Ростовской областей, по два БпЛА над территориями Смоленской и Липецкой областей и один БпЛА – над территорией Курской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 20 ударов.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 53 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в т.ч. подростка 2010 года рождения.Огнём ВСУ были повреждены 13 жилых домостроений, 5 автомобилей и 4 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 2 снаряда калибром 155 мм и сброс ВОП с БпЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Каховка — 3; Козачьи Лагеря — 4; Алёшки — 2; Малая Лепетиха — 3; Голая Пристань — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Таврийск, Днепряны, Горностаевка, Нижний Рогачик и Новая Каховка.Позднее, в 12:10, канал сообщил о том, что в Новокаховском округе при обстреле со стороны ВСУ погибли два человека, ещё один получил ранение."В селе Обрывка за пределами населенного пункта ВСУ обстреляли легковой автомобиль. Личности погибших устанавливаются. Пострадавшего доставили в Скадовскую больницу", — сообщили каналу в экстренных службах.Утром 1 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Город Белгород атакован одним беспилотником. Повреждены коммерческий объект и линия электропередачи", — писал губернатор.В Белгородском районе по посёлку Разумное, сёлам Никольское, Отрадное, Репное и Устинка выпущено 7 боеприпасов в ходе одного обстрела и нанесены удары с помощью 5 беспилотников, которые были сбиты системой ПВО. Без пострадавших и разрушений.В Борисовском районе село Грузское и хутор Казачье-Рудченское атакованы 2 беспилотниками. Без последствий."В Валуйском муниципальном округе по посёлку Дальний, сёлам Борки, Долгое, Кукуевка и Посохово совершены атаки 8 беспилотников, 5 из которых подавлены. Повреждён инфраструктурный объект связи", — указывалось в сводке.В Волоконовском районе сёла Коновалово, Тишанка и хутор Гаевка подверглись 2 обстрелам с применением 5 боеприпасов и атакам 3 беспилотников. В хуторе Гаевка повреждены производственный цех предприятия и одна единица сельхозтехники, в селе Тишанка — социальный объект."В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Козинка и Новостроевка-Вторая выпущен один боеприпас и совершены атаки 6 БПЛА. В селе Козинка повреждено частное домовладение, в городе Грайворон — линия электропередачи — жители нескольких улиц временно остаются без света", — сообщил Гладков.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка и Репяховка в ходе 3 обстрелов выпущено 20 снарядов и совершены атаки 13 беспилотников. Повреждены сельхозпредприятие и 2 автомобиля.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Муром, Новая Таволжанка, Протопоповка, Стариково и Терезовка выпущено 24 боеприпаса в ходе 5 обстрелов и зафиксированы атаки 28 беспилотников, 15 из которых сбиты и подавлены. В результате обстрела села Архангельское два мирных жителя получили ранения. Мужчину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода. Женщина после оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение. За прошедший день повреждены инфраструктурный объект связи, 9 частных домов, газовая труба, автомобиль и 2 надворные постройки, одна из которых разрушена. Ночью в результате сбросов взрывных устройств с БпЛА в селе Муром повреждены 2 частных дома", — писал губернатор.Позднее Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ на Шебекино пострадавших не было."Системой РЭБ беспилотник был подавлен, в результате его падения с последующей детонацией повреждена линия электропередачи. Частично без света остаются жители города Шебекино, а также сёл Нежеголь и Ржевка", — указывалось в публикации в его телеграм-канале.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О содержании переговоров в Белом доме — в статье Алексея Туманова "Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне".2060000

