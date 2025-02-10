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Банда киевских домушников маскировалась под иностранных наёмников ВСУ

Банда киевских домушников маскировалась под иностранных наёмников ВСУ - 10.02.2025 Украина.ру

Банда киевских домушников маскировалась под иностранных наёмников ВСУ

Украинская полиция разоблачила в Киеве участников транснациональной преступной группы, специализировавшейся на квартирных кражах и маскировавшихся под бойцов "Иностранного легиона" ВСУ. Об этом 10 февраля сообщила Нацполиция Украины.

2025-02-10T12:30

2025-02-10T12:30

2025-02-10T12:30

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"Среди фигурантов — украинцы и граждане других стран, в которых ранее судимы, а также находятся в международном розыске за умышленное убийство в РФ и имущественные преступления в Германии. Для конспирации постоянно меняли авто и номерные знаки, а также использовали поддельные удостоверения.Там также отмечено, что шестерым фигурантам объявлены "подозрения" и четверо из них задержаны. Лидером ОПГ оказался 58-летний ранее неоднократно судимый, в том числе и за разбойные нападения на частные дома в разных регионах Украины.Там также обратили внимание на тщательную планировку преступлений и маскировку. Члены ОПГ переодевались в армейский камуфляж и передвигались на постоянно менявшихся автомобилях с поддельными номерными знаками.В ходе 19 обысков они изъяли похищенные ювелирные изделия, более двух десятков мобильных телефонов, банковские карты, трекеры и другую спецтехнику, документы, автомобили. Правоохранители задержали организатора транснациональной группы и троих её участников. расследование продолжается.Также в новостях Громкая история немецкого насильника, орудовавшего на Украине в статусе наемника, получила продолжение

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