Банда киевских домушников маскировалась под иностранных наёмников ВСУ - 10.02.2025 Украина.ру
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Банда киевских домушников маскировалась под иностранных наёмников ВСУ
Банда киевских домушников маскировалась под иностранных наёмников ВСУ - 10.02.2025 Украина.ру
Банда киевских домушников маскировалась под иностранных наёмников ВСУ
Украинская полиция разоблачила в Киеве участников транснациональной преступной группы, специализировавшейся на квартирных кражах и маскировавшихся под бойцов "Иностранного легиона" ВСУ. Об этом 10 февраля сообщила Нацполиция Украины.
2025-02-10T12:30
2025-02-10T12:30
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"Среди фигурантов — украинцы и граждане других стран, в которых ранее судимы, а также находятся в международном розыске за умышленное убийство в РФ и имущественные преступления в Германии. Для конспирации постоянно меняли авто и номерные знаки, а также использовали поддельные удостоверения.Там также отмечено, что шестерым фигурантам объявлены "подозрения" и четверо из них задержаны. Лидером ОПГ оказался 58-летний ранее неоднократно судимый, в том числе и за разбойные нападения на частные дома в разных регионах Украины.Там также обратили внимание на тщательную планировку преступлений и маскировку. Члены ОПГ переодевались в армейский камуфляж и передвигались на постоянно менявшихся автомобилях с поддельными номерными знаками.В ходе 19 обысков они изъяли похищенные ювелирные изделия, более двух десятков мобильных телефонов, банковские карты, трекеры и другую спецтехнику, документы, автомобили. Правоохранители задержали организатора транснациональной группы и троих её участников. расследование продолжается.Также в новостях Громкая история немецкого насильника, орудовавшего на Украине в статусе наемника, получила продолжение
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новости, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, нацполиция, опг, криминал, иностранные наемники, иностранный легион, всу, кража, преступления
Новости, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Нацполиция, ОПГ, криминал, иностранные наемники, иностранный легион, ВСУ, кража, преступления

Банда киевских домушников маскировалась под иностранных наёмников ВСУ

12:30 10.02.2025
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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Украинская полиция разоблачила в Киеве участников транснациональной преступной группы, специализировавшейся на квартирных кражах и маскировавшихся под бойцов "Иностранного легиона" ВСУ. Об этом 10 февраля сообщила Нацполиция Украины.
"Среди фигурантов — украинцы и граждане других стран, в которых ранее судимы, а также находятся в международном розыске за умышленное убийство в РФ и имущественные преступления в Германии. Для конспирации постоянно меняли авто и номерные знаки, а также использовали поддельные удостоверения.
Там также отмечено, что шестерым фигурантам объявлены "подозрения" и четверо из них задержаны. Лидером ОПГ оказался 58-летний ранее неоднократно судимый, в том числе и за разбойные нападения на частные дома в разных регионах Украины.
"Имея тесные связи с представителями криминалитета, организатор преступной группы заручился поддержкой еще одного жителя столицы и привлек в подельники ряд иностранцев, часть из которых находится в международном розыске за совершение преступлений на территории других стран", - отметили в Нацполиции.
Там также обратили внимание на тщательную планировку преступлений и маскировку. Члены ОПГ переодевались в армейский камуфляж и передвигались на постоянно менявшихся автомобилях с поддельными номерными знаками.
"При проверке представлялись бойцами иностранного легиона и предъявляли поддельные удостоверения с вымышленными анкетными данными", - проинформировали украинские полицейские.
В ходе 19 обысков они изъяли похищенные ювелирные изделия, более двух десятков мобильных телефонов, банковские карты, трекеры и другую спецтехнику, документы, автомобили. Правоохранители задержали организатора транснациональной группы и троих её участников. расследование продолжается.
Также в новостях Громкая история немецкого насильника, орудовавшего на Украине в статусе наемника, получила продолжение
 
НовостиУкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныНацполицияОПГкриминалиностранные наемникииностранный легионВСУкражапреступления
 
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Заголовок открываемого материала
12:34Путин и Пушилин обсудят восстановление ДНР - Песков
12:30Банда киевских домушников маскировалась под иностранных наёмников ВСУ
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