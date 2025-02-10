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Камень, ножницы, бумага - дорожная карта нового мира

Камень, ножницы, бумага - дорожная карта нового мира - 10.02.2025 Украина.ру

Камень, ножницы, бумага - дорожная карта нового мира

Давным давно, в самом центре столично-провинциального (а не наоборот как сейчас) Киева, рядом с благородными руинами Золотых ворот, располагалось Общество Книголюбов. Уютное отдельное здание в окружении роскошных яблонь.

2025-02-10T06:30

2025-02-10T06:30

2025-02-10T06:30

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Вступить в ту, почти игрушечную организацию, было посложнее, чем в тогдашнюю всесильную компартию. Привилегий было больше. Вплоть до приобретения томиков Михаила Булгакова, а то и самой Марины Цветаевой.Грянули времена нового утопизма. Домик с поклоном отдали одному из западных посольств. Потом наступила эпоха сверхнового реализма. Строение небрежно забрал один из главных олигархов под "домик отдыха".Что там сейчас не знаю. Может какая-нибудь "типова" волонтерская шарага…Вспомнил об этой истории, когда увидел кадры на которых где-то рядом с Золотыми воротами, волонтеры сжигали книги. Наверное Булгакова, а то и саму Цветаеву. Жгли все издания на русском.Подумалось, что это неизбежный путь эволюции страны, где ненависть становится главным мотиватором личности . Или, своего рода, кара за переход от цивилизации "человека читающего" к "человеку потребляющему".Довелось как-то пожить в предместьях Берлина. Поразили две вещи. Во-первых, брутальная грязь на улицах, которые по городским приданиям некогда "мыли с мылом".Во-вторых, горы роскошных книг на мусорках. Каюсь, копался в этих развалах и увез в неподъемных клетчатых сумках, сколько смог.Тогда и пришла мысль, что анти-книжная эпоха - это не только про культурную беду бывшего Союза. Это - скорее, про кризис властей ряда стран, даже принадлежавшим к разным цивилизациям.Были страны, где власть при слове культура "хваталась за пистолет". Но вот появилась еще одна, где при слове книга, хватается за спички.Мудрый Рэй Бредбери показал, что присходит со страной, которую сжигает, вместе со всем книжным багажом, огонь в 451 градус по Фаренгейту. Остается только пепел.Хотя, тоже самое происходит и при температуре 233 градусов по Цельсию…Вообще, стоит особо отметить двухстороннюю взаимосвязь: фашизм неизбежно приходит к сжиганию книг - и по Фаренгейту, и по Цельсию. А сжигание книг - по любому градуснику - неизбежно приводит к фашизму…Парни из зоны СВО подарили мне найденную в развалинах, спасенную, пусть и обгорелую книжку Александра Серафимовича "Железный поток". Старое издание. Оторванная обложка. Автор уважаемый, хотя не из моих любимых.Но вот иллюстрации были удивительные. Скорее всего художников-современников тех событий. Слишком уж сюрреалистичны картины, чтобы их придумать. Например, колыбель в военном отряде, подвешенная на ствол трехдюймовки. Подсмотреть такое можно, нафантазировать - вряд ли.Вглядываясь в эти страницы, ты вглядываешься в суть эпохи, в тайны пассионарности, в мистерию истории, в судьбу державы, в миссию цивилизации. И заменить это никакой "цифрой" невозможно.Листая подобные книги, понимаешь смысл знаменитой формулы Рокфеллеров. О том, что люди, читающие книги, всегда будут управлять людьми, втыкающие гаджеты. Только в новой редакции: страны, читающие книги всегда будут побеждать страны, сжигающие книги.Бывая в различных странах, прикидывая и прогнозируя их исторические шансы, я всегда принимал во внимание не только их ресурсы, географию, логистику, но и вмонтированность в "читающую культуру".Люблю, например, солнечный Узбекистан. Предвижу там не простые социальные, экономические, геополитические испытания. (Последние особенно, после смены международной оси.) Уверен, что они, пусть со многими издержками, но пройдут невзгоды.Просто у меня есть там давний знакомый - один из лучших бизнесменов страны. Его лицо и руки в следах глубоких ожогов. Но шрамы только украшают. А получил он их еще в детстве, вынося любимые книги из горящего дома. Книжки были про историю парусного флота. Парнишка мечтал создать на Аральском море самую большую в мире марину.Сейчас, Оскар мечтает спасти почти умершее море. Работает над проектом трубной переброски чрезмерных паводковых вод из Сибири. Уверен, что и море спасет, как спас свои книги…Болею за знойное Марокко в их конфликтах, в частности в газово-энергетическом переделе Северной Африки. Убежден, что в конце-концов выйдут победителями. И дело не в устройстве власти или в объеме минеральных запасов.Только в этой стране громадного суб-региона, я встречал сумасшедших книголюбов, типа известного букиниста Мохамеда Азиса, которые шарятся по селениям бескрайней пустыни на убитых грузавичках в поисках старых книг.Только там есть пословица: для счастья человека надо две мягкие подушки и одна хорошая книга.Довелось преподавать в универе Касабланки и был поражен обилием вузовской библиотеки и начитанностью студентов. Те, наших родных писателей и поэтов, знают получше, чем многие отечественные маститые специалисты…Даже у маленькой (по геополитическим меркам) "бананово-лимонной" Сардинии, увидел мельком славное будущее. Там, кроме помпезного королевского прошлого, есть и удивительное настоящее. В крохотном забытом городке Алес (полторы тысячи жителей), вся общественная жизнь вращается вокруг местной библиотеки. Вокруг книг их земляка и великого мечтателя Антонио Грамши…С другой стороны, глубоко сомневаюсь в результатах "великих" реформ Трампа-Маска. Планы завораживают. Только вот, кто их будет воплощать "на земле"? Ясно, что подобное по плечу (уму!) только читающей публике.Довелось гостить в домах многих их не последних людей. Обычно выделяли комнату одного из взрослых отпрысков. В стеклянных шкафах баскетбольные мячи, бейсбольная форма, афиши, кубки… И ни одной книги. Ни одной!..Увлекся зарубежной экзотикой. А вернемся-ка в родные пенаты. Мои друзья сейчас восстанавливают библиотеку в Мариуполе. Да, город быстро и красиво строят. Но это про "тело", а что оно без "души"? А ее как раз и наполнят томики, найденые в руинах, спасенные от 233 градусов по Цельсию в СВО. Там интуитивно поняли, что призыв "Спасите наши книги!" - это современный перевод классического сигнала бедствия "Спасите наши души!"…Может быть с этого снова начнется победный марш России. Когда мы читаем - мы побеждаем…Есть такая старая детская считалочка "камень, ножницы, бумага". А для меня это код победы нашей цивилизации.Во-первых, принципы, незыблемые как гранит монументов и стены храмов; во-вторых, отсечение лишнего, не нужного; в-третьих, шелест бумажных страниц… А что еще нужно для счастья?Короче, сделаем Россию снова великой- читающей!Об особенностях подготовки переговорного процесса - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Будьте патриотами, учитесь прощать"

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp

россия, киев, берлин, михаил булгаков, марина цветаева, дмитрий выдрин, мнения