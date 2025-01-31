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Орбан пригрозил Еврокомиссии ветировать антироссийские санкции

Орбан пригрозил Еврокомиссии ветировать антироссийские санкции - 31.01.2025 Украина.ру

Орбан пригрозил Еврокомиссии ветировать антироссийские санкции

Венгрия наложит вето на продление санкций против России, если Еврокомиссия не выполнит данные гарантии по энергобезопасности. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth

2025-01-31T11:33

2025-01-31T11:33

2025-01-31T11:20

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"Принимать решение о санкциях надо каждые шесть месяцев. И если (ЕК гарантии - ред.) не выполнит, то мы не только заведем речь об отмене санкций, но и отменим их. Так что если Еврокомиссия не выполнит то, о чем мы договорились, то санкциям конец", - заверил Орбан.Он подчеркнул, что главным пунктом договоренностей являются переговоры о возобновлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу.В этом же эфире Орбан указал, что Венгрия хотела бы отмены санкций против России, чтобы венгерская экономика не теряла по 6,5 миллиарда евро в год.Он подчеркнул, что Венгрия "никогда не поддерживала санкции", но не накладывала вето на их продление, потому что "это бы парализовало весь европейский механизм", поскольку все остальные страны-члены ЕС поддерживали санкционные ограничения.На днях глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил от ЕК требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.Подробнее - в материале Анны Черкасовой Сийярто с Рубио говорили не случайно. Бела Ковач о том, почему Венгрия поддержала санкции против РФ на сайте Украина.ру.

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новости, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, россия, украина, марко рубио, еврокомиссия, ес