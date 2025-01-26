Черноморский флот России уничтожил два морских беспилотника, следовавших в Крым - 26.01.2025 Украина.ру
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Черноморский флот России уничтожил два морских беспилотника, следовавших в Крым
Черноморский флот России уничтожил два морских беспилотника, следовавших в Крым - 26.01.2025 Украина.ру
Черноморский флот России уничтожил два морских беспилотника, следовавших в Крым
Огневыми средствами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма. Об этом утром 26 января сообщило Минобороны России.
2025-01-26T09:52
2025-01-26T09:52
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беспилотники
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"Утром дежурными огневыми средствами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", - сказано в официальном сообщении.Украинская армия ранее неоднократно предпринимала попытки морских и воздушных атак Крыма. Также предпринимались безуспешные попытки высадки морского десанта на российском полуострове.НАТО снабжает ВСУ морскими беспилотниками. В рамках коалиции по вооружению Украины в "формате Рамштайн" под эгидой США ключевую роль в поставках дронов на Украину играет Британия.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Колония по собственному желанию: Стармер предложил Украине 100-летний договор
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новости, крым, украина, россия, черноморский флот, нато, вооруженные силы украины, всу, беспилотники, минобороны рф, черноморский флот вмф россии
Новости, Крым, Украина, Россия, Черноморский флот, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, беспилотники, Минобороны РФ, Черноморский флот ВМФ России

Черноморский флот России уничтожил два морских беспилотника, следовавших в Крым

09:52 26.01.2025
 
© СБУ
© СБУ
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Огневыми средствами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма. Об этом утром 26 января сообщило Минобороны России.
"Утром дежурными огневыми средствами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", - сказано в официальном сообщении.
Украинская армия ранее неоднократно предпринимала попытки морских и воздушных атак Крыма. Также предпринимались безуспешные попытки высадки морского десанта на российском полуострове.
НАТО снабжает ВСУ морскими беспилотниками. В рамках коалиции по вооружению Украины в "формате Рамштайн" под эгидой США ключевую роль в поставках дронов на Украину играет Британия.
Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Колония по собственному желанию: Стармер предложил Украине 100-летний договор
 
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