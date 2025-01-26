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Черноморский флот России уничтожил два морских беспилотника, следовавших в Крым

Черноморский флот России уничтожил два морских беспилотника, следовавших в Крым - 26.01.2025 Украина.ру

Черноморский флот России уничтожил два морских беспилотника, следовавших в Крым

Огневыми средствами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма. Об этом утром 26 января сообщило Минобороны России.

2025-01-26T09:52

2025-01-26T09:52

2025-01-26T09:52

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"Утром дежурными огневыми средствами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", - сказано в официальном сообщении.Украинская армия ранее неоднократно предпринимала попытки морских и воздушных атак Крыма. Также предпринимались безуспешные попытки высадки морского десанта на российском полуострове.НАТО снабжает ВСУ морскими беспилотниками. В рамках коалиции по вооружению Украины в "формате Рамштайн" под эгидой США ключевую роль в поставках дронов на Украину играет Британия.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Колония по собственному желанию: Стармер предложил Украине 100-летний договор

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новости, крым, украина, россия, черноморский флот, нато, вооруженные силы украины, всу, беспилотники, минобороны рф, черноморский флот вмф россии