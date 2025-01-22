https://ukraina.ru/20250122/1060459419.html
ВСУ демонстрируют литовскую военную помощь - гаубицы США периода Второй мировой войны
ВСУ демонстрируют литовскую военную помощь - гаубицы США периода Второй мировой войны - 22.01.2025 Украина.ру
ВСУ демонстрируют литовскую военную помощь - гаубицы США периода Второй мировой войны
Украинская армия продемонстрировала использование военной помощи Литвы в ходе СВО – американской гаубицы 105 mm Howitzer M101 образца 1941 года. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель".
2025-01-22T12:19
2025-01-22T12:19
2025-01-22T12:19
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"Украинские солдаты используют поставленную из Литвы 105-мм гаубицу M101 в Харьковской области", – сказано в публикации с фотографиями применения литовской военной помощи в зоне СВО.Серийное производство этих орудий началось в США в 1941 году. Как отметил телеграм-канал, являлись основной средней гаубицей армии США во время Второй мировой войны, продолжая оставаться на вооружении в течение многих лет после нее.Они активно применялись в Корейской и Вьетнамской войнах, в войне Ирана с Ираком, а также в других военных конфликтах 70-х годов прошлого века.Литва получила морально устаревшие гаубицы 105 mm Howitzer M101 от союзников по НАТО. В начале СВО постсоветская прибалтийская республика передала эти орудия для ВСУ.Также на эту тему: Полная перезагрузка: Пентагон уволил всех чиновников, связанных с поставками оружия ВСУ
https://ukraina.ru/20250114/1060261443.html
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ВСУ демонстрируют литовскую военную помощь - гаубицы США периода Второй мировой войны
Украинская армия продемонстрировала использование военной помощи Литвы в ходе СВО – американской гаубицы 105 mm Howitzer M101 образца 1941 года. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель".