ВСУ демонстрируют литовскую военную помощь - гаубицы США периода Второй мировой войны - 22.01.2025 Украина.ру
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ВСУ демонстрируют литовскую военную помощь - гаубицы США периода Второй мировой войны
ВСУ демонстрируют литовскую военную помощь - гаубицы США периода Второй мировой войны - 22.01.2025 Украина.ру
ВСУ демонстрируют литовскую военную помощь - гаубицы США периода Второй мировой войны
Украинская армия продемонстрировала использование военной помощи Литвы в ходе СВО – американской гаубицы 105 mm Howitzer M101 образца 1941 года. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель".
2025-01-22T12:19
2025-01-22T12:19
новости
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литва
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"Украинские солдаты используют поставленную из Литвы 105-мм гаубицу M101 в Харьковской области", – сказано в публикации с фотографиями применения литовской военной помощи в зоне СВО.Серийное производство этих орудий началось в США в 1941 году. Как отметил телеграм-канал, являлись основной средней гаубицей армии США во время Второй мировой войны, продолжая оставаться на вооружении в течение многих лет после нее.Они активно применялись в Корейской и Вьетнамской войнах, в войне Ирана с Ираком, а также в других военных конфликтах 70-х годов прошлого века.Литва получила морально устаревшие гаубицы 105 mm Howitzer M101 от союзников по НАТО. В начале СВО постсоветская прибалтийская республика передала эти орудия для ВСУ.Также на эту тему: Полная перезагрузка: Пентагон уволил всех чиновников, связанных с поставками оружия ВСУ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, литва, вооруженные силы украины, украинская армия, нато, украина-нато, военная помощь, артиллерия, всу, харьковская область, сво
Новости, США, Литва, Вооруженные силы Украины, украинская армия, НАТО, Украина-НАТО, военная помощь, артиллерия, ВСУ, Харьковская область, СВО

ВСУ демонстрируют литовскую военную помощь - гаубицы США периода Второй мировой войны

12:19 22.01.2025
 
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Украинская армия продемонстрировала использование военной помощи Литвы в ходе СВО – американской гаубицы 105 mm Howitzer M101 образца 1941 года. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель".
"Украинские солдаты используют поставленную из Литвы 105-мм гаубицу M101 в Харьковской области", – сказано в публикации с фотографиями применения литовской военной помощи в зоне СВО.
Серийное производство этих орудий началось в США в 1941 году. Как отметил телеграм-канал, являлись основной средней гаубицей армии США во время Второй мировой войны, продолжая оставаться на вооружении в течение многих лет после нее.
- РИА Новости, 1920, 14.01.2025
14 января, 16:58
Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощьСпикер латвийского парламента Дайга Миериня прибыла 14 января в Киев с официальным визитом, где обсудила вопросы помощи украинской армии в условиях СВО.
Они активно применялись в Корейской и Вьетнамской войнах, в войне Ирана с Ираком, а также в других военных конфликтах 70-х годов прошлого века.
Литва получила морально устаревшие гаубицы 105 mm Howitzer M101 от союзников по НАТО. В начале СВО постсоветская прибалтийская республика передала эти орудия для ВСУ.
Также на эту тему: Полная перезагрузка: Пентагон уволил всех чиновников, связанных с поставками оружия ВСУ
 
НовостиСШАЛитваВооруженные силы Украиныукраинская армияНАТОУкраина-НАТОвоенная помощьартиллерияВСУХарьковская областьСВО
 
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