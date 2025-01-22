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Полная перезагрузка: Пентагон уволил всех чиновников, связанных с поставками оружия ВСУ

Полная перезагрузка: Пентагон уволил всех чиновников, связанных с поставками оружия ВСУ - 22.01.2025 Украина.ру

Полная перезагрузка: Пентагон уволил всех чиновников, связанных с поставками оружия ВСУ

Все сотрудники Пентагона, которые были ответственны за поставки оружия для Вооруженных сил Украины, попали под увольнение. Об этом рассказал украинский военный корреспондент Роман Бочкала

2025-01-22T12:02

2025-01-22T12:02

2025-01-22T12:02

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По его словам, информацию он получил от журналистов американской газеты The Washington Post. Он также заявил, что подобные события тревожат его.В среду, 22 января, британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что своими словами о заключении возможной сделки с Россией, президент США запугивает Владимира Зеленского, чтобы тот сел за стол переговоров. "Подписанный президентом США указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам подтверждает эти намерения. <...> Это может объяснить, почему Трамп делает такие заявления о готовности Зеленского к переговорам", — объяснил свои предположения Меркурис.В понедельник, 20 января, избранный президент США Дональд Трамп стал официальным главой Америки. В первый же день на посту он приостановил на три месяца поставки помощи иностранным государствам, в том числе Украине. О решениях Трампа, принятых в первый день своего президентства — в материале Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указовДругие новости: Зеленский занял третье место в рейтинге доверия украинцев: кто его обогнал

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, пентагон, вооруженные силы украины