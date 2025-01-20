Господствующая высота: эксперт рассказал, когда ВС РФ могут освободить Часов Яр и что это изменит
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки М-46 ЦВО на Красноармейском направлении
Часов Яр – это господствующая высота. Когда бойцы освободят город, Краматорск будет виден как на ладони. Тогда ВС РФ возьмут всю Славянскую агломерацию под огневой контроль. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
По мнению эксперта, чтобы "мина замедленного действия" в виде Лиманского направления наконец взорвалась, ВС РФ нужно полностью освободить Часов Яр. Можно надеяться, что это произойдет через пару недель, указал полковник запаса.
Долгие месяцы за Часов Яр шли упорные бои. Со стороны российской армии тут сражаются 200-я бригада добровольческого корпуса, 4-я бригада 3-го армейского корпуса, а также десантники, отметил эксперт.
В частности, бойцы уже выбили ВСУ с территории огнеупорного завода и сейчас заблокировали их в районе пионерского лагеря. Также ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу на Краматорск, уточнил Киселев.
"Часов Яр – это господствующая высота. Когда мы возьмем город, мы будем видеть Краматорск как на ладони. А до Константиновки оттуда уже рукой подать. Мы возьмем всю эту Славянскую агломерацию под огневой контроль. Противник будет вынужден искать место, чтобы спрятаться" — подчеркнул он.
Также для активизации боевых действий под Красным Лиманом будет важно Купянское направление, а также освобождение Торецка (Дзержинска), добавил эксперт.
Понятно, что противник не может просто так сдать эту территорию и будет контратаковать. Но Лиманское направление тоже "посыплется как здание, которое не стоит на твердой земле", резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.
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